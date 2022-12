Mazda lanceert vernieuwde CX-5

Op zoek naar een Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D Signature automaat?

Het motorenpalet van de CX-5 in Nederland omvat twee benzinemotoren. De 121 kW / 165 pk sterke e-Skyactiv G 2.0 en de 143 kW / 194 pk sterke e-Skyactiv G 2.5. De 194 pk benzinemotor is altijd gekoppeld aan een automaat en beschikbaar in FWD of AWD. Alle versies van de e-Skyactiv G 2.0 liter en e-Skyactiv G 2.5 liter zijn uitgerust met cilinderuitschakeling. De e-Skyactiv G 2.0 liter is verkrijgbaar met handgeschakelde of automatische transmissie en de Skyactiv-G 2.5 liter alleen met automatische transmissie. De meerprijs van de AT op de Mazda CX-5 met 165pk is verlaagd van € 3.250,- naar een meerprijs van € 2.500,-.

Mazda M-Hybrid technologie standaard op de CX-5

Alle benzinemotoren hebben vanaf modeljaar 2023 standaard de Mazda M Hybrid technologie. Het mild hybrid systeem heeft een geïntegreerde startgenerator (ISG) en een 24V lithium-ion batterij. Het belooft een lager brandstofverbruik door de energie die tijdens het vertragen terug te winnen en de ISG, die als een elektrische motor werkt, aan te drijven om de motor te ondersteunen. De motoren beschikken over een aangepaste verbrandingscontrole om het brandstofverbruik te verbeteren en een lagere CO2 uitstoot te bewerkstelligen.

Uitrusting

De standaarduitrusting, genaamd Centre-Line, is beschikbaar voor een vanafprijs van € 38.190,-. De Centre-Line is onder andere voorzien van 17-inch lichtmetalen velgen, draadloze connectiviteit voor Apple CarPlay, LED-dagrijverlichting en nu ook een standaard geïntegreerd navigatiesysteem. Optioneel op deze uitvoering is het Connectivity & Covenience Pack voor een meerprijs van € 2.000,-.

Een stapje hoger is de Advantage-uitvoering, voor een vanafprijs van € 42.190,-, onder andere voorzien van 19-inch lichtmetalen velgen, een geïntegreerd navigatiesysteem en 360 view monitor. De Exclusive-Line is verkrijgbaar vanaf € 43.090,- en is onder andere voorzien van 19-inch lichtmetalen velgen, LED-signature verlichting (voor & achter), Qi charging - draadloos opladen voor mobiele telefoon, Bose audiosysteem en een luxe afwerking in het interieur en exterieur. Optioneel kan bij de Exclusive-Line gekozen worden voor een schuif-/kanteldak (€ 1.000,-) of een leer pakket (€ 2.350, -, beschikbaar in zwart en wit).

Modeljaar 2023

Naast de reguliere uitvoeringen biedt Mazda drie extra uitrustingsvarianten, genaamd Newground, Homura en Takumi. Deze uitrustingsvarianten beschikken over subtiele individuele verschillen die hun onderscheidende karakter bepalen: