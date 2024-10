De nieuwe Santa Fe is tijdens de covid pandemie ontworpen en daarom moest het een woonkamer op wielen worden. De vormgevers moesten dus maximale ruimte uit de buitenmaten halen en dat verklaart de bijzondere vormgeving. Hyundai heeft niet alleen voor rechte lijnen gekozen uit esthetische overwegingen, het is ook de manier om tot optimale binnenruimte te komen.

Tegelijkertijd valt op dat de onderlinge verhoudingen precies kloppen. De details zijn perfect gekozen en de stijl is consequent doorgevoerd. Daarbij is de Santa Fe in een bijzondere bruine mat-metallic lak leverbaar. Zo is een fascinerend geheel ontstaan dat tijdens de testperiode veel complimenten van buitenstaanders mocht ontvangen. Voor een grote SUV is dat uniek.

Ruimte

De Santa Fe houdt met een lengte van 483 cm het midden tussen een grote en een zeer grote SUV. Het interieur geeft echter het gevoel dat het hier een SUV uit het topsegment betreft. De ruimte voorin is riant met veel ruimte om de voorstoelen en zicht over een grote motorkap. De tweede en derde zitrij bestaan uit luxe fauteuils die allemaal royaal bemeten zijn en voldoende ruimte bieden voor volwassenen. De stoelen op de eerste en tweede zitrij zijn elektrisch verstelbaar.

Wanneer de derde zitrij in gebruik is, is de bagageruimte minimaal. Bovendien is er geen ruimte voor de rolhoes van de hoedenplank. De bestuurder moet helaas van tevoren rekening houden met extra passagiers en de rolhoes plus de vloerbedekking van de bagageruimte thuis opbergen. Een bijzondere goedmaker: de Santa Fe is berekend op een daktent en een inklapbaar paneel in de c-stijl maakt het makkelijk om op het dak te klimmen.

Uitrusting

Omdat de Santa Fe het topmodel van Hyundai is en omdat de testauto de top-uitvoering is, is de demo voorzien van alle luxe en veiligheidssystemen die Hyundai kan leveren. Dat betekent een prima infotainment-systeem met internetverbinding voor actueel kaartmateriaal en dito verkeersinformatie in het navigatiesysteem. Dankzij de internetverbinding kan de software updates ontvangen zonder daarvoor de dealer te bezoeken.

Omdat de Santa Fe tijdens de covid-epidemie is ontwikkeld, is in het dashboard, boven het dashboardkastje, een ontsmettings-apparaat voor mobiele telefoons verwerkt.

„De Santa Fe is een grote SUV, maar biedt de ruimte en de ambiance van een nog grotere SUV“

Het Bose audiosysteem heeft een uitgesproken bombastisch geluid dat met de toonregeling iets is te temmen. Dan is het acceptabel voor gesproken woord (nieuws, podcasts). Voor hifiliefhebbers blijft het echter onacceptabel, zelfs op zeer laag volume. Wie juist graag een feestje bouwt met dreunende bassen en snerpend hoog zal genieten van dit audiosysteem.

Veiligheid

Van de wettelijk verplichte veiligheidsvoorzieningen zal helaas niemand genieten. Hyundai stelt de bestuurdersassistent zeer scherp af, waardoor de geringste overschrijding van de maximumsnelheid (ook als die voor een parallelweg geldt) direct wordt afgestraft. Daarbij is een camera op de ogen van de bestuurder gericht die bij de kleinste afleiding corrigeert. Zelfs wanneer de bestuurder over de schouder kijkt om te zien of veilig van rijstrook kan worden gewisseld, maant de computer al om rechtuit te kijken. In het head-up display wordt een symbool getoond als zich een voertuig in de dodehoek bevindt en zodra richting wordt aangegeven toont de Santa Fe beeld van een camera aan de zijkant in het beeldscherm achter het stuurwiel. Het is daarom in theorie mogelijk om veilig van rijstrook te wisselen zonder over de schouder te kijken, maar dit gaat tegen de intuitie van de bestuurder in.

De Santa Fe was een week en ruim 1.000 km te gast en in die tijd hebben even zovele waarschuwingen geklonken, waarvan niet één voor iets wat de bestuurder zelf niet wist of zag. Assistentie is prima, maar het moet wel terecht zijn en iets bijdragen. Het goede nieuws is: de systemen zijn relatief eenvoudig uit te schakelen.

Rijeigenschappen

De Santa Fe biedt de ruimte van een SUV uit een nog hoger segment en dat geldt ook voor de rijeigenschappen. Omdat de bestuurders-assistent alleen optreedt als dat echt nodig is, wordt de Santa Fe niet geplaagd door continue stuurcorrecties. Daarbij zorgen de aandrijflijn en de verfijning van het onderstel voor een groots en bijna statig karakter.

Dankzij de hoekige vormen en de hoge zit is deze grote SUV goed te overzien en daarom eenvoudig te rijden. In de stad is echter merkbaar dat dit een zeer grote auto is, want de Sante Fe moet om bijvoorbeeld een slordig geparkeerde auto heen sturen terwijl veel andere auto's er moeiteloos langs rijden. Ook een parkeergarage is op zijn zachtst gezegd een hele uitdaging met de Santa Fe.

Plugin hybride

De Santa Fe is leverbaar als hybride en plugin-hybride ("PHEV"). In beide gevallen vormt een 1.6 liter benzinemotor de basis. De standaard hybride wordt bijgestaan door één elektromotor, de plugin heeft er twee en daarmee vierwielaandrijving. Voor een auto van deze omvang en met dit gewicht is zelfs deze combinatie van motoren licht bemeten. Het vermogen van 252 pk is voldoende, maar niet meer dan dat. Als de Santa Fe moet presteren, is er weinig reserve voor handen en is te horen dat de motoren zich behoorlijk kwaad maken. Het is dan met de rust en het statige karakter gedaan. Wanneer juist kalm met de verkeersstroom wordt meegereden weten de elektromotoren het beperkte vermogen van de benzinemotor perfect te maskeren en is de Santa Fe Plugin-Hybrid juist soepel en stil.

Met een volle batterij (zo'n 4 uur opladen bij een publiek laadpunt) kan de Santa Fe 50 km geheel elektrisch afleggen en dat is ver onder het gemiddelde. Zelfs plugin-hybrides uit een lager segment komen inmiddels verder op een batterij. In de elektrische modus is de Sante Fe niet zo snel als een volledig elektrische auto en ook rijden met één pedaal is niet mogelijk.

Wat de Sante Fe juist siert is de harmonieuze samenwerking tussen de motoren. De overgang van benzine naar elektriciteit is nauwelijks merkbaar; niet in de gasrespons of de rijgeluiden. In de praktijk loont het om de bestemming in het navigatiesysteem te zetten, want dan wordt de energie uit de accu optimaal over de route verdeeld. Hiermee rijdt de Santa Fe PHEV beduidend zuiniger dan wanneer de bestuurder zelf kiest voor de hybride of elektrische modus (elektrisch in de stad, hybride op de buitenweg). Wanneer nog 20% elektriciteit in de accu resteert gaat de Santa Fe over op hybride-aandrijving. Dan kan een verbruik van 5 a 6 liter per 100 km worden gerealiseerd en dat is zuinig voor een auto als deze.

Net als iedere plugin-hybride vraagt de Santa Fe om zorgvuldig plannen en stelselmatig opladen (bij voorkeur: een laadpunt thuis). Wanneer dat niet wordt gedaan is alle complexe techniek slechts ballast. Daarbij is deze Sante Fe, net als de meeste plugin-hybrides van de concurrenten, duurder dan een vergelijkbare elektrische auto en zeker niet beter.

Weggedrag

De Santa Fe mag dan een design-auto zijn, het is een echte SUV die zich zowel op de openbare weg als in het terrein thuisvoelt (incl. speciale off-road modi). Daarom is de overhang voor kort en is de overhang achter oplopend, zodat de Santa Fe niet vastloopt op een helling. Hyundai heeft een prima balans gevonden tussen comfort en veiligheid, waarbij slim gebruik is gemaakt van de lange veerwegen die nodig zijn voor terreinrijden.

Tegelijkertijd is merkbaar dat de Santa Fe sterk afhankelijk is van elektronica, want het gevoel tussen de bestuurder en het mechaniek is minimaal. De Santa Fe is daarom geen dynamische auto (alhoewel de sport-stand voor het nodige leven zorgt), maar vooral een SUV die zich leent om lange afstanden in comfort af te leggen.

Conclusie

Welke richting slaat Hyundai in met de vijfde generatie van de Santa Fe? Omdat de Santa Fe tijdens de covid-pandemie is ontwikkeld, is de auto van binnenuit ontworpen als een huiskamer op wielen. Dat heeft een duidelijk gevolg: wanneer puur naar de aandrijflijn wordt gekeken scoort de Santa Fe een slechts magere voldoende. Het motorvermogen is beperkt, het bereik in de volledig elektrische stand is gering en het trekvermogen is matig.

Tegenover deze beperkingen staat een overvloed aan ruimte. De Santa Fe is een grote SUV, maar biedt de ruimte en de ambiance van een nog grotere SUV. Dit is een heerlijke plek om te verblijven! Daarbij biedt de Santa Fe ook het comfort van een SUV uit een nog hoger segment. Ondanks het bijzondere uiterlijk is de Santa Fe even degelijk en verstandig als iedere andere Hyundai.