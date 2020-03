Mazda CX-5 modeljaar 2020 nu in showroom

31 maart 2020 | De Mazda CX-5 voor modeljaar 2020 staat vanaf de eerste week van april in de showroom. Ten opzichte van de bestaande line-up zullen er onder meer handgeschakelde versies worden toegevoegd, evenals meer luxe en een speciaal actiemodel. Dankzij de cilinderuitschakeling op de handgeschakelde versies van de Skyactiv-G 165 zijn deze uitvoeringen van de vernieuwde CX-5 nu beschikbaar met een C-label.

De "Style Selected" is een speciale uitvoering van de CX-5 waarbij de uitrusting van de Comfort uitvoering wordt aangevuld met extra elementen, zoals een 360° View Monitor, een Active Driving Display in kleur met projectie op de voorruit en verkeersbordherkenning, zwart lederen interieur, een Bose audiosysteem en een geïntegreerd navigatiesysteem. De Style Selected is er voor een prijs vanaf € 39.390 of € 519,- per maand met Mazda Private Lease in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De versie met zestraps automaat kost € 42.390,-

De CX-5 modeljaar 2020 blijft beschikbaar met twee benzinemotoren van 165 of 194 pk en twee dieselmotoren van 150 of 184 pk. Er is keuze tussen een handgeschakelde zesversnellingsbak of zestraps automaat en FWD of AWD. De prijzen van de vernieuwde CX-5 zijn gelijk aan die van de huidige of in sommige gevallen zelfs iets lager. De CX-5 modeljaar 2020 met standaard 19-inch velgen is er vanaf € 36.390,-.

De Mazda CX-5 biedt vanaf modeljaar 2020 onder meer:

Standaard 19-inch lichtmetalen velgen op alle benzine-uitvoeringen;

Cilinderuitschakeling op handgeschakelde versies van de Skyactiv-G 165 (resulterend in CO2 verbetering van 12 gr

Luxere standaarduitrusting (o.a. 8-inch display, verbeterde geluidsisolatie, nieuwe sleutel en LED-interieurverlichting);

Polymetal Gray als extra kleur;

Schuifdak als optie op de Skyactiv-G 165 Luxury;

Nieuw actiemodel Style Selected;

