Mercedes-Benz EQC voldoet aan alle veiligheidseisen

13 december 2018 | De nieuwe EQC is ook op het gebied van passieve veiligheid een volwaardige Mercedes-Benz. Bij een aanrijding beschermt hij de inzittenden optimaal en tevens voldoen zowel de accu als de componenten van zijn elektrische systeem aan de hoogste veiligheidseisen. Deze eisen worden door Mercedes-Benz zelf gesteld en zijn in veel gevallen strenger dan de wettelijk voorgeschreven normen.

Mercedes-Benz heeft veel ervaring met elektrische aandrijfsystemen en op basis daarvan heeft het merk een special veiligheidsconcept ontwikkeld. De botsveiligheid van de EQC is getest in het meest geavanceerde crashtestcentrum ter wereld: het Mercedes-Benz Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit (TFS). Dat heeft geresulteerd in een aantal constructieve maatregelen die de EQC een extreem hoge mate van botsveiligheid geven:

De in de voorzijde ondergebrachte componenten van de aandrijflijn zijn omsloten door een nieuw subframe.

Een robuust frame zorgt voor een goede bescherming van de accu. Tussen het frame en de accu zijn vervormingselementen ingebouwd die bij een zware aanrijding van opzij extra botsingsenergie kunnen absorberen.

Aan de voorkant wordt de accu beschermd door een speciaal schild, wat voorkomt dat de accu doorboord kan worden.

Bij een aanrijding wordt het hoogspanningssysteem automatisch uitgeschakeld. Daarbij wordt - afhankelijk van de ernst van de aanrijding - onderscheid gemaakt tussen reversibele en een irreversibele uitschakeling. Zodra het systeem uitgeschakeld is, wordt de spanning in de componenten buiten de accu razendsnel teruggebracht naar een veilig niveau.

Ook wordt er automatisch ingegrepen in het oplaadproces als de auto tijdens het opladen wordt aangereden. Er zijn punten waar hulpdiensten handmatig het hoogspanningssysteem kunnen uitschakelen.

In het ontwikkelingscentrum van het Duitse ACCUMOTIVE - een dochteronderneming van Daimler - werd onder meer getest hoe accu's reageren op oververhitting, overlading en op scherpe objecten die binnendringen.

De voorstoelen en de buitenste achterzitplaatsen zijn uitgerust met driepuntsgordels met pyrotechnische gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers. De middelste achterzitplaats heeft normale driepuntsgordels.

Er zijn bevestigingspunten voor kinderzitjes aangebracht in de buitenste buitenste achterzitplaatsen: i-Size voor Europa en ISOFIX voor landen daarbuiten.

De EQC heeft windowbags in het dak tussen de A-, B- en C-stijlen voor bescherming van de hoofden van de bestuurder, voorpassagier en buitenste achterpassagiers.

Gecombineerde thorax-/pelvisbags voor de bestuurder en voorpassagier bieden bescherming op borst- en bekkenhoogte. Optioneel zijn ook sidebags leverbaar voor de buitenste achterpassagiers.

In het stuurwiel en het dashboard bevinden zich airbags voor de bestuurder en voorpassagier.

Er is een kneebag voor de bestuurder aanwezig.

De Mercedes-Benz EQC is uitgerust met meerdere systemen die ervoor zorgen dat de schade als gevolg van een aanrijding wordt verminderd. Zodra een beschermingssysteem (bijvoorbeeld gordelspanner en airbag) wordt geactiveerd, een noodoproep wordt gedaan of een pechgeval wordt herkend, kunnen de volgende maatregelen, al naargelang soort en ernst van het ongeval, worden getroffen: