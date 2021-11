Autotest | De Q5 is de middelgrote SUV van Audi. De Q5 Sportback is een speciale versie van de Q5 die dankzij een aflopende daklijn de elegantie van een coupé met de kracht van een SUV combineert. Daarbij houdt de "TFSIe" het midden tussen benzine en een volledig elektrische aandrijving. Biedt de Q5 Sportback TFSIe daarmee van alles net niets? Of is het juist een ideale combinatie die het beste van alles biedt?

Een SUV is een terreinwagen met de genen van een personenauto. Daarom is de Q5 groot, hoog en breed. De hoge schouderlijn, forse neus en stootranden rondom geven de Q5 de zelfverzekerde uitstraling die hoort bij een SUV. Deze Sportback combineert dat met een soepel aflopende daklijn en dat geeft deze bullebak een ongebruikelijke charme.

Ruimte

De Sportback is 3 cm langer dan de standaard Audi Q5, maar dat heeft meer te maken met de overhang achter de achterwielen dan met de daadwerkelijke binnenruimte. De wielbasis is namelijk gelijk. De binnenruimte is keurig voor een auto van deze omvang. De zit voorin is hoog en riant, wat het voor velen zo aantrekkelijke gevoel geeft een machtige en veilige machine te besturen. De beenruimte achterin is voldoende. En omdat de knik in het dak precies op de juiste plek begint is ondanks de aflopende daklijn achterin voldoende hoofdruimte beschikbaar. Echter, de testauto is voorzien van het optionele glazen panoramadak en dat gaat ten koste van enkele waardevolle centimeters hoofdruimte.

De bagageruimte meet 500 liter. Door de achterbank op te klappen neemt dat toe tot 1.470 liter. Daarmee is de Q5 Sportback gemiddeld ruim voor een auto van deze omvang. Let op dat de hybride iets minder kofferruimte biedt, namelijk 455 liter (1.365 met opgeklapte achterbank).

Uitrusting

Het smetteloze dashboard biedt ruimte aan Audi's inmiddels kenmerkende digitale dashboard. Dat staat voor een beeldscherm achter het stuurwiel, een centraal beeldscherm en een minimum aan knoppen. Hierbij gaat de Q5 niet zo ver als de topmodellen van Audi (A8 / Q8) waarbij alles digitaal is. De Q5 kiest voor een tussenvorm van traditionele en nieuwe bediening.

De uitrusting is, zoals gebruikelijk bij premium merken, sterk afhankelijk van de gekozen opties. Het nadeel daarvan is dat de prijs flink kan oplopen. Het voordeel is dat de auto grotendeels naar eigen smaak kan worden samengesteld. Zo is de testauto voorzien van een fraai, maar ingetogen klinkend "3d" audiosysteem van Bang & Olufsen. Een dodehoekdector en een camera achterop verbeteren de veiligheid.

Plug-in hybride

Diverse volledig elektrische auto's zijn inmiddels voordeliger in aanschaf en gebruik dan soortgelijke auto's met een hybride- of verbrandingsmotor. Toch biedt de tussenvorm met zowel een benzine- als een elektromotor nog steeds een voordeel: het vraagt geen enkele vorm van planning of aanpassing van de bestuurder. Wie om deze of andere redenen nog niet klaar is voor de elektrische auto kan dus nog altijd kiezen voor een "plug-in electric vehicle" (PHEV).

„Zonder dat de bestuurder daar ook maar enige moeite voor hoeft te doen is de Q5 Sportback het gros van het verkeer te snel af“

Met een volledig geladen batterij kan de Q5 de eerste 60 km volledig elektrisch afleggen. Als de bestemming in het navigatiesysteem is ingevoerd, bepaalt de elektronica automatisch hoe de beide motoren zo slim mogelijk kunnen worden gecombineerd om de bestemming zo efficiënt mogelijk te bereiken. In de meeste gevallen wordt dan elektrisch gereden in de stad en wordt de benzinemotor ingezet op de snelweg. In de volledig elektrische modus gedraagt de Q5 zich grotendeels als een elektrische auto. De "Q5 50 TFSI e" presteert dan moeiteloos en in alle rust. Met een sprint van 0 naar 100 km/u in 6 seconden is de Q5 zeker niet traag, maar toch is merkbaar dat de afstemming van de techniek vooral is gericht op rust en comfort. Het mechaniek daagt niet uit en als het volledige vermogen wordt aangeroepen dan presteert de Q5 met zoveel gemak dat het verwachte spektakel uitblijft.

Het samenspel tussen de benzine- en de elektromotor verloopt soepel en onmerkbaar. Daarom voelt het overgaan van de elektromotor op de benzinemotor niet als een "verlies", zoals dat bij sommige andere plug-inhybrides het geval is. Dat is niet alleen te danken aan de stille loop van de benzinemotor, maar ook aan de kracht van de elektromotor. Bij sommige plug-inhybrides van Audi is de ene motor namelijk merkbaar sterker dan de andere.

Wanneer alleen op de benzinemotor wordt gereden, en het hybridesysteem geen enkele bijdrage levert, komt het gemiddelde verbruik uit op 8 liter per 100 km. Zoals bij iedere plug-inhybride geldt: hoe vaker wordt opgeladen, hoe lager het gemiddelde. Een verbruik van nul is daarbij een reële mogelijkheid.

Weggedrag

Om er voor te zorgen dat de Sportback daadwerkelijk anders rijdt dan de standaard Audi Q5, is een sportonderstel standaard. Daarbij staat de testauto op 21 inch velgen. Ook op deze grote wielen is de Q5 Sportback geen uitgesproken hard geveerde of nerveus sturende auto. Wat deze combinatie doet, is benadrukken wat Audi kenmerkt: dingen makkelijk maken.

Het geavanceerde onderstel zorgt samen met de brede banden voor een uitstekend weggedrag. Zonder dat de bestuurder daar ook maar enige moeite voor hoeft te doen is de Q5 Sportback het gros van het verkeer te snel af. Het comfort is ruim voldoende om moeiteloos lange afstanden af te leggen. Daarbij vormt een bochtig circuit geen enkele beperking en neemt slechts het rijplezier toe.

Conclusie

Biedt de Audi Q5 Sportback het beste van vele werelden? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van het beoogde doel van de auto.

De plug-in hybride aandrijving combineert een benzine- en een elektromotor. Op het gebied van prestaties, aanschafprijs en prijs per kilometer is dat minder gunstig dan volledig elektrische aandrijving. En alleen wanneer consequent wordt opgeladen is de "TFSIe" echt zuinig. Daar staat tegenover dat zorgeloos kan worden gereden en dat de Q5 ook als trekauto dienst kan doen.

De combinatie van een SUV met de daklijn van een coupé biedt louter voordelen. De Sportback biedt grofweg dezelfde ruimte als de standaard Q5, maar heeft een onderscheidend lijnenspel. De Q5 kiest daarom niet voor het beste of het meeste van alles, maar biedt een geheel eigen combinatie van bruikbaarheid en begeerlijkheid.

plus Uitstekend weggedrag

Onderscheidende vormgeving min Forse prijs

Alleen zuinig wanneer consequent wordt opgeladen

