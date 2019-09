Autotest | SUV's zijn populair. Mazda speelt daar handig op in met een compacte en een grote SUV: de CX-3 en CX-5. Daar komt nu een middelgrote SUV bij: de CX-30. Is er inderdaad ruimte voor nog een SUV? En heeft deze nieuwkomer de kwaliteiten om net zo succesvol te worden als de andere SUV's van Mazda?

Voor een model dat tussen de CX-3 en CX-5 wordt gepositioneerd zou de naam CX-4 logisch zijn. Echter, die naam is al in gebruik voor een model dat Mazda in China voert. Bovendien is de nieuwe SUV gebaseerd op de nieuwe Mazda3 en de naam CX-30 maakt dat nog eens duidelijk.

De CX-30 is direct te herkennen als SUV van Mazda dankzij de huisstijl genaamd "Kodo". Met ieder nieuw model ontwikkelt deze stijl zich verder. Bij de CX-30 is de neus even modern en krachtig als bij iedere andere Mazda, maar de vormgevers slagen er in om dit te bereiken met steeds abstractere lijnen. Let ook op de daklijn, die iets weg heeft van een coupé. Dit pure lijnenspel zorgt voor een veel sterkere uitstraling dan wanneer zoiets wordt bereikt met geforceerde vormen, accenten of kleuren. Meer praktisch: met een lengte van 440 cm en een wielbasis van 266 cm past de CX-30 inderdaad keurig tussen de andere SUV's die Mazda aanbiedt.

Ruimte

De fraaie lijnen aan de buitenzijde gaan niet ten koste van de binnenruimte. De ruimte voorin is gemiddeld voor een auto van deze omvang, de ruimte achterin is voldoende. Het interieur van de testauto is buitengewoon fraai afgewerkt, met panelen die met dezelfde krachtige en toch eenvoudige lijnen de diverse bedieningselementen van elkaar scheiden.

Eenmaal plaatsgenomen achter het stuurwiel voelt de bestuurder zich meteen prettig, maar het is lastig om aan te wijzen waarom. De reden zit in de vele details. De A- en C-stijl zijn zo gepositioneerd, dat het zicht van de bestuurder niet wordt gehinderd. De lijn van het hart van het stuurwiel tot de snelheidsmeter is perfect recht. De verhoudingen van de rugleuning tot het zitvlak van de voorstoelen is zo gekozen, dat de bestuurder als vanzelf in balans blijft en minder met het gewicht op de stoel leunt. Dit zijn allemaal details, maar ze zorgen er wel voor dat de CX-30 in de dagelijkse omgang net even prettiger is dan zomaar een SUV. Dit is allemaal nauwelijks merkbaar tijdens een proefrit bij de dealer, maar het maakt wel degelijk verschil op de lange termijn.

Uitrusting

Zoals gebruikelijk bij een auto in deze prijsklasse biedt de CX-30 een geïntegreerd audio-, communicatie- en navigatiesysteem (incl. ondersteuning voor Apple Carplay / Android Auto). Bij voorgaande modellen van Mazda was dit via het beeldscherm ("touchscreen"), via een druk/draai-knop en via spraakherkenning te bedienen. Helaas is de bediening door het beeldscherm aan te raken komen te vervallen en dat is echt een gemis. Het optionele Bose-audiosysteem klinkt redelijk. De luidsprekers voor lage tonen zijn aan de zijkanten van het dashboard gebouwd en mede daardoor is het geluid veel minder bombastisch dan gebruikelijk bij dit merk. De helderheid blijft achter bij andere "premium" audiosystemen, maar als geheel is de klank niet slecht.

De CX-30 is leverbaar met alle actieve en passieve veiligheidssystemen die op dit moment gangbaar zijn. Ongeveer de helft daarvan is standaard, de rest moet worden bijbesteld. Daarmee biedt Mazda grofweg evenveel waar voor zijn geld als de directe concurrenten.

„Op vrijwel ieder punt scoort de CX-30 bovengemiddeld goed“

SkyActiv-G

De Mazda CX-3 en CX-5 danken hun succes onder andere aan de eigenzinnige motoren. Andere merken kiezen voor steeds kleinere motoren om brandstof te besparen. Mazda houdt vast aan relatief grote motoren, maar kiest ervoor deze steeds verder te verfijnen om het verbruik te verlagen.

Hoe de CX-30 verschilt van andere motoren is het beste te merken wanneer wordt gekozen voor de "SkyActiv-G": een 2.0 liter viercilinder benzinemotor die 122 pk / 213 Nm levert. Deze is zo stil en trillingsvrij, dat na een druk op de startknop simpelweg niet merkbaar is dat de motor draait. Ook de geluiden van banden of rijwind zijn minimaal en daarom geeft de CX-30 nauwelijks een gevoel van snelheid. Of nu 100 km/u in de vierde versnelling wordt gereden of 80 km/u in de zesde: de motor hoeft zich er nauwelijks voor in te spannen en daarom geeft de CX-30 een ongekende rust.

Als een motor zoveel souplesse toont, dan moeten de prestaties wel goed zijn! Wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt, blijkt dat echter anders te zijn. Ongeacht de gekozen versnelling en bijna ongeacht het toerental reageert de CX-30 gelaten op het gaspedaal. Alleen wanneer het gaspedaal resoluut tot de vloer wordt ingetrapt en het toerental boven de 4.000 tpm wordt gehouden, komen de paardenkrachten echt los. De prestaties zijn dan vergelijkbaar met die van de concurrenten met hun veel kleinere motoren. Het verschil zit in de souplesse: de kleine motoren van andere merken moeten altijd hard werken, terwijl de CX-30 bij een kalme rijstijl meer rust geeft. Het testverbruik van 5.9 liter per 100 km is vergelijkbaar of zelfs gunstiger dan dat van soortgelijke auto's met kleinere motoren.

Wanneer de SkyActiv-G aan een automaat en vierwielaandrijving wordt gekoppeld verandert het karakter. De automaat weet de beperkingen van de krachtron goed te maskeren, waardoor het verschil tussen de extreme rust bij kalm rijden en het gebrek aan vermogen bij haastig rijden minder opvalt. Met de automaat is eenzelfde route afgelegd als met de handgeschakelde CX-30, maar dit keer kwam het gemiddelde verbruik uit op 6.4 liter per 100 km.

SkyActiv-X

Geheel nieuw voor de Mazda CX-30 is de zogenaamde "SkyActiv-X" motor (180 pk). Hierbij wordt de techniek van een dieselmotor (sterk, zuinig) gecombineerd met die van een benzinemotor (levendig, snel) om het beste van beide te bieden. Vele merken hebben eerder geprobeerd om dit te realiseren, maar Mazda is daar als enige in geslaagd. De oplossing ligt in het inbouwen van een sensor in de verbrandingskamer, waardoor een razendsnelle computer de verbanding exact kan aansturen. Het probleem bij deze techniek is namelijk, dat toerental, luchtdruk en weersgesteldheid een steeds andere aansturing van de motor vereisen.

In de praktijk is vrijwel niets van de bijzondere techniek merkbaar. En dat is precies zoals Mazda het bedoeld heeft! Het merk stelt namelijk dat elektrische auto's en hybride-auto's te veel van de bestuurder vragen (of beperkingen opleggen m.b.t. trekken van aanhangers) en dat vergroenen veel sneller gaat door reeds ingeburgerde techniek te verbeteren. Wereldwijd gezien, en op de korte termijn, heeft Mazda daarmee absoluut een punt. Precies zoals Mazda belooft, levert de SkyActiv-X motor vanaf een laag toerental veel koppel ("trekkracht") en daarmee voelt de SkyActiv-X daadkrachtiger dan met de basismotor. Volgens Mazda is de SkyActiv-X techniek in de praktijk 10 tot 15% zuiniger dan een conventionele benzinemotor. Wanneer doelbewust zuinig wordt gereden kan dit oplopen tot 20%. Vanwege het levendigere karakter is met de SkyActiv-X testauto beduidend harder gereden dan met de SkyActiv-G, waardoor het verbruik juist hoger lag (6.4 liter per 100 km).

SkyActiv-D

De CX-30 is ook te voorzien van een dieselmotor. Dit is een moderne krachtbron, maar zonder alle innovaties van de beide benzinemotoren. Hiermee voelt de CX-30 meer als een traditionele SUV. De 116 pk / 270 Nm sterke diesel presteert prima, is alleen hoorbaar bij een hoog toerental en is in de praktijk gemiddeld zuinig (4.6 liter per 100 km) voor een auto als deze. Vanwege het hogere gewicht op de voorwielen heeft de CX-30 diesel iets meer gevoel in de besturing, maar dit verschil is gering.

Weggedrag

Zelfs als het gaat om het weggedrag is Mazda eigenwijs. Traditioneel staat "rijplezier" voor een levendige en direct sturende auto die de nodige voldoening geeft bij een sportieve rijstijl. Omgekeerd zijn er merken die alles makkelijk maken en de bestuurder daarmee een superieur gevoel geven. Het probleem daarvan is: dit valt alleen op bij een uitgesproken sportieve rijstijl.

Mazda kiest een eigen insteek en kiest vooral voor verfijning en daar kan altijd van worden genoten. De CX-30 geeft een goed gevoel omdat alle onderdelen perfect op elkaar zijn afgestemd. Op slecht wegdek is de CX-30 comfortabel, zonder zweverig te worden. In de stad is de CX-30 dankzij de compacte afmetingen en goede overzichtelijkheid dynamisch en hanteerbaar. Op hoge snelheid is de CX-30 capabel en vertrouwenwekkend. Het enige nadeel van deze keuze is dat de CX-30 nergens echt op uitblinkt. Het overduidelijke voordeel is dat de CX-30 overal goed in is.

Conclusie

Mazda introduceert de CX-30: een middelgrote SUV die tussen de compacte en grote SUV komt. Alleen al dankzij de maatvoering is de CX-30 een waardevolle bijdrage aan het aanbod van Mazda. De CX-30 is echter veel meer dan een middenmaatje. Op vrijwel ieder punt scoort de CX-30 bovengemiddeld goed. Dankzij de heldere, eenvoudige lijnen heeft de CX-30 een krachtige en tegelijkertijd elegante uitstraling. De binnenruimte is ruim voldoende en de uitrusting is compleet en modern.

Op motorisch gebied maakt Mazda uitgesproken keuzes. Terwijl de concurrentie steeds kleinere motoren toepast die steeds harder moeten werken, kiest Mazda voor traditioneel grote motoren die dankzij verregaande verfijning toch even zuinig zijn; dat geldt niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Dankzij deze keuze van Mazda biedt de CX-30 meer rust en souplesse. De uitrusting is modern en compleet. Dankzij een uitgekiende combinatie van de zithouting, het veercomfort, het weggedrag en de overzichtelijkheid is de CX-30 een uiterst aangename auto om te rijden. Kortom: dit middenmaatje biedt bovengemiddelde kwaliteiten.