Al 12 jaar lang hanteert Mazda een huisstijl die "Kodo" heet. De stijl is in de loop der jaren verfijnd en geëvolueerd, maar staat nog altijd voor vloeiende, sterke lijnen voor een krachtige en tegelijkertijd vriendelijke uitstraling. Daarom is ook de CX-80 direct herkenbaar als Mazda. Echter, bij de CX-80 is alles groter, hoger en langer, met accenten die de uitstraling nog eens versterken. Denk daarbij aan chroom, dakrails en de hier getoonde nieuwe kleur "Artisian Red".

Ruimte

Dankzij de royale buitenmaten biedt de CX-80 ruimte voor zes personen. De ruimte voorin is logischerwijs riant, waarbij vooral de brede middentunnel opvalt. De bestuurder en bijrijder zitten ver van elkaar vandaan en dat versterkt het gevoel dat dit een grote auto is. De achterbank staat op rails (120 mm) zodat naar keuze meer beenruimte op de tweede of juist de derde zitrij beschikbaar is. De instap naar achteren wordt vergemakkelijkt door zeer grote achterportieren, die bovendien heel ver openen.

Met enig passen en meten passen zes volwassen personen in de CX-80. Er is dan nog een heel kleine bagageruimte (258 liter) over, voldoende voor twee trolleys (op de zijkant). De derde zitrij is iets hoger dan gebruikelijk, zodat de achterste passagiers een beter c.q. vrijer uitzicht vooruit hebben. Bovendien bestaat de derde zitrij uit twee relatief grote, zachte zitplaatsen en ook dat zorgt voor extra comfort. Wanneer de derde zitrij niet in gebruik is, zitten vier volwassenen zeer ruim en is een zeer grote bagageruimte (1.221 liter) beschikbaar. Let bij het in- en uitladen wel op het voorhoofd: de achterklep opent niet erg hoog, waardoor menigeen er het hoofd tegen zal stoten.

„Net als bij de kleinere modellen heeft Mazda ingezet op een optimaal gevoel tussen de auto en het mechaniek“

Uitrusting

De gehele cabine, van voor- tot achterin, is royaal voorzien van bergvakken, bekerhouders, USB-C aansluitingen en meer. Mazda gaat niet mee in de trend van minimalistische interieurs, want daar zijn de klanten volgens de fabrikant niet van gediend. Daarom is het dashboard bezaaid met traditionele knoppen en hendels. Het beeldscherm van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is relatief klein en wordt bediend met een druk/draai-knop op de middentunnel. Hier dus geen tablet-achtige bediening, geen slimme assistent (als alternatief wel Alexa van Amazon), geen icons, geen computer op wielen. Wederom: de klant wil dat volgens Mazda allemaal niet. Het navigatiesysteem heeft vanwege de conservatieve opzet een wat verouderde uitstraling, maar mede dankzij een internet-verbinding is het kaartmateriaal altijd actueel en ontvangt de auto regelmatig updates. De functionaliteit liet daarom niets te wensen over.

De CX-80 is voorzien van alle veiligheidssystemen die de Europese Unie vereist. Daarbij kiest Mazda voor een strikte interpretatie. Er is nauwelijks speelruimte en de computer straft de kleinste fout of slordigheid direct af met waarschuwingen. Juist heel prettig: in het head-up display wordt getoond of zich voertuigen in de dodehoek bevinden. Dat voorkomt onnodig over de schouder kijken en maakt het rijden makkelijker en veiliger.

Hybride

Mazda biedt naar eigen zeggen voor ieder werelddeel en voor elk marktsegment een passende aandrijving. Voor de CX-80 is dat een combinatie van een benzine- en een elektromotor in de vorm van plugin-hybride aandrijving. Op een volle batterij kan de CX-80 een kleine 60 km volledig elektrisch afleggen en dat is weinig voor een moderne SUV. De prestaties in de elektrische stand zijn ruim voldoende. Echter, omdat de CX-80 ook in de elektrische modus schakelt, biedt deze PHEV (plugin hybrid electric vehcile) niet de rust en het comfort van een volledig elektrische auto.

Om de aandrijflijn zuiniger en voordeliger te maken heeft Mazda de zogenaamde "koppelomvormer" uit de automaat verwijderd. In plaats daarvan moet de elektromotor voor de nodige souplesse zorgen tijdens het schakelen. Dit is in theorie een slim idee, maar in de praktijk werkt het matig. De CX-80 schakelt merkbaar en doet dat bovendien niet op de juiste momenten. Daarbij is duidelijk merkbaar wanneer van de elektromotor op de benzinemotor wordt overgeschakeld. Het is allemaal niet slecht, maar de concurrentie doet dit voor dezelfde prijs beter. Bovendien: een soortgelijke volledig elektrische auto is voordeliger in aanschaf en gebruik.

In feite rijdt de CX-80 PHEV goed op alleen de elektromotor of alleen de benzinemotor, maar gaat het mis zodra de elektronica beide probeert te combineren. Wanneer op alleen de benzinemotor wordt gereden komt het verbruik uit op zo'n 6.2 liter per 100 km.

Rijeigenschappen

De CX-80 staat op hetzelfde platform als de CX-60, maar dan verlengd en verbreed. Bovendien is het onderstel aangepast om tot de kenmerkende rijeigenschappen van Mazda te komen. Echter, dat past minder bij een grote SUV. Deze auto's hebben in de regel een verfijnd onderstel en reageren met een zekere traagheid op commando's om ze een statig karakter te geven. Dat ontbreekt allemaal bij de CX-80.

Net als bij de kleinere modellen heeft Mazda ingezet op een optimaal gevoel tussen de auto en het mechaniek. Op die manier voelt de bestuurder de auto beter aan en dat zorgt weer voor betere controle over het voertuig. De CX-80 biedt daarom wel de verfijning die hoort bij een topmodel, maar niet de grootsheid. Dat zorgt er voor dat de CX-80 niet is ervaren als het topmodel, maar slechts als een grote Mazda.

Conclusie

Welke innovaties biedt het topmodel van Mazda? Geen! De CX-80 bedient zich van dezelfde huisstijl, dezelfde ergonomie en dezelfde aandrijving als de kleinere modellen. Wat de CX-80 wel biedt, is heel veel meer ruimte.

Dat lijkt een negatieve conclusie, maar volgens Mazda was dit juist het streven. Volgens Mazda zijn de klanten voor de CX-80 niet op zoek naar vernieuwing. Ze willen geen futuristisch uiterlijk, geen minimalistische cabine en geen computer op wielen. Bovendien willen ze geen auto die boven de weg zweeft, maar een auto die de bestuurder betrekt bij het rijden. Ze willen dus het vertrouwde concept, maar dan in een groter formaat. En dat is wat de CX-80 biedt: Mazda in het groot.