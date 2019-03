Mazda CX-5 nu ook als Sport Selected

19 maart 2019 | De nieuwste uitvoering van de Mazda CX-5, het modeljaar 2019, is vanaf juni ook leverbaar als Sport Selected. Deze bijzondere versie is voorzien van de 2.0 Skyactiv-G 165 benzinemotor en vormt een speciaal aanbod binnen het CX-5 gamma voor een rijklaarprijs van 37.990 euro.

De Sport Selected is standaard voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak, maar kan voor een meerprijs van € 1.500,- ook geleverd worden met de Skyactiv-Drive zestraps automaat. Het model is te plaatsen tussen de Comfort en de Luxury uitvoering, zoals deze al beschikbaar waren voor de CX-5 modeljaar 2019.

De uitrusting is gebaseerd op die van de Comfort, wat inhoudt dat onder meer Apple Carplay, parkeersensoren, gescheiden climate control, dode hoek detectie, rijbaanassistentie, automatisch grootlicht, complete LED verlichting en stoel- en stuurverwarming standaard aanwezig zijn. Daar komt dan een aantal opties bij, zoals de 19 inch lichtmetalen velgen van de Luxury uitvoering, een kleuren head up display (door middel van een opklapscherm), navigatie met verkeersbordherkenning, 360° View Monitor, Smart City Brake Support vóór en achter en een Driver Attention Alert.

De Mazda CX-5 van het modeljaar 2019 staat sinds kort in de showroom en kende ten opzichte van het vorige model een aantal aanpassingen, zoals verbeteringen aan de dempers en stabilisatoren aan de vóór- en achterzijde, een doorontwikkelde wielophanging, verbeterde afstelling van de elektrische stuurbekrachtiging, LED-voetenruimteverlichting bij de voorstoelen en de achterbank en de toepassing van de nieuwste versie van GVC, G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), met een directe aansturing van het giermoment met behulp van de remmen, wat bijdraagt aan een betere stabiliteit van de auto.