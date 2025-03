Omdat de kritiek betrekking had op de aandrijving en het onderstel, is het uiterlijk nauwelijks gewijzigd voor modeljaar 2025. De CX-60 is een grote SUV met de kenmerkende Mazda-vormgeving, waarbij organische vormen en moderne techniek samenkomen (het zogenaamde "Kodo"-design).

In het interieur zijn nieuwe kleuren en texturen toegepast en de testauto in Takumi-uitvoering ziet er daarom zeer fraai uit. Mazda streeft ernaar om meer te bieden dan een doorsnee merk, maar noemt zichzelf nog geen "premium"-merk. De CX-60 is daarvan het bewijs: de vormgeving, materiaalkeuze en bouwkwaliteit zijn bovengemiddeld, maar niet weelderig of overdadig. De ruimte voorin is goed, die achterin is matig voor een auto van deze omvang.

Uitrusting

Zoals gebruikelijk in dit segment zijn zowel achter het stuurwiel als centraal op het dashboard beeldschermen te vinden. Echter, Mazda heeft een eigen visie op de bediening ervan. Mazda stelt dat het aanraken van een beeldscherm in een rijdende auto niet veilig is. Daarom moeten veel functies worden bediend met een druk/draai-knop en dat is wat Autozine betreft zo omslachtig, dat het meer afleidt dan een korte aanraking van het beeldscherm.

Het infotainment-systeem is ronduit conservatief van opzet, met een minimum aan online functies. Dat is goed voor de privacy, maar betekent dat bijvoorbeeld actuele verkeersinformatie niet beschikbaar is. Daarom verdient de eigen telefoon met Apple CarPlay / Android Auto in de praktijk toch de voorkeur. De klank van het zogenaamde "premium audiosysteem" van Bose is wollig, waarbij duidelijk is te horen hoe klanken over meerdere luidsprekers worden verdeeld (hoge tonen van boven, laag en midden uit de deuren) en dat komt het stereobeeld niet ten goede.

„In de herkansing is het weggedrag dynamischer geworden en is het gevoel tussen de bestuurder en het mechaniek verbeterd“

Vanwege al het natuurgeweld in Japan (aardbevingen, vulkaanuitbarstingen) zijn Japanners van nature bezeten van veiligheid. Dat komt niet alleen tot uiting in de bediening van de CX-60, maar ook in de actieve veiligheidsvoorzieningen. Met geluidssignalen wordt de bestuurder op iedere fout en slordigheid gewezen en zelfs bij ieder gedetecteerd verkeersbord klinkt een gong. Het uitschakelen van de goedbedoelde assistenten is omslachtig en ook dan blijven sommige functies steevast waarschuwen.

Een voorziening die zeer op prijs wordt gesteld is het automatisch instellen van de stoelen. De bestuurder geeft simpelweg de lengte op en de CX-60 zet de stoelen en het stuurwiel automatisch in de ideale stand voor iemand van die lengte. Daarbij kiest Mazda opnieuw voor veiligheid met een grote afstand tot het stuurwiel voor een optimale werking van de airbag. De CX-60 kan de bestuurder aan het gezicht herkennen, zodat de stoelen automatisch in de juiste stand worden gezet na een bestuurderswissel. Heel handig!

Rijeigenschappen

Gezeten achter het stuurwiel voelt de CX-60 groot en dat is te danken aan de hoge zit, het zicht op de grote motorkap, de brede middentunnel en de enorme ruimte in de cabine. Ook de reactie op het stuurwiel, waarbij steeds enige weerstand moet worden overwonnen, draagt bij aan het grootse gevoel.

Aanvankelijk werd de CX-60 bekritiseerd om het deinen na drempels en op oneffenheden in het wegdek. Daarom heeft Mazda de voorwielophanging opnieuw afgesteld en de achterwielophanging geheel vervangen. Het verschil is overduidelijk, want het onderstel is beduidend stugger geworden, met als bijkomend voordeel dat de communicatie tussen bestuurder en mechaniek is verbeterd. Na een bocht of drempel is het koetswerk daarom snel weer in balans, maar Mazda is hierbij bijna doorgeslagen tot het andere uiterste.

Plug-in hybride

Mazda levert de CX-60 met een plug-inhybride motor (PHEV voor plugin hybrid electric vehicle) en ook die is anders dan anders. Veel merken kiezen bij dit type auto voor een benzinemotor op de voorwielen en een elektromotor op de achterwielen. Dat levert vierwielaandrijving op en maakt kostbare koppelingen en een aandrijfas van voor naar achter overbodig. Mazda kiest daarentegen voor een benzine- en een elektromotor onder de motorkap, gevolgd door een versnellingsbak (zonder koppelomvormer) en tenslotte assen naar alle vier de wielen. Op die manier menen de ontwerpers meer controle te hebben over de aandrijving.

Voortaan komt de stroom voor de elektromotor van een batterij met een capaciteit van 17.8 kWh en daarmee bedraagt de actieradius in de volledig elektrische modus in theorie 64 km. Op die manier kan vaker en langer elektrisch worden gereden voor meer comfort en een lager verbruik. Tijdens de testrit op een eenvoudig parcours onder ongunstige weersomstandigheden bedroeg het elektrische bereik 45 km.

Voor modeljaar 2025 is de software die de motoren en versnellingsbak aanstuurt herzien. Nog steeds is in de elektrische modus voelbaar wanneer wordt geschakeld en is merkbaar wanneer welke motor voor de aandrijving zorgt. Echter, het samenspel verloopt nu soepeler.

De beide motoren zijn samen goed voor een vermogen van 327 pk / 500 Nm, maar de Japanse fabrikant doet er alles aan om de bestuurder zoveel mogelijk tegen zichzelf te beschermen. Daarom wordt het vermogen zeer geleidelijk opgebouwd en is de CX-60 in de stad en op provinciale wegen toch een kalme auto. Op de snelweg, waar de motor al op toeren is, is juist op afroep heel veel extra vermogen beschikbaar en is het sprintvermogen imposant. Bij een hoog toerental is de benzinemotor duidelijk hoorbaar. De geluiden van de banden en rijwind zijn juist minimaal. Per saldo is het daarom comfortabel reizen met de CX-60.

De CX-60 wint nauwelijks energie terug bij het loslaten van het gaspedaal omdat de Japanse fabrikant opnieuw bepaalt wat goed is voor de klant. Sterk afremmen op de motor (om energie terug te winnen) zou namelijk oncomfortabel zijn. Daarom wint de CX-60 volop energie terug bij het remmen, maar nauwelijks bij uitrollen. Ondanks dit beperkte terugwinnen van energie noteerde de testauto een verbruik van slechts 4.4 liter per 100 km met bijna lege accu (de elektromotor kon alleen assisteren, maar de aandrijving niet overnemen).

De CX-60 is bedoeld als echte SUV en heeft daarom ook een "off-road" modus. Daarmee wist de testauto zich voor de fotosessie in licht, maar zeer drassig terrein, goed te redden.

Conclusie

De Mazda CX-60 is aangepast voor modeljaar 2025. In de herkansing is het weggedrag dynamischer geworden en is het gevoel tussen de bestuurder en het mechaniek verbeterd.

De plug-inhybride aandrijflijn functioneert naar behoren, maar nog steeds weet de concurrentie betere prestaties, meer verfijning en een nog lager verbruik uit een dergelijke techniek te halen. Dit is deels vanwege de keuzes die Mazda maakt, want de Japanse fabrikant gaat tot het uiterste om de bestuurder tegen zichzelf te beschermen. Het is alsof Mazda best 327 pk / 500 Nm wil aanbieden, maar liever niet heeft dat de bestuurder er ook daadwerkelijk gebruik van maakt. De CX-60 plug-inhybrid komt daarom minder goed tot zijn recht op binnenwegen, maar des te beter op de lange afstand. Bovendien heeft de CX-60 PHEV een heuse, en effectieve, off-road modus.

Wat de CX-60 uniek maakt, is het concept. De CX-60 is groter dan een middelgrote SUV en kleiner dan een grote SUV en bedient daarmee een heel eigen doelgroep. Daarbij zijn de techniek en uitrusting die van een volumemerk, maar is de bouwkwaliteit juist van premium-kwaliteit.