Het begint al met het concept van de Rafale. Ondanks het feit dat de Renaults Austral, Espace en Rafale dezelfde technische basis delen, zijn de eerste twee pure SUV's. De Rafale is meer dan dat, want dankzij de aflopende daklijn, de relatief grote wielen (21 inch) en de slanke taille is het ook een coupé.

De Rafale geeft een heus coupé-gevoel dankzij de relatief lage zit en het geringe glasoppervlak (ten opzichte van andere SUV's). De stoelen zijn comfortabel en hebben een kuipvorm om de inzittenden optimaal te ondersteunen. Niet alleen voorin, maar ook achterin biedt de Rafale volop hoofd- en beenruimte. Dit maakt duidelijk dat ook deze "Atelier Alpine" primair een gezinsauto blijft. De enige zichtbare Alpine-kenmerken zijn accenten in blauw satijn. Zelfs in de rode testauto staat dat goed; het vloekt niet.

Uitrusting

Deze top-uitvoering van het topmodel van Renault biedt uiteraard alle luxe die het merk in huis heeft. Denk daarbij aan LED matrix licht, camera's rondom, stoelen met massagefunctie en een elektrisch bedienbare achterklep.

Kenmerkend voor iedere nieuwe Renault is het centrale, staande beeldscherm voor het gecombineerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dit is gebaseerd op Android en werkt daarom met dezelfde apps als op een Android-telefoon. Zo zijn Google Maps, de Google assistent en vele streamingdiensten in de auto beschikbaar. Dit werkt in de praktijk uitstekend, maar houd wel rekening met de algemene voorwaarden. Daarin staat duidelijk dat Google data verzamelt, zelfs wanneer de gebruiker niet inlogt. Als alternatief worden Apple CarPlay en Android Auto (bijvoorbeeld voor een Graphene gebaseerd toestel) ondersteund.

„Soortgelijke auto's van premium-merken zijn beduidend duurder, terwijl concurrenten van volume-merken zelden alle voorzieningen van de Rafale bieden“

Ondanks het feit dat deze Alpine-versie slechts een half jaar na de basisversie van de Rafale is getest, is merkbaar dat de verplichte veiligheidsvoorzieningen continu worden verfijnd. Tijdens de test viel op dat de assistent nu minder opdringerig is en minder fouten maakt. Net zoals bij iedere moderne Renault kunnen de systemen indien gewenst met een druk op de knop worden uitgeschakeld.

Plug-in hybride

De standaard Rafale is een gewone hybride. Tijdens remmen en uitrollen wordt energie teruggewonnen die later wordt gebruikt om een elektromotor aan te drijven. De elektromotor verbetert de prestaties, zorgt voor meer souplesse en een lager verbruik. De hier gereden versie is een plug-inhybirde en dat betekent dat de batterij een grotere capaciteit heeft en kan worden opgeladen met een stekker (thuis of bij een publiek laadpunt (7.4 kW)). De sterkere batterij maakt het mogelijk een extra elektromotor aan te drijven en zorgt voor meer uithoudingsvermogen en (permanente) vierwielaandrijving. Daarbij is de benzinemotor voorzien van een andere turbo voor extra vermogen. Tenslotte is de versnellingsbak aangepast om al het extra vermogen te kunnen verwerken.

De standaard Rafale lijkt heel snel omdat de elektromotor kortstondig een flinke duw in de rug kan geven. Echter, wanneer het gaspedaal langere tijd diep wordt ingetrapt, raakt de accu leeg en vallen de prestaties terug. Dat ligt bij deze "plug-in hybrid electric vehicle" (PHEV) heel anders! Met een volle batterij kan, zowel in theorie als in de praktijk, ruim 100 km volledig elektrisch worden afgelegd. Wanneer de benzine- en de elektromotoren hun krachten bundelen, levert deze Rafale in totaal 300 pk / 400 Nm.

Het is echter aan de bestuurder om te bepalen hoe de krachten worden verdeeld. In de sportstand bundelen de motoren hun krachten en dan is de Rafale "Atelier Alpine" serieus snel. Dat geldt zowel op de lange afstand als bij een stoplichtsprint. Echter, vanwege het hoge gewicht blijft iedere vorm van overmacht of spektakel uit en dat is jammer voor deze prestigieuze top-versie.

In de comfort- en eco-modus is te merken dat de plug-inhybride tijdens sprints meer uithoudingsvermogen heeft dan de standaard hybride. In de volledig elektrische stand rijdt de Rafale veruit het prettigst. Het geleverde vermogen van een benzinemotor is sterk afhankelijk van het toerental en daarom moet de elektronica continu zoeken naar een balans tussen aandrijving van de benzine- en de elektromotoren. Wanneer de Rafale alleen elektrisch rijdt is de auto niet alleen stiller, maar is ook merkbaar dat de aandrijflijn de krachten soepeler over de voor- en achterwielen kan verdelen. De hele auto blijft beter in balans en uiteraard is geen geluid van de motor hoorbaar.

Weggedrag

Het weggedrag wordt niet alleen verbeterd door vierwielaandrijving, maar vooral door vierwielbesturing en een dynamisch onderstel. Een camera leest de weg (+/- 20 meter voor de auto) en maakt het onderstel stugger of zachter afhankelijk van het wegdek. Hoe effectief dat is, hangt in de praktijk sterk af van het wegdek en de weersomstandigheden.

De vierwielbesturing is door Alpine iets scherper afgesteld dan bij de standaard Rafale en dat zorgt voor een iets alerter weggedrag. Daarbij staat de Alpine-versie op grotere velgen (minder hoge banden en dus directere reactie op de besturing) met bredere banden. Om het allemaal nog interessanter te maken kan de bestuurder de diverse rijmodi zelf fijnregelen en is het bijvoorbeeld mogelijk om in de economische stand toch voor een dynamische besturing te kiezen. Toch zijn de verschillen in de praktijk klein. Dat geldt zowel voor de diverse modi als voor de verschillen met de standaard Rafale. Bovendien komen de voordelen die alle aanpassingen bieden pas tot hun recht op zeer hoge snelheden die niet thuishoren op de openbare weg.

Ten opzichte van andere SUV's weet de Rafale zich juist wel prima te onderscheiden. Soortgelijke auto's van premium-merken zijn beduidend duurder, terwijl concurrenten van volume-merken zelden alle voorzieningen van de Rafale bieden. De Atelier Alpine biedt namelijk alles tegelijk: een benzine- en een elektromotor, vierwielaandrijving en vierwielbesturing en dat zorgt voor een uniek en veelzijdig karakter. De Rafale Atelier Alpine rijdt elektrisch door de stad, dynamisch door de bergen, veilig door de sneeuw en comfortabel lange afstanden op de snelweg. Dat laatste is ervaren als het sterkste punt van de Rafale. In tegenstelling tot veel andere PHEV's is de brandstoftank van de Rafale plug-inhybrid even groot als die van de gewone versie en dat zorgt voor een groot bereik van ruim 1.000 km.

Conclusie

Wat levert de combinatie van een SUV-Coupé, vierwielaandrijving en vierwielbesturing op? Wat het niet oplevert is overmacht, charisma of een gevoel van begeerte. De 300 pk sterke Rafale is weliswaar snel, maar braaf en niet wild. De vierwielbesturing zorgt voor een uitstekende wendbaarheid en stabiliteit, maar de "wow"-factor ontbreekt. Dat is deels omdat dit geen volbloed Alpine is, maar slechts een op Alpine geïnspireerde gezinsauto (en daar is de prijs ook naar). Het is ook omdat de standaard Rafale al vlot en uitgesproken wendbaar is.

Wat de "Renault Rafale Atelier Alpine" wel is, is een unieke verschijning (SUV-Coupé) die tegelijkertijd sportief, functioneel en verstandig is.