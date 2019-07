Autotest | De toekomst is elektrisch, daarover bestaat geen twijfel. De manier waarop autofabrikanten daar invulling aan geven verschilt echter sterk. Mercedes-Benz heeft er een nieuw submerk voor in het leven geroepen. Onder het label "EQ" gaat het een complete lijn elektrische auto's ontwikkelen, onafhankelijk van de bestaande modellen. De eerste van de EQ-modellen maakt nu zijn debuut: maak kennis met de Mercedes-Benz EQC.

Het EQ-label is niet bedoeld als experiment of om technische hoogstandjes te presenteren. Mercedes-Benz wil daadwerkelijk overstappen op elektrische auto's en daarom is het eerste EQ-model een middelgrote SUV; het meest populaire type auto van dit moment. De EQC is nadrukkelijk geen elektrische uitvoering van een bestaand model, want dat is in de praktijk vaak een compromis. De EQC is vanaf het eerste begin ontworpen als elektrische auto.

Ook als het gaat om de vormgeving is de EQC anders dan de andere modellen van Mercedes-Benz. De lijnen zijn zo vloeiend, dat deze grote SUV iets van een coupé weg heeft. Het lijnenspel geeft de EQC niet alleen een moderne uitstraling, het zorgt ook voor een betere stroomlijn (voor een lager verbruik en minder rijgeluiden). Mercedes-Benz heeft niet gekozen voor verzonken deurhendels of virtuele buitenspiegels, in dat opzicht is de EQC minder vooruitstrevend.

Ruimte en uitrusting

Omdat de EQC vanaf het begin is ontworpen als elektrische auto, konden de accu's in de vloer worden gebouwd en is de binnenruimte vergelijkbaar met die van een conventionele SUV. De ruimte voorin is prima, met een nadrukkelijk hoge zit en dus een machtig gevoel. De ruimte achterin is net voldoende, mede dankzij de slimme vorm van de achterzijde van de voorstoelen. De bagageruimte is gemiddeld groot voor een auto van deze omvang. In tegenstelling tot andere elektrische auto's heeft de EQC geen bergruimte ("frunk") onder de motorkap.

De sfeer in het interieur is typisch Mercedes-Benz: warme, hoogwaardige materialen, afgewisseld met moderne techniek. De EQC geeft daarom zeker niet het gevoel van een voertuig uit de toekomst of van een computer op wielen. Ondanks het feit dat beeldschermen zich uitstrekken van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard, voelt de EQC even vertrouwd als iedere andere moderne Mercedes-Benz.

Dat is mede te danken aan de intuïtieve bediening. De bestuurder kiest hoe en waar welke informatie wordt getoond, niet de autofabrikant. En de bestuurder kiest om de systemen te bedienen met touchpads op het stuurwiel, met een touchpad op de middentunnel of door de beeldschermen aan te raken. Daarnaast accepteert het systeem spraakgestuurde commando's, die geheel vrij kunnen worden geformuleerd (voorbeeld: "waar is het dichtstbijzijnde laadstation?"). Net als de andere modellen van Mercedes-Benz is de EQC optioneel te voorzien van een uitmuntend klinkend audiosysteem van specialist Burmester.

Weggedrag

Een SUV ontwerpen is al lastig genoeg. Vanwege de hoge bouw heeft zo'n auto een hoog zwaartepunt en dus een minder goede wegligging. Een elektrische auto voegt daar nog een probleem aan toe: accu's zijn zwaar en veel elektrische auto's voelen daarom ook zwaar. Door de accu's in de bodem te verwerken is het probleem van het hoge zwaartepunt eenvoudig opgelost. Het verhullen van het gewicht van een elektrische auto is echter heel wat lastiger.

Juist op dit punt is merkbaar dat dit weliswaar het eerste model van EQ is, maar zeker niet de eerste elektrisch aangedreven Mercedes-Benz. Vanaf het eerste moment voelt de EQC lichtvoetig, capabel en stabiel. Om dat te bereiken valt Mercedes-Benz niet terug op een keihard onderstel, want de EQC is ook nog eens een uiterst comfortabele auto. Wanneer kalm wordt gereden is de EQC groots, comfortabel en net zo rustgevend als bijvoorbeeld een Mercedes-Benz S-Klasse. Wanneer sportief wordt gereden is deze 2.4 ton wegende SUV verrasend scherp. Alleen bij stevig remmen verraadt de EQC zijn gewicht. Als het om de terreinwaardigheid van deze SUV gaat, heeft Mercedes-Benz het zichzelf makkelijk gemaakt: hierover spreekt de fabrikant met geen woord en dit is ook niet getest.

„De EQC is weliswaar het eerste EQ-model, maar zeker niet de eerste elektrische auto van Mercedes-Benz en dat maakt een wereld van verschil“

Dankzij de harmonieuze proporties verraadt de EQC zijn ware omvang nauwelijks, maar in de stad en op krappe parkeerplaatsen is dit een serieus grote auto. Camera's rondom maken het manoeuvreren een stuk makkelijker. De A-stijl zit prominent in het zicht en daar kan moderne elektronica weinig aan doen.

Prestaties

Een elektromotor is van nature superieur aan een verbrandingsmotor omdat die laatste alleen optimaal presteert bij een bepaald toerental, terwijl een elektromotor altijd sterk en soepel is. Een elektrische auto heeft daarom geen versnellingsbak nodig en met software bepaalt een autofabrikant het karakter van de elektrische aandrijflijn. Daarbij is de uitdaging om een goede balans tussen prestaties en bereik te vinden.

Mercedes-Benz doet dat laatste door de bestuurder alle mogelijke hulpmiddelen aan te bieden om zuinig te rijden en zelfs energie terug te winnen. Als het om de prestaties gaat is er slechts één beperking: de topsnelheid is begrensd tot 180 km/u, maar het sprintvermogen is maximaal. Met een venijn dat alleen is voorbehouden aan elektrische auto's, komt de EQC daarom genadeloos snel uit de startblokken (op nat wegdek moet de "4Matic" vierwielaandrijving alle zeilen bijzetten om wielspin te voorkomen). Wanneer kalm wordt gereden, verwent de EQC juist met een rust en verfijning die geen enkele verbrandingsmotor kan bieden. De EQC presteert met zo'n gemak, dat 30 km/u even veel moeite kost als 130 km/u. Het beklimmen van een steile helling kost simpelweg geen enkele inspanning. Opnieuw toont de EQC daarmee een superioriet die groter is dan die van de conventioneel aangedreven modellen van Mercedes-Benz.

Iedere elektrische auto wint energie terug tijdens remmen of gas loslaten. Middels hendels achter het stuurwiel kiest de bestuurder van de EQC hoeveel energie er wordt teruggewonnen. Op de snelweg is het prettig om lang uit te rollen ("zeilen"), maar nauwelijks energie terug te winnen. In de stad kan worden gekozen voor sterk inhouden en maximaal terugwinnen van energie. In deze laatste stand houdt de EQC bij gas loslaten zo sterk in, dat het rempedaal niet meer hoeft te worden gebruikt en met 1 pedaal kan worden gereden. Wie zich liever niet bezig houdt met energie terugwinnen, kan dit aan de computer overlaten. Middels radar kan de EQC de afstand tot het overige verkeer meten en uit gegevens van het navigatiesysteem bepaalt de computer de verkeerssituatie (komt er een kruispunt of een scherpe bocht aan?). Die gegevens worden dan gebruikt om automatisch te remmen en maximaal energie terug te winnen.

Actieradius en laden

Volgens Mercedes-Benz kan de EQC 417 km afleggen (WLTP-norm) op een volle batterij (80 kWH lithium-ion). Tijdens de testrit werd 365 km op een volle accu afgelegd. Dit was op een veeleisend parcours, onder ongunstige weersomstandigheden en met gebruik van energie-verslinders zoals het klimaatcontrolesysteem. Tijdens het rijden geeft de EQC duidelijke informatie over de resterende actieradius. Bij het plannen van ritten wordt zelfs rekening gehouden met het type landschap, zodat een rit door de bergen geen onaangename verrassingen oplevert.

Het laadpunt van de EQC bevindt zich op de enige juiste plek: rechts achterop. Dat betekent veilig inparkeren (achteruit) om te laden en geen laadkabels langs de weg die kunnen worden geraakt door passerend verkeer. Laden van 10 tot 100% middels een "wallbox" (7.4 kW met 16A per fase of 32A 1 fase) kost 11 uur. Laden van 10 tot 80% aan een snellader kost 40 minuten.

Voor de test is dit laatste geprobeerd. Voor de komst van nieuwe elektrische auto's werken diverse autofabrikanten, waar onder Mercedes-Benz, samen aan een netwerk van supersnelle laders genaamd "Ionity". Aan een lader van Ionity kon de testauto met een snelheid van 102 kW opladen en daarmee is de gemiddelde koffiestop ruim voldoende om daarna weer honderden kilometers af te leggen.

Conclusie

Vele automerken introduceren hun eerste elektrische auto. Mercedes-Benz kiest ervoor om niet alleen nieuwe auto's, maar zelfs een nieuw submerk te lanceren. De "EQC" is daarvan het eerste model. De EQC is weliswaar het eerste EQ-model, maar zeker niet de eerste elektrische auto van Mercedes-Benz en dat maakt een wereld van verschil.

Omdat Mercedes-Benz al ruime ervaring heeft met elektrische auto's, is de EQC vrij van beginnersfouten die andere merken wel maken. Dat betreft simpele zaken zoals de locatie van de laad-aansluiting en de leverbaarheid van de auto. Het zorgt er ook voor dat de EQC in alle opzichten verder gaat dan zowel de concurrentie als de traditionele modellen van Mercedes-Benz.

Bij kalm rijden is de EQC nog grootser en verfijnder dan de meest comfortabele Mercedes-Benz. Tegelijkertijd is de EQC bij sportief rijden uitgesproken scherp en venijnig snel. De EQC laat zich traditioneel rijden, maar kan ook met 1-pedaal worden gereden. De bestuurder kan alle techniek negeren en de EQC rijden als een gewone auto, maar kan er ook voor kiezen om alle hulpmiddelen aan te wenden en het maximale uit de auto te halen. Dan is de EQC een feest om te rijden, waarbij elektrische aandrijving geen uitdaging vormt maar de auto in alle opzichten naar een hoger plan tilt. Een beter begin had EQ zich niet kunnen wensen.