Mazda maakt prijzen CX-5 modeljaar 2021 bekend

26 november 2020 | Mazda heeft de CX-5 aangepast voor modeljaar 2021. Met meer luxe, de toevoeging van een extra uitrustingsniveau, lagere emissies en scherpere prijzen gaat de CX-5 het nieuwe jaar in. Vanaf half december staat de CX-5 modeljaar 2021 in de Nederlandse showrooms voor prijzen die beginnen bij 35.990 euro inclusief kosten rijklaar maken op basis van levering in 2020.

Naast diverse aanpassingen in de standaarduitrusting is één van de belangrijkste wijzigingen een aanzienlijke verlaging van de CO2 emissies voor de modellen met Skyactiv-G benzine in combinatie met de zestraps automaat. De versie met 165 pk is nu vanaf de standaarduitvoering ook beschikbaar met deze automaat, waarmee de vanafprijs van een CX-5 met automaat wordt verlaagd. Om aan de groeiende vraag naar krachtigere motoren te kunnen voldoen is de Skyactiv-G 194 met 6AT nu op meer (goedkopere) uitvoeringen leverbaar. Bij de introductie van het nieuwe model krijgt ook het multimediasysteem een aanzienlijke opwaardering.

Ook zal de CX-5 weer leverbaar zijn met de 2.2 Skyactiv-D 184 met de keuze uit de 6MT of 6AT, de laatste eventueel ook als 4WD. Over de exacte uitvoeringen en specificaties zal in een later stadium meer bekend worden gemaakt.

De standaarduitvoering was nog niet voorzien van DAB+ en dat wordt daarom vanaf nu standaard toegevoegd aan elke CX-5. Dat geldt ook voor een inbraakalarm zonder SCM certificering. Apple Carplay is evenals navigatie als optie beschikbaar. Alle uitvoeringen van de CX-5 hebben een trekgewicht van minimaal 1800 kg.

De grootste wijzigingen zijn van toepassing op de Comfort. Het 8 inch MZD Connect scherm wordt vervangen door een 10.25 inch Mazda Connect scherm, met een interface zoals al in gebruik bij de Mazda3 en CX-30. Het systeem is standaard voorzien van Connected Services (met de MyMazda app) en Apple Carplay. De navigatiekaart is een optie. Een andere optie is het uitgebreide i-Activsense pakket, dat onder meer navigatie, een 7 inch meterset, een elektrische achterklep, een projectie head-up display en de hogere kwaliteit 360° monitor omvat. Het Bose/Leer pakket blijft beschikbaar op de Skyactiv-G 165, maar niet in combinatie met het i-Activsense pakket.

De Luxury en Signature uitvoeringen blijven, naast de wijzigingen die van toepassing zijn voor de Comfort, ongewijzigd. Net als nu zijn Apple Carplay en navigatie in deze uitvoeringen standaard en blijft op de Luxury het schuifdak als optie beschikbaar. Dit geldt nu ook voor de Skyactiv-G 194 met 6AT.

Naast de Luxury en Signature, beide vooral gericht op luxe en design, zal er een nieuwe uitvoering aan het gamma worden toegevoegd, die iets onder de Luxury is gepositioneerd en vooral de sportieve aspecten van de CX-5 benadrukt. De CX-5 Sportive is beschikbaar als Skyactiv-G 165 met 6MT of 6AT en als Skyactiv-G 194 met 6AT. De uitrusting is gebaseerd op de Luxury en heeft daardoor standaard de 7-inch digitale meterset, LED-signature verlichting en MRCC. Maar er zijn ook verschillen. Het zwart lederen interieur van de Luxury wordt vervangen door een zwart kunstlederen interieur met kunstsuède zitvlakken en rode stiksels in de stoelen, portieren, stuur en middenconsole. De bestuurdersstoel kent een elektrische verstelling. Het model is verder zowel aan de buitenzijde als in het interieur voorzien van zwarte accenten, zoals zwarte 19 inch velgen, zwarte spiegelkappen en zwarte interieurlijsten.

Prijzen voor de CX-5 modeljaar 2021 beginnen bij € 35.990,- of € 499,- voor Private Lease op basis van 60 maanden en 10.000 km voor de standaarduitrusting met Skyactiv-G 165 en 6MT met 2WD. Voor de versie met 6AT moet € 3.000,- meer betaald worden. Indien men kiest voor de grotere Skyactiv-G 194 motor dan beginnen de prijzen bij € 42.590,- voor de standaarduitrusting, altijd met 6AT. De prijzen voor de Luxury en Signature wijzigen niet en de nieuwe Sportive uitvoering is beschikbaar vanaf € 40.240,-.

