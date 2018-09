Mercedes-Benz onthult EQC

4 september 2018 | Mercedes-Benz presenteerde in 2016 zijn nieuwe product- en technologiemerk voor elektromobiliteit EQ op de Autosalon Parijs. Medio 2019 wordt het eerste model geïntroduceerd, de EQC (energieverbruik gecombineerd: 22,2 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km, voorlopige waarden). Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en comfort is de EQC een echte Mercedes-Benz. Daarbij komt nog de nodige rijdynamiek dankzij twee elektromotoren op de voor- en achteras met een totaalvermogen van 300 kW. Dankzij een uitgekiende bedrijfsstrategie is een elektrisch actieradius van meer dan 450 km volgens NEDC (voorlopige waarde) mogelijk. Met Mercedes me biedt het EQ-merk uitgebreide services en maakt het elektromobiliteit comfortabel en geschikt voor dagelijks gebruik. Tegelijkertijd is de EQC een symbool van het begin van een nieuw mobiliteitstijdperk bij Daimler.

Als eerste model van het nieuwe product- en technologiemerk EQ staat de EQC bol van de vooruitstrevende designdetails en merktypische kleuraccenten. Daarmee representeert het model zowel vanbinnen als vanbuiten de designtaal 'progressieve luxe'. Op basis van zijn krachtige afmetingen is de EQC een Crossover-SUV. Met een langgerekte daklijn, lage taillelijn en de coupé-achtige aflopende achterzijde houdt de EQC het midden tussen een SUV en een SUV-Coupé.

Opvallend aan de voorzijde is het grote zwarte paneel met daarin de koplampen en grille. Over de bovenkant van het paneel loopt een lichtstrook die de fakkelvormige dagrijverlichting links en recht optisch met elkaar verbindt. Dat zorgt in het donker voor een vrijwel ononderbroken horizontale lichtband. Standaard is de EQC uitgerust met MULTIBEAM LED-koplampen. De lichtunits waarin die zijn verwerkt, zijn hoogglanzend zwart. Kenmerkend voor EQ-modellen zijn de contrasterende blauwe strepen op een zwarte achtergrond en het eveneens blauwe opschrift 'MULTIBEAM'.

Het interieur van de EQC is afgewerkt met kwaliteitsmaterialen en heeft een avantgardistische uitstraling. Een voorbeeld daarvan is de geribde rand van het dashboard, dat doet denken aan de koelribben van een HiFi-versterker. Het dashboard is ontworpen als een op de bestuurder georiënteerde cockpit. Het merktypische vleugelprofiel is asymmetrisch, met aan bestuurderszijde een technisch aandoende, hoogglanzende cassette waarin zich platte luchtuitstroomopeningen met sleutelvormige, roségoudkleurige lamellen bevinden.

De EQC heeft een volledig nieuwe aandrijflijn met een compacte elektromotor aan de voor- en achteras, waarmee hij de rijeigenschappen heeft van een vierwielaangedreven auto. Om het energieverbruik te verminderen en de dynamiek te verhogen, zijn de twee elektromotoren verschillend geconfigureerd. De voorste is geoptimaliseerd voor een zo groot mogelijke efficiëntie en de achterste juist voor rijdynamiek. Samen produceren ze een vermogen van 300 kW en een maximumkoppel van 765 Nm. In de EQC zijn de elektromotoren op twee punten opgehangen in rubbers: waar ze aan het subframe vastzitten en waar het subframe aansluit op de carrosserie. Daarnaast zijn er nog meer isolatiemaatregelen genomen. Als gevolg daarvan heeft de EQC een buitengewoon stil interieur.

De lithium-ion-accu van de elektrische cross-over heeft een capaciteit van 80 kWh (NEDC). Het energieverbruik en de actieradius hangen heel erg af van de rijstijl van de bestuurder, dus ondersteunt de EQC hem of haar met vijf rijprogramma's: COMFORT, ECO, MAX RANGE, SPORT en een individueel instelbaar programma. In de zuinige rijprogramma's speelt het haptische gaspedaal een grote rol. Met haptische feedback helpt het de bestuurder energie te besparen. De bestuurder kan ook de mate van energieterugwinning instellen met tuimelschakelaars (paddles) achter het stuurwiel.

De ECO-assistent gebruikt navigatiegegevens, verkeersbordherkenning en informatie uit de intelligente veiligheidsassistenten (radar en stereocamera) om de 'zeil'functie en energieterugwinning aan te sturen. Ook vertelt het de bestuurder wanneer hij of zij het gaspedaal kan loslaten, bijvoorbeeld omdat er een lagere snelheidslimiet aankomt.

De EQC heeft standaard een watergekoeld oplaadsysteem (OBC) met een capaciteit van 7,4 kW, waarmee hij zowel thuis als bij openbare oplaadstations kan worden opgeladen. Thuisladen met een Mercedes-Benz wallbox is tot wel drie keer sneller dan thuisladen via een stopcontact. Nog sneller is DC-laden (standaard bij de EQC), bijvoorbeeld via Combined Charging Systems (CCS) in Europa. Afhankelijk van het oplaadniveau kan de EQC worden opgeladen met een vermogen tot 110 kW. In ongeveer 40 minuten gaat de accu van 10% oplaadniveau naar 80% (voorlopige cijfers).

De EQC is uitgerust met het multimediasysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Dat heeft talrijke specifieke EQ-functies waarmee de actieradius, het oplaadniveau en de energiestromen kunnen worden bekeken. Via MBUX kunnen ook het navigatiesysteem (EQ-geoptimaliseerd), de rijprogramma's, oplaadstroom en vertrektijd worden ingesteld. De EQ-specifieke spraakbediening is eenvoudig dankzij natuurlijke spraakherkenning. EQ biedt met Mercedes me uitgebreide services voor de elektromobiliteit van vandaag en morgen. Dit zijn de belangrijkste nieuwe services en functies die bij de introductie van de EQC beschikbaar zijn:

Preconditionering: dit zorgt ervoor dat het interieur van de auto op het tijdstip van vertrek op temperatuur is. Programmering is mogelijk via MBUX of via de Mercedes me-app. Het uitgekiende systeem werkt met warmtepompen en elektrische warmteboosters.

EQ-geoptimaliseerde navigatie: het navigatiesysteem van de EQC berekent de snelste route, houdt daarbij rekening met de kortste oplaadtijd en reageert onderweg direct op veranderingen. De route kan worden ingesteld via het MBUX-display of via de Mercedes me-app. Met het navigatiesysteem van de EQC kunnen bestuurders eenvoudig oplaadstations vinden, waarbij Mercedes me Charge ervoor zorgt dat ze bij stations van diverse aanbieders terecht kunnen, ook in andere landen. Gebruikers profiteren van een geïntegreerde betaalfunctie.

De EQC is uitgerust met de nieuwste generatie rijassistentiesystemen van Mercedes-Benz. Het rijassistentiepakket bevat onder meer nieuwe functies zoals preventieve snelheidsaanpassing als er verderop een file staat. De actieve afstandsassistent DISTRONIC reduceert de snelheid dan uit voorzorg tot circa 100 km/h. Eenmaal in de file wordt de auto aan de rechterkant van de rijstrook gehouden om ruimte vrij te laten voor hulpdiensten.

Ook op het gebied van passieve veiligheid voldoet de EQC aan de strengste eisen. Naast een uitgebreid crashtestprogramma gelden bij Mercedes-Benz strenge veiligheidsmaatregelen voor de accu en alle andere componenten die onder stroom staan, die verder gaan dan de wet voorschrijft. Het platform van de EQC is speciaal ontworpen voor een elektrische aandrijflijn en staat volgens de fabrikant garant voor het hoogste veiligheidsniveau.

Mechanische bescherming van de accu: de accu van de EQC is onder de voertuigbodem ondergebracht, waar hij is omgeven door een frame dat botsenergie kan absorberen. Tussen het frame en de accu zijn elementen geïnstalleerd die bij een zware aanrijding van opzij kunnen vervormen. Bovendien is de accu beschermd tegen de inslag van scherpe objecten.

Elektrische bescherming van het hoogspanningssysteem: bij een ongeval wordt het hoogspanningssysteem direct uitgeschakeld. Ook is de EQC voorzien van schakelaars waarmee hulpdiensten het systeem handmatig kunnen deactiveren.

Als de EQC op de markt komt, hebben 200 prototypes en preproductievoertuigen op vier continenten (Europa, Noord-Amerika, Azië en Afrika) al miljoenen kilometers afgelegd. Het testprogramma bestaat uit meer dan 500 individuele tests. Net als alle andere Mercedes-Benz modellen moet de EQC voldoen aan de hoogste standaarden. Er zijn speciale tests voor de elektrische aandrijflijn, de accu en het samenspel van alle aandrijfcomponenten.

Tijdens de testritten kunnen de Mercedes-Benz engineers voortbouwen op de resultaten uit de digitale tests die eraan voorafgingen. Zo is door middel van computersimulaties al gekeken naar de botsveiligheid van de EQC, de aerodynamica, de bouwbaarheid en de NVH-elementen (noise, vibration, harshness). Daarbij zijn er meerdere tests gedaan op rollenbanken in het Mercedes-Benz Technology Center in Sindelfingen. De verhouding tussen digitale tests en praktijktests is ongeveer 35%-65%.

De productie van de EQC gaat in 2019 van start in de Mercedes-Benz fabriek in Bremen, waar de voorbereidingen al in volle gang zijn. Het nieuwe elektromodel wordt geïntegreerd in de bestaande serieproductie.

Innovatief is het station waar de accu wordt geïntegreerd. Hier wordt de EQC herkend als elektromodel (aan de hand van speciale datalabels aan de carrosserie) en voorzien van de accu. De carrosserie hangt er aan een zogeheten C-carrier, die hem laat zakken op een frame. Draagarmen schuiven de accu van onderen op zijn plek. Een medewerker controleert de machine die automatisch de bouten aandraait.

De accu's voor de EQC zullen worden gebouwd in de recent uitgebreide accufabriek van Mercedes-Benz in Kamenz, nabij Dresden. In China bereidt de Chinees-Duitse joint venture Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC) de productie van de EQC voor de lokale markt voor.