Mazda maakt prijzen vernieuwde CX-5 bekend

28 september 2021 | Mazda heeft alle prijzen van de vernieuwde CX-5 bekendgemaakt. De grootste vernieuwing aan de CX-5 is dat alle uitvoeringen worden voorzien van een vernieuwd design. Een nieuwe voor- en achterbumper, nieuwe grille en nieuw velgdesign. Ook de verlichting wordt visueel aangepast, met onder andere vernieuwde dagrijverlichting. De achterlichten zijn prominenter aanwezig en sluiten beter aan bij het KODO-design van de nieuwe producten. De CX-5 modeljaar 2022 zal naar verwachting eind 2021 in de showroom staan.

Naast het vernieuwde design krijgt de CX-5 modeljaar 2022 onderhuids tal van kleine aanpassingen. De geluidsdemping is verbeterd, voor meer comfort is de structuur van de stoelen aangepakt, de benzine-automaat met AWD krijgt een specifieke off-road rijmodus en de afstelling van de andere rijmodi wordt verfijnd. Daarnaast is de opbergruimte onder de laadvloer efficiënter ingedeeld en heeft men voortaan twee laadhoogtes. Op sommige versies heeft men een laadvloer met aan één zijde tapijt en aan de andere zijde een beschermende vuil- en waterbestendige kunststof. Ook nieuw is de fileassistent (Traffic Jam Assist) in combinatie met de automatische versnellingsbak.

De CX-5 modeljaar 2022 blijft beschikbaar met twee benzinemotoren van 165 of 194 pk en een dieselmotor van 184 pk. De 165 pk benzinemotor is beschikbaar als handgeschakelde zesversnellingsbak of tegen een meerprijs van € 3.000,-met zestraps automaat. De 194 pk benzine- motor en 184 pk dieselmotor zijn altijd gekoppeld aan automaat en beschikbaar in 2WD of 4WD.

De standaarduitrusting van de vernieuwde CX-5 omvat nieuwe 17-inch lichtmetalen velgen en LED-dagrijverlichting. Een stapje hoger, de Comfort-uitvoering, is nu voorzien van een geïntegreerd navigatiesysteem en achteruitrijcamera. Optioneel kan gekozen worden voor het winter- pakket (€ 250,-) met onder andere stoelverwarming en stuurwielverwarming en het i-Activsense pakket (€ 1.000,-) met onder andere 19-inch velgen, head-up display, elektrische achterklep en keyless entry.

De Luxury-uitvoering heeft vanaf modeljaar 2022 standaard geen lederen bekleding meer en is daardoor scherper geprijsd en beschikbaar vanaf € 40.390,-. De Luxury is voorzien van vernieuwde 19-inch lichtmetalen velgen, nieuwe LED-signature verlichting (voor en achter), Qi charging draadloos opladen voor mobiele telefoon, Traffic Jam Assist (enkel op AT) en een off-road modus (enkel op benzine 4WD AT). Optioneel kan gekozen worden voor een schuif-/kanteldak (€ 1.000,-) of een leer pakket (€ 2.000,-, beschikbaar in zwart en wit).

Naast de reguliere line-up (bestaande uit de standaarduitrusting, Comfort en Luxury) biedt Mazda drie extra uitrustingsvarianten, die zijn voorzien van subtiele verschillen om het eigen karakter te benadrukken. Met de introductie van de 'Newground' biedt Mazda een off-road uitvoering met skid-plates aan voor- en achterzijde, zilveren afwerking aan de zijkanten en een strak zwart kunstlederen interieur met groengele accenten. De Newground is gebaseerd op de Comfort uitvoering en heeft onder andere kunstlederen bekleding, 19-inch lichtmetalen velgen, elektrische achterklep en keyless entry. De Newground is beschikbaar vanaf € 39.990,-.

De Sportive is meer uitgesproken dan voorheen door onder andere de sportieve hoogglans zwarte afwerking, zwarte 19-inch lichtmetalen velgen en rode accenten. De Sportive is gebaseerd op de Luxury uitvoering en heeft onder anderekunstlederen bekleding en zwarte hemelbekleding. Optioneel zijn nu ook het schuif-/kanteldak en het volledig zwart lederen interieur beschikbaar. De Sportive is beschikbaar vanaf € 42.190,-.

De Signature krijgt een exclusievere uitstraling, waarbij de kunststof delen in de exterieurkleur zijn uitgerust. Bovendien geeft het donkerbruine nappaleer, het schuif-/kanteldak en de afwerking in het interieur met Japans Sen-hout een luxe uitstraling aan de CX-5. De Signature is beschikbaar vanaf € 44.390,-.

