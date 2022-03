Autotest | Een SUV als gezinsauto klinkt aantrekkelijk. In zo'n grote en hoge auto voelt iedereen zich veilig. Bovendien biedt een SUV volop ruimte. Echter, met het oog op de toekomstige generatie is een grote auto met bijbehorende grote motor misschien een minder verstandig idee. Daarom is Mercedes-Benz' meest gezinsvriendelijke SUV, de GLB, er nu ook als elektrische auto. Maak kennis met de Mercedes-Benz EQB.

SUV's (Sports Utility Vehicles) zijn populair als gezinsauto omdat ze met de hoge bouw en hoekige vormen volop ruimte bieden. Bovendien heeft een SUV een stoere uitstraling en daarom hebben deze luxe terreinwagens de traditionele gezinsauto in de loop der jaren verdrongen.

De EQB is gebaseerd op de Mercedes-Benz GLB, maar het uiterlijk verschilt. De basisvorm is nog altijd gespierd met een hoog opgetrokken neus en een hoge schouderlijn. Echter, de EQB is glad en gestroomlijnd, waardoor deze veel moderner oogt en efficiënter is. Qua maat behoort de EQB tot de grotere auto's onder de compacte SUV's. Om het in perspectief te zetten: de EQB is groter dan de Audi Q4, Jaguar E-Pace en Lexus NX, maar kleiner dan de F-Pace, e-tron en RX van diezelfde concurrenten.

Ruimte

En er is nog een belangrijk verschil: de EQB is één van de weinige auto's in dit segment die leverbaar is als zevenzitter. Ondanks het feit dat de EQB bovengemiddeld groot is voor een compacte SUV, is de ruimte op de derde zitrij minimaal. Het vereist serieuze lenigheid om achterin te komen, waarna de beenruimte sterk afhankelijk is van de inschikkelijkheid van de personen op de tweede zitrij. De hoofdruimte is altijd matig vanwege de flinke hobbel in het dak, precies boven de achterste zitplaatsen. De hoofdsteunen achterin zijn desondanks wel berekend op lange passagiers, dus wie zich achterin weet te wurmen geniet de nodige veiligheid. Let op dat de bagageruimte bij gebruik van de derde zitrij nihil is. De rolhoes die dienst doet als hoedenplank dient thuis te blijven, want er is niet voorzien in een uitsparing om deze op te bergen.

Op de ruimte op alle andere zitplaatsen is niets aan te merken. De voorstoelen zijn bovendien lekker stevig, zodat de passagier en bijrijder niet wegzakken tijdens lange ritten. De verstelmogelijkheden van de voorstoelen zijn prima, dus iedereen kan een ideale zithouding vinden.

Uitrusting

Kenmerkend voor de huidige generatie van Mercedes-Benz zijn het beeldscherm achter het stuurwiel en het beeldscherm midden op het dashboard waarmee vrijwel alle functies worden bediend. Daarbij krijgt de gebruiker alle vrijheid. Bediening kan door het beeldscherm aan te raken, via een "touch pad" op de middentunnel, via toetsen op het stuurwiel en met gesproken commando's. Hoeveel het elektronisch brein begrijpt, valt of staat met een internetverbinding. Met internet is de EQB een goed verstaander, zonder worden alleen elementaire commando's begrepen.

Bijzonder zijn de relax programma's, waarbij muziek, de kleuren van de interieurverlichting, de verwarming / airco en de stoelmassage de inzittenden ontspannen. Alhoewel het Burmester audiosysteem een absolute favoriet van de redactie is, viel de klank van het basis audiosysteem in de testauto ook in positieve zin op. De EQB is (te) voorzien van alle inmiddels gangbare bestuurdersassistenten en die functioneerden tijdens de test foutloos en zonder inbreuk te maken op het rijplezier.

Elektrisch rijden

De EQB is in de basis niet ontworpen als elektrische auto, maar deelt het platform met de Mercedes-Benz GLB (en daarom ook met de EQA). Bij het ontwerp hiervan was al rekening gehouden met verschillende energiebronnen waaronder ook elektrisch rijden. Daarom kon in de vloer een forse accu worden geplaatst, zonder dat dat ten koste gaat van de binnenruimte. Ongeacht de gekozen uitvoering is de EQB voorzien van een 67 kWh batterij. Vervolgens is er keuze tussen twee- of vierwielaandrijving en loopt het vermogen uiteen van 190 pk / 385 Nm tot 292 pk / 520 Nm. Daarmee loopt ook de actieradius uiteen, want de zuinigste EQB kan 469 afleggen op een volle batterij en de sterkste 419 km. De testauto is een "EQB 300". Dit "middenmodel" levert 228 pk / 390 Nm en heeft 4Matic vierwielaandrijving. Op een volle batterij wist de EQB 300 bij koud weer 405 km af te leggen.

De EQB start altijd in de comfortmodus en is dan daadkrachtig, goedmoedig en voorspelbaar. De rijgeluiden zijn minimaal en daarom leent de EQB zich om in alle rust lange afstanden af te leggen. Met hendels achter het stuurwiel kan in drie stappen worden gekozen hoe sterk de motor "regenereert" bij het loslaten van het stroompedaal. Bij het ene uiterste houdt de EQB zo sterk in, dat vrijwel iedere rit met één pedaal kan worden gereden; het rempedaal is alleen nog voor noodsituaties. Bij rijden met één pedaal wordt maximaal energie teruggewonnen tijdens het afremmen. Het andere uiterste is prettig op de snelweg, waar uitrollen zonder veel snelheid kwijt te raken prettig is om soepel met de verkeersstroom mee te komen.

„Met het oog op de volgende generatie is de EQB een elektrische auto en dus uitstootvrij, klaar voor de toekomst en heel voordelig per kilometer“

Wanneer wordt gekozen voor de sportstand is de EQB 300 heel wat minder braaf. Zoals alleen een elektrische auto dat kan, is de reactie op het stroompedaal dan direct, venijnig en bijtgraag. Tijdens de diverse testritten zijn alle rijmodi door elkaar gebruikt en uiteindelijk kwam het testverbruik uit op 18 kWh per 100 km. Dat komt overeen met de belofte van de fabrikant en is een keurige waarde voor een auto van deze omvang.

Opladen

Om het afleggen van lange afstanden makkelijk te maken, plant het navigatsiesysteem automatisch laadstops waar nodig. Om te testen hoe snel de batterij kan worden geladen is doorgereden tot alle alarmbellen afgingen, waarna is geladen bij een 350 kW sterke snellader. Daar werd vrijwel direct de beloofde snelheid van 100 kW behaald en bovendien werd die laadsnelheid langdurig aangehouden. De tijd die het kost om een snack te kopen in het winkeltje van een nabij tankstation is daarom gemiddeld genomen voldoende om ruim 100 nieuwe elektrische kilometers af te kunnen leggen.

Toch zijn er enkele kritiekpunten met betrekking tot het laden. Zo is de informatie via het beeldscherm beperkt. Het is niet zichtbaar met welke snelheid wordt geladen, alleen het tijdstip waarop de accu volledig zal zijn geladen wordt getoond. De standaard meegeleverde kabel is erg kort en dat is lastig als de laadpaal niet op de ideale plek staat. Terwijl de inzittenden (met sleutel!) in de auto zaten tijdens het snelladen, vergrendelde de auto herhaald automatisch. Wanneer dan het portier wordt geopend gaat een schrikwekkend luid alarm af. De enige oplossing is de automatische vergrendeling uit te schakelen, maar dat geeft weer minder gemak in andere situaties.

Weggedrag

Dankzij de bovengemiddelde bodemvrijheid, hoog opgetrokken bumpers en vierwielaandrijving is de EQB geschikt voor terreinrijden. Toch is in de dagelijkse praktijk merkbaar dat deze auto daar niet primair voor is bedoeld. Het onderstel is stevig, zodat het koetswerk stabiel blijft op hoge snelheden. Vanwege de hoge zit lijkt de EQB over te hellen in de bocht, maar in feite gaat de auto nauwelijks door de veren in een bocht (of tijdens een noodstop) en blijft de balans behouden.

De EQB is met een gewicht van 2.3 ton een echte zwaargewicht en voelt ook zo. Echter, wanneer de sportstand wordt gekozen en daadwerkelijk sportief wordt gereden, reageert de EQB verrassend scherp en lijkt de auto op slag honderden kilo's kwijt te raken!

Conclusie

Mercedes-Benz levert SUV's in alle soorten en maten. De EQB is de gezinsauto bij uitstek. Met het oog op de volgende generatie is de EQB een elektrische auto en dus uitstootvrij, klaar voor de toekomst en heel voordelig per kilometer

Dankzij de hoge, hoekige vorm biedt de EQB volop binnenruimte, alhoewel dit een compacte SUV blijft. De ruimte op de optionele derde zitrij is daarom zeer gering. Geheel terecht stelt Mercedes-Benz dat de achterste zitplaatsen alleen bedoeld zijn voor personen tot 165 cm. Omdat de batterijen in de vloer zijn verwerkt, is de overige ruimte grofweg gelijk aan die van andere auto's van deze omvang.

Wat de EQB uniek maakt, zit in de aanpak van Mercedes-Benz. De bouwkwaliteit is smetteloos en strak. De uitrusting is modern en zelfs innovatief. De EQB biedt hetzelfde bereik als een soortgelijke auto met benzinemotor, daarom kan zorgeloos worden gereden. Omdat de EQB snel kan laden (en automatisch laadstops plant), is ook het afleggen van zeer lange afstanden geen probleem. Omdat de EQB is bedoeld voor het hele gezin, is het karakter neutraal en goedmoedig. Wanneer gewenst kan de EQB 300 zich ook van een andere kant laten zien en is deze elektrische gezinsauto serieus snel en dynamisch.

plus Comfortabel

Ruim en functioneel

Sterk, stil en uitstootvrij min Onhandig korte laadkabel

Hobbel in dak boven derde zitrij

Geen plek voor hoedenplank indien niet in gebruik

Tesla Model Y

"Y-genwijs"

Mercedes EQA

"Vanaf het begin goed"

Ford Mustang MACH-E

"Getemd"

Hyundai Nexo

"Waterstof tot nadenken"