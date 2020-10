Mazda CX-3 modeljaar 2021 vanaf nu te bestellen

1 oktober 2020 | De Mazda CX-3 krijgt eind dit jaar een belangrijke aanpassing, waarmee het model de concurrentie in het populaire crossover B-SUV-segment weer aan moet kunnen. Naast meer luxe en standaarduitrusting is Apple Carplay nu op alle versies toegevoegd en kent de handgeschakelde CX-3 cilinderuitschakeling. Prijzen beginnen bij 25.490 euro inclusief kosten rijklaar maken.

Het nieuwe aanbod van de CX-3 modeljaar 2021 begint bij de standaarduitvoering, die is gebaseerd op de vroegere TS, dus met minimaal climate control, in hoogte verstelbare passagiersstoel, cruise control, 7-inch LCD touchscreen kleurenscherm, multimediasysteem met DAB+ digitale radio en meer. Aan dit standaardpakket wordt nu Apple Carplay toegevoegd en voor € 500,- extra kan het model worden voorzien van een geïntegreerd navigatiesysteem.

Tweede in lijn is de Comfort, vanaf € 26.990,-, gebaseerd op de TS+, met als extra onder meer privacy glass, automatische buitenspiegels, licht- en regensensor, stoelverwarming, parkeersensoren, meer actieve veiligheidstechnologieën en nu standaard ook met Apple Carplay en de optie voor een geïntegreerd navigatiesysteem.

Meer luxe is te vinden in de Luxury, die bovenop het eerder genoemde is voorzien van 18-inch lichtmetalen velgen, LED verlichting rondom, zwart kunstlederen interieur met stoffen zitting en grijze stiksels, Smart Keyless Entry en het Active Driving Display, het kleuren head-up display met de belangrijkste rij-informatie. Het navigatiesysteem is op deze versie standaard, dat tevens voorzien is van een achteruitrijcamera. Prijzen beginnen bij € 29.490,-.

De meest uitgebreide en luxe versie is de Signature, die vanaf € 32.490,- van eigenaar wisselt en als extra een diep donkerrood/bruin nappa lederen interieur met witte bies heeft in combinatie met dashboard- en deurpanelen afgewerkt in wit kunstleder. Ook zit er een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie in de Signature en kent het Active Driving Display hier ook een geheugenfunctie.

Alle versies zijn beschikbaar met de bestaande 2.0 Skyactiv-G 121 benzinemotor met 121 pk / 89 kW en een maximum koppel van 206 Nm bij 2800 t/min. Het vermogen wordt via een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zestraps automaat naar de voorwielen overgebracht. De handgeschakelde versie kent een gecombineerd verbruik van 1 : 16,1, bij de automaat is dat 1 : 14,1. Het verschil wordt mede veroorzaakt door de nieuw toegevoegde cilinderuitschakeling bij de versie met handbak.

De Mazda CX-3 modeljaar 2021 kent als nieuwe extra kleur Polymetal Gray, is vanaf nu te bestellen en zal vanaf eind oktober leverbaar zijn.

