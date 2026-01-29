Mazda verkoopt 5 miljoenste CX-5

Tot op heden is de CX-5 in meer dan 100 landen en regio's wereldwijd verkocht. Sinds de productie van de eerste generatie CX-5 in 2011 van start ging in de Ujina-fabriek nr. 2, heeft Mazda zijn productieactiviteiten uitgebreid naar de Ujina-fabriek nr. 1, de Hofu-fabriek1 en fabrieken in China. Er vindt ook lokale assemblage plaats in Maleisië en Vietnam, waardoor de CX-5 is uitgegroeid tot het best verkochte model in het huidige assortiment van Mazda. De geheel nieuwe CX-5 werd in juli 2025 in Europa onthuld. Na zijn Europese debuut zal hij in het voorjaar van 2026 in Noord-Amerika en Japan worden gelanceerd.

Koichiro Yamaguchi, programmamanager voor de CX-5, zegt: "We willen onze oprechte dankbaarheid betuigen aan alle klanten en fans over de hele wereld die de CX-5 hebben gesteund. De volledig nieuwe CX-5 is in acht jaar tijd volledig veranderd en heeft een nog sportiever ontwerp en betere rijeigenschappen gekregen. Hij biedt een ruime cabine, waar alle passagiers kunnen genieten van comfort en gemak, samen met een opnieuw ontworpen Human-Machine Interface. Met een zorgvuldige focus op dagelijks gebruiksgemak is hij geëvolueerd tot een nieuwe generatie SUV, die het rijden comfortabeler - en het leven zelf - rijker maakt. We zullen de CX-5 zorgvuldig blijven koesteren, met als doel dat hij nog jarenlang gekoesterd zal worden."

Eerste generatie Mazda CX-5

September 2011 Wereldpremière op de "Frankfurt Motor Show 2011"5

November 2012 Prijs voor Japanse auto van het jaar

Januari 2013 In 2012 stond het merk op de eerste plaats in de verkoop van SUV's in Japan.

Januari 2014 In 2013 stond het merk op de eerste plaats in de verkoop van SUV's in Japan.

April 2015 Een miljoen stuks bereikt in cumulatieve wereldwijde productie.

Tweede generatie Mazda CX-5

November 2016 Wereldpremière op de "Los Angeles Auto Show".

Februari 2022 Voor het negende achtereenvolgende jaar behaalde het model de hoogste

veiligheidsbeoordeling, "IIHS TOP SAFETY PICK+", in evaluaties uitgevoerd door het Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Derde generatie Mazda CX-5