Mazda CX-5 aangepast voor modeljaar 2022

14 september 2021 | De Mazda CX-5 is aangepast voor modeljaar 2022. De CX-5 heeft een vernieuwd exterieurdesign en drie nieuwe uitrustingsvarianten: Newground, Sportive en Signature. De vernieuwde Mazda CX-5 is bovendien voorzien van een Mi-Drive rijmodus-selector, een verbeterde rijdynamiek en meer keuzemogelijkheden, verbeteringen op het gebied van bagageruimte en het gebruiksgemak in het interieur en een uitgebreidgamma veiligheidsvoorzieningen. In Nederland staat eind 2021 de vernieuwde CX-5 in de showroom voor een vanafprijs van 35.990 euro.

De nieuwe generatie Skyactiv-Vehicle Architecture van Mazda is nu ook toegepast op de CX-5 2022, waarbij de carrosserie, de wielophanging en het zitmeubilair zijn doorontwikkeld om het rijcomfort te verbeteren en vermoeidheid tegen te gaan. Ook het weggeluid is verminderd, met name bij het rijden op ruwe ondergrond, zoals gravel. De belangrijkste SUV-eigenschap, een trekgewicht van minimaal 1.800kg, blijft behouden.

De voorzijde van de CX-5 2022 is te herkennen aan een nieuwe, meer driedimensionale grille en het kenmerkende vleugeldesign. Een voorkomen die veel gelijkenissen kent met de nieuwe generatie Mazda's, zoals de CX-30 enMazda3. De voor- en achterlichtunits zijn opnieuw vormgegeven en er is een nieuwe exterieurkleur - Zircon Sand leverbaar. Daarnaast biedt Mazda naast de reguliere line-up (bestaande uit de standaarduitrusting, Comfort en Luxury) straks drie extra uitrustingsvarianten, die zijn voorzien van subtiele verschillen om het eigen karakter te benadrukken.

Compleet nieuw is de Newground, die met een meer offroad uitrusting de SUV-eigenschappen van de CX-5 extra accentueert. Voorzien van een zilverkleurige skid-plate in de voor- en achterbumper, zilverkleurige sierdelen op de portieren, zwarte buitenspiegels, groengele accenten op de grille en 19-inch lichtmetalen velgen. In het interieur wordt een kunstlederen bekleding met kunstsuède afwerking gecombineerd met sierstiksels en ventilatieroosters die een groengeel accent hebben.

De Sportive is meer uitgesproken dan voorheen en heeft een sportieve hoogglans zwarte afwerking van de grille, de kenmerkende 'signature wing', de onderste bumperdelen, de wielkasten, de sierdelen op de portieren en de buitenspiegels. De 19-inch lichtmetalen velgen zijn afgewerkt met zwarte metallic lak en in de grille zijn rode accenten verwerkt. Het zwart kunstlederen interieur met kunstsuède afwerking op de voorstoelen en achterbank, het stuur, de versnellingspook en de portierpanelen, is afgewerkt met rode sierstiksels. Optioneel is de keuze uit volledig lederen bekleding en/of een schuif-/kanteldak.

De Signature, de spreekwoordelijke handtekening van de designers, krijgt een exclusievere uitstraling, waarbij de kunststof delen in de exterieurkleur zijn. Een uniform, éénkleurig exterieur dat de schoonheid en dynamiek van het Kodo-design benadrukt. De hoogglans afwerking van de exclusieve zilverkleurige 19 inch lichtmetalen wielen versterkt de uitstraling van de auto. Het interieur wordt gekenmerkt door een exclusief donkerbruin nappaleder interieur en luxueuze panelen van echt Japans Sen-hout.

Het interieur van de 2022 CX-5 is nu voorzien van een draadloze Qi-oplaadmogelijkheid voor telefoons in de middenconsole (vanaf Luxury) en is de CX-5 2022 uitgerust met Mazda Intelligent Drive select (Mi-Drive), waarmee de bestuurder met één druk op de schakelaar de meest geschikte rijmodus kan selecteren. De uitvoeringsvarianten die zijnvoorzien van i-Activ AWD profiteren van een Off-Road Mode.

De bagageruimte van de CX-5 heeft een nieuwe inrichting, waardoor hij een laadvolume van 550l heeft (toename van 73l). De tweedelige, omkeerbare vloerplaat in de bagageruimte en de beschermstrip ter hoogte van de tildrempel bevinden zich op hetzelfde niveau om het in- en uitladen te vergemakkelijken. Newground-modellen beschikken tevens over een vloerplaat met een waterbestendige zijde voor natte of vuile voorwerpen.

Een nieuwe toevoeging aan de i-Activsense veiligheidssystemen van de vernieuwde CX-5 is Cruising & Traffic Support (CTS) (vanaf Luxury). Als de auto in een file belandt, beperkt dit systeem vermoeidheid van de bestuurder door teassisteren bij de bediening van het gas- en rempedaal en de besturing . Tot slot zijn ook de adaptieve LED-koplampen (ALH) doorontwikkeld om de lichtverdeling fijngevoeliger te kunnen regelen.

