Voorheen waren modellen bij Mercedes-Benz veelal beschikbaar als sedan, coupé en cabriolet. Met de komst van een nieuwe generatie is daar een einde aan gekomen. De C-Klasse en E-Klasse zijn er niet meer als coupé en cabriolet. De "CLE" moet dat gat opvullen en staat daarom niet op het platform van een van beide modellen, maar deelt wel de techniek.

Qua omvang zit de CLE zelfs exact tussen de C- en E-Klasse in! Het lijnenspel is dat van een klassieke coupé met een lange neus, een gespierde achterzijde en natuurlijk een sierlijk aflopende daklijn. De CLE heeft de moderne en voorname neus van de laatste generatie modellen van Mercedes-Benz, maar dankzij de rode kleur van de testauto is de uitstraling veel sportiever. Kortom: als het om het uiterlijk gaat is de missie geslaagd.

Ruimte

Binnenin weet de CLE te overtuigen met het kenmerkende geborgen gevoel dat hoort bij een coupé. De zit is laag en de CLE nodigt zelfs meer uit tot liggen dan tot zitten. Er is een achterbank, maar die is in de praktijk vooral geschikt als bergruimte. Alleen zeer kleine kinderen kunnen hier comfortabel zitten. De bagageruimte (met elektrisch bediende achterklep) is weliswaar laag, maar zeer diep en daarom toch groot (420 liter).

Ook kenmerkend voor een coupé: de overzichtelijkheid laat vanwege de lage zit, verduisterde achterruiten en de dikke C-stijl te wensen over. De parkeercamera's rondom zijn daarom geen luxe, maar een noodzaak.

Uitrusting

Traditioneel is ook een coupé van Mercedes-Benz geen sportwagen, maar een luxeauto. Daarom is de cabine luxueus en verfijnd, waarbij de verfijning wederom het midden houdt tussen die van de C-Klasse en E-Klasse. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm en centraal op de middentunnel staat een tweede beeldscherm waarmee vrijwel alle functies worden bediend. "Slechts" twee beeldschermen lijkt weinig voor een moderne Mercedes-Benz. Echter, dankzij deze opzet blijft de CLE trouw aan het interieur-concept van de vele coupés die hem voor gingen.

„Zonder terug te vallen op een hard onderstel of zware bediening, is de bestuurder toch meer betrokken bij het rijden“

Desondanks zijn de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid uitstekend. De meeste functies kunnen met knoppen op het stuurwiel worden bediend. Iets minder gebruikte functies zijn dankzij de logische opzet snel in de diverse menu's te vinden. Voor simpele opdrachten, en het opgeven van een bestemming in het navigatiesysteem, kunnen vrij geformuleerde gesproken commando's worden gebruikt.

De testauto is voorzien van het optionele audiosysteem van specialist Burmester. De klank hiervan is zeker niet zo krachtig, helder of gedetailleerd als in grotere modellen van Mercedes-Benz, maar verdient nog steeds ruimschoots het label "premium".

CLE 200: benzinemotor

Op één punt lijkt de CLE een stap terug in de tijd: op de prijslijst staan alleen verbrandingsmotoren. In deze tijd, waarin elektrisch rijden de norm is, is dat qua prestaties, comfort, gebruiksgemak en gebruikskosten echt als nadeel ervaren. Als "CLE 200" is de auto voorzien van een 2.0 liter viercilinder mild-hybrid benzinemotor die goed is voor 204 pk / 320 Nm op de achterwielen.

Het karakter is sterk afhankelijk van de gekozen rijmodus. In de eco-stand houdt de negentraps (!) automaat het toerental zeer laag en dat komt de rust in de cabine ten goede. De negende versnelling is zelfs zo lang, dat deze vanwege de in Nederland geldende snelheidslimieten zelden wordt gebruikt. Dankzij de assistentie van de kleine elektromotor is de souplesse ook bij een laag toerental uitstekend.

Wanneer echter plotseling meer vermogen wordt gevraagd, zal de automaat aarzelen en na een korte bedenktijd uiteindelijk terugschakelen. Wanneer de motor op toeren is, zijn de prestaties prima en zelfs beter dan verwacht gezien het relatief bescheiden vermogen. Ook het vasthouden van hoge snelheden over langere afstanden gaat moeiteloos. Wanneer de sportstand wordt gekozen is het toerental permanent hoger en reageert de automaat sneller, zodat aandrijflijn altijd alert is.

Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten is merkbaar dat energie wordt teruggewonnen. Als op basis van gegevens van het navigatiesysteem blijkt dat de auto een bocht of kruispunt nadert, wint het systeem zelfs extra energie terug en dat kan handig worden gebruikt om comfortabeler én zuiniger te rijden. Een kleine week rijden resulteerde in een gemiddeld verbruik van 1 op 17.5 liter per 100 km. Dat is beduidend zuiniger dan de belofte in de folder (1 op 15.4) en ronduit netjes voor een auto van deze omvang.

Weggedrag

Zoals eerder aangegeven, is de CLE 200 geen sportwagen, maar een luxe reisauto. De CLE heeft in het weggedrag zeker niet de verfijning of grootsheid van een E-Klasse. En alhoewel de CLE zich desnoods met hoge snelheid een bocht om laat "slaan", is deze coupé daar niet van gediend. Het capabele onderstel (15 mm verlaagd ten opzichte van een sedan-onderstel) dient vooral de veiligheid.

Tegelijkertijd is het weggedrag wel degelijk levendiger dan dat van de sedans van Mercedes-Benz! Zonder terug te vallen op een hard onderstel of zware bediening, is de bestuurder toch meer betrokken bij het rijden. Daarom overtuigt de CLE echt als liefhebbersauto.

Conclusie

Is de CLE een waardige opvolger van de coupés en cabriolets uit het verleden van het merk? Ja, zeker. Bovendien weet de CLE dankzij slimme maatvoering en uiteenlopende uitvoeringen (van CLE 200 als instapmodel tot AMG 53 topmodel) zowel de C-Klasse Coupé als de E-Klasse Coupé op te volgen. De CLE rijdt als een echte coupé met een lage zit in een knusse cocon.

Wel heeft de redactie gemengde gevoelens bij de aandrijving. De benzinemotor is weliswaar puur en klassiek, maar past eigenlijk niet meer in deze tijd. Aan de andere kant: waar zeuren we over? Bijna alle merken zijn gestopt met coupés en cabriolets, of houden bestaande modellen zo lang in het assortiment dat ze inmiddels hopeloos gedateerd zijn. Mercedes-Benz neemt nog de moeite om een geheel nieuwe CLE Coupé (en later cabriolet) te introduceren, dus geniet zolang het nog kan!