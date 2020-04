Autotest | Mercedes-Benz is al enige jaren succesvol met modellen die zijn gericht op een groep jonge kopers. Het meest uitgesproken voorbeeld daarvan is de CLA, want die combineert een unieke vormgeving met een sportief karakter. Nu introduceert Mercedes-Benz de ultieme versie van de CLA: de AMG 45 S.

Mercedes-Benz spreekt een groep jonge kopers aan door de techniek en het kenmerkende comfort van het merk aan te bieden in een compacte auto. Daarbij hoort ook een "compact" prijskaartje, zodat een grotere groep kopers kan worden bereikt. De CLA biedt daar bovenop een unieke vormgeving door het koetswerk van een traditionele sedan te combineren met de lijnen van een coupé.

AMG

Deze vormgeving maakt de CLA al bijzonder, maar voor de AMG-versie komt daar ook nog eens een uitgesproken aankleding bij. De grille heeft nu twaalf verticale lamellen en dat is kenmerkend voor de modellen van AMG. De luchtinlaten zijn doorgetrokken tot de uiterste hoeken, waardoor de motor extra lucht kan aanzuigen en de auto breder lijkt. Bovendien krijgt de CLA hiermee dezelfde uitstraling als het topmodel van Mercedes-AMG: de GT 4-door. De testauto is voorzien van het optionele "AMG Aerodynamica"-pakket zoals op de foto's is te zien aan de "aircurtains". Dit zijn kleine spoilers op de hoeken van de auto die de wervelingen van de lucht beperken en zo de stroomlijn verbeteren.

Aan de zijkant valt duidelijk op dat de auto is verlaagd. De standaard gemonteerde 19 inch velgen passen daarom nog maar net in de wielkasten. Auto's van dit kaliber hebben vaak een spoiler van het formaat surfplank achterop, maar in plaats daarvan kiest Mercedes-AMG slechts voor een subtiele opstaande rand op de achterklep. Volgens de technici zou dit voldoende zijn om de nodige extra neerwaartse druk op hoge snelheid te leveren. Om alles lekker op te laten vallen zijn de spoilers, verbreders en andere omlijstingen in het zwart uitgevoerd en dat contrasteert geweldig tegen de gele lak van de testauto. Wat Autozine betreft is geel de enige juiste kleur voor deze auto. Een dergelijke auto in het grijs of zwart uitvoeren is even logisch als het bestellen van visitekaartjes waarop de gegevens onleesbaar zijn gemaakt.

Ruimte en uitrusting

Ook binnenin is duidelijk dat de CLA AMG een volbloed sportwagen is, want de sportstoelen zijn op zijn zachtst gezegd stevig. Omdat de hoofdsteunen zijn geïntegreerd, zitten deze niet voor alle bestuurders op de juiste hoogte en zullen ze dus niet altijd een bijdrage aan de veiligheid leveren. Wanneer de CLA is voorzien van een glazen panoramadak beperkt dat de hoofdruimte onder het lage coupé-dak met enkele kostbare centimeters. De ruimte achterin is voldoende, ondanks diezelfde aflopende daklijn.

Het stuurwiel is rechtstreeks overgenomen van de grotere modellen van Mercedes-AMG. Het is bekleed met een combinatie van leder en alcantara, zodat het op precies de juiste plekken extra grip biedt. Op het stuurwiel zijn knoppen te vinden waarmee ook in het heetst van de strijd het karakter van de motor en het onderstel zijn aan te passen. Een technisch hoogstandje daarbij is dat achter deze knoppen piepkleine beeldschermpjes zijn gemonteerd waarop wordt weergegeven welke keuze is gemaakt.

Daarbij is het stuurwiel voorzien van de inmiddels vertrouwde aanraakgevoelige paneeltjes die in alle moderne modellen van Mercedes-Benz zijn te vinden. Zonder de handen van het stuur te halen kunnen hiermee de meeste functies van de auto worden bediend. Met de knoppen links op het stuurwiel worden functies met betrekking tot het rijden op het linker beeldscherm (achter het stuurwiel) bediend. De knoppen rechts op het stuurwiel bedienen de functies op het centrale beeldscherm, dat vooral betrekking heeft op audio, communicatie en navigatie. Mercedes-Benz noemt dit systeem "MBUX" en het is nog altijd het krachtigste en tegelijkertijd meest eenvoudig te bedienen systeem op de markt. Om het gebruik nog makkelijker te maken is een virtuele assistent beschikbaar die vrij geformuleerde gesproken commando's accepteert. Let op dat hiervoor een internetverbinding vereist is. Die was niet geactiveerd op de testauto en dan beperkt het begrip van de assistent zich tot het ingeven van bestemmingen in het navigatiesysteem.

Speciaal voor de AMG-modellen is MBUX uitgebreid met functies voor gebruik op het circuit. Diverse auto's in dit segment kunnen rondetijden bijhouden, maar AMG gaat een stap verder door die rondes ook te analyseren. Bij gebruik van het navigatiesysteem wordt "augmented reality" gebruikt om over camerabeelden pijlen te tonen die aangeven welke afslag moet worden genomen. Diezelfde techniek wordt bij de CLA AMG gebruikt om de ideale lijn te tonen op het circuit. Gaandeweg leert MBUX circuits kennen, maar bekende circuits zijn al af-fabriek in het systeem opgeslagen.

Motor

De Mercedes-AMG CLA is beschikbaar in drie versies: de "35", "45" en "45 S". Alle drie beschikken over dezelfde 2.0 liter 4-cilinder motor, maar afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt deze aangepast om het vermogen te bepalen. De "35" is het instapmodel, alhoewel deze met 306 pk / 400 Nm alles behalve kinderachtig is. De "45" doet er een flinke schep bovenop en verhoogt het vermogen tot 387 pk / 480 Nm. De hier gereden "45 S" doorbreekt de magische grens van 400 pk en is goed voor 421 pk / 500 Nm. Daarmee beschikt deze versie over de sterkste 2.0 liter viercilinder in serie geproduceerde motor ter wereld.

„Het vermogen is er altijd en wordt steevast met maximale agressie geserveerd“

Om tot dit enorme vermogen te komen is de krachtbron voorzien van een compressor (die maximaal 169.000 tpm draait) en twee turbo's. De ene turbo assisteert bij lage toeren, de andere juist bij hoge toeren. Om een maximaal effect te bereiken, heeft de turbo twee gescheiden instroomkanalen en ook bij het uitlaatspruitstuk worden de gassen die de turbo's aandrijven in twee aparte kanalen verdeeld. Bij de aansturing van de turbo en compressor wordt rekening gehouden met de motortemperatuur, buitentemperatuur, de luchtdruk en natuurlijk het toerental. Om er voor te zorgen dat het motorblok alle druk aan kan is het carter versterkt. Daarnaast zijn de koeling van het carter en de cilinderkoppen gescheiden, zodat deze individueel kunnen worden aangestuurd. Geheel volgens AMG-traditie wordt deze krachtbron in een gespecialiseerde fabriek geheel met de hand door één medewerker geassembleerd, die de motor uiteindelijk signeert.

Prestaties

Omdat de Mercedes-AMG CLA is bedoeld als auto voor dagelijks gebruik, is een comfort-modus beschikbaar. Dan, en alleen dan, gedraagt de auto zich uiterst beschaafd. Op de snelweg is het toerental aangenaam laag, alsof het een veel grotere motor betreft. Hierdoor ontstaat een zekere rust in het interieur en is het verbruik op lange afstanden beperkt (testverbruik: 6.8 liter per 100 km). De geluiden van de motor en uitlaat zijn beperkt en het geluid in de cabine wordt overheerst door het geluid van de banden. Echter, zelfs in de comfort-stand heeft de 45 S een uitzonderlijk kort lontje. Wanneer de rechtervoet van de bestuurder ook maar iets beweegt, grijpt de elektronica dat meteen aan om een sprintje te trekken.

En dan is duidelijk merkbaar wat het verschil is tussen zomaar een snelle hatchback en deze CLA. De CLA 45 S bouwt extreem snel toeren op waardoor ook extreem snel prestaties worden geleverd. Het woord "turbogat" is de CLA geheel vreemd. Het vermogen is er altijd en wordt steevast met maximale agressie geserveerd. Kies de sport-modus en dankzij de "race start"-functie (ook wel bekend als "launch control") sprint de 45 S van 0 naar 100 km/u in 3.9 seconden. Dit mag snel lijken, maar in feite heeft de CLA de spieren nu nog nauwelijks gespannen. Het is juist op écht hoge snelheid waar het fenomenale vermogen loskomt en de 45 S mokerslagen uitdeelt terwijl meer alledaagse sportieve auto's buiten adem raken. Daarbij "knalt" de elektronica rap door de versnellingen, want dit AMG-model is voorzien van een speciale 8-traps AMG-automaat. Het geluid uit het kwartet van uitlaatpijpen is niet diep of machtig, maar daarmee niet minder agressief.

In de praktijk wordt de CLA 45 S niet beperkt door het vermogen van de motor, maar door het vermogen van de bestuurder om de omgeving in zich op te nemen. Alles komt zo snel dichtbij, dat de gemiddelde bestuurder niet in staat is om zo snel zo veel informatie te verwerken. Ondanks het feit dat de CLA tot de kleinere modellen van Mercedes-Benz behoort, is dit zeker geen "sportief modelletje" dat snel lijkt maar in feite onschuldig vermaak biedt. De CLA AMG 45 S is een serieus snelle auto voor serieuze bestuurders. Wie over de genen van een coureur beschikt, kan doorgaan tot een topsnelheid van 250 km/u. Indien wordt gekozen voor het optionele "Drivers package" is dat zelfs 270 km/u.

Weggedrag

Om ervoor te zorgen dat al het geweld onder controle kan worden gehouden, heeft AMG het chassis van de CLA op diverse punten versterkt. Zo is een aluminium plaat onder de motor aangebracht, is er een beugel tussen de voorste veerpoten geplaatst en is het achterste subframe versterkt met een diagonale balk. Met een knop op het stuurwiel kan worden gekozen voor een hard of keihard onderstel. Het effect van al deze aanpassingen is direct voelbaar in het stuurwiel. De reactie op commando's van de bestuurder is direct en de communicatie tussen mens en machine is ruisarm.

Toch is het belangrijkste middel om het vermogen in goede banen te leiden de "4Matic" vierwielaandrijving. Ook hier zijn aanpassingen gemaakt door AMG. Zo heeft ieder achterwiel nu een eigen lamellenkoppeling, zodat ieder wiel exact het juiste vermogen toebedeeld kan krijgen voor maximale prestaties en optimale grip. Wanneer wordt gekozen voor het "Dynamic Plus pakket" (niet op de testauto) kan diezelfde techniek worden gebruikt om driften makkelijk te maken.

Omdat de bestuurder de auto perfect aanvoelt, is het makkelijk om gebruik te maken van de capaciteiten. Opvallend daarbij is de grote overgang van rechtuitrijden naar het schrap zetten voor de bocht. Dat maakt de CLA heel beweeglijk en geeft tegelijkertijd nog meer vertrouwen, omdat de auto lijkt te begrijpen wat de bestuurder wil. Afhankelijk van de durf c.q. het talent van de bestuurder zijn de elektronische vangnetten in drie stappen uit te schakelen. Recent zijn diverse extreem snelle SUV's door Autozine getest, maar wanneer de CLA AMG zijn kunnen mag tonen bewijst dat dat niets een lage, lichte auto overtreft die ook nog eens perfect in balans is. De CLA AMG 45 S leent zich voor uitzinnige bochtsnelheden en herstelt zich altijd razendsnel voor de volgende uitspatting.

Uiteraard zijn ook de remmen aangepast aan de prestaties. Ook hier wordt verschil gemaakt tussen de AMG 35, 45 en 45 S. Deze laatste is herkenbaar aan rode remklauwen met zes zuigers. Daarmee heeft de auto zo'n enorme stopkracht, dat de CLA AMG bij het intrappen van het rempedaal niet remt, maar domweg op de plaats wordt stilgezet.

Conclusie

De CLA 45 S is bedoeld als de ultieme belichaming van de jonge, dynamische modellen van Mercedes-AMG. Ondanks het feit dat de 45 S even ruim, luxueus en veilig is als een standaard CLA, is dit geen gezinsauto met slechts een sportieve ondertoon. Zeker wanneer wordt gekozen voor de 45 S is dit een volbloed sportwagen die toevallig dezelfde vorm heeft als de gelijknamige gezinsauto.

Alhoewel met elektrische aandrijving met minder moeite nog betere prestaties kunnen worden neergezet, heeft Mercedes-AMG er voor gekozen om een 2.0 liter viercilinder tot het uiterste te drijven. Dat resulteert in de praktijk in een licht ontvlambaar karakter met een ongekend agressieve reactie op het gaspedaal, die steevast wordt gevolgd door een enorme slagkracht. Het onderstel, de besturing en de remmen zijn aangepast om dat enorme potentieel maximaal te kunnen benutten.

plus Serieus snel

Uitstekende rijeigenschappen

(nog net) dagelijks bruikbaar min Hoofdsteunen te laag

Matige hoofdruimte i.c.m. panoramadak

