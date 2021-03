Mazda CX-3 en CX-30 nu ook als Sportive

1 maart 2021 | In navolging van de Mazda3 en de CX-5 introduceert Mazda nu ook het actiemodel onder de naam Sportive op twee andere crossovers, de CX-3 en de CX-30.

In november vorig jaar werd het nieuwe modeljaar van de CX-3 gelanceerd met meer luxe, meer comfort in het interieur, meer veiligheidstechnologieën, cilinderuitschakeling en standaard DAB+ en Apple Carplay. Aan de line-up wordt nu de Sportive toegevoegd, een uitvoering die zowel qua uiterlijk als door zijn aantrekkelijke prijsstelling een belangrijke bijdrage aan het succes van dit model moet leveren.

De Sportive is gebaseerd op de standaarduitrusting van de CX-3, plus onder andere 18-inch lichtmetalen velgen, parkeersensoren achter, stoelverwarming vóór, privacy glass achter, licht- en regensensor, nieuwe sleutel en Apple Carplay. Het actiemodel is beschikbaar in alle kleuren waarin ook de CX-3 leverbaar is. De Mazda CX-3 Sportive met Skyactiv-G 121 en handgeschakelde zesversnellingsbak kent een prijs van € 26.990,- inclusief kosten rijklaar maken.

Met 2220 exemplaren was de Mazda CX-30 afgelopen jaar het best verkochte model van Mazda in Nederland. Om dit succes verder te versterken wordt ook bij de CX-30 de Sportive aan de line-up toegevoegd. Het actiemodel is alleen leverbaar als e-Skyactiv X 186 maar wel met de keuze tussen de handgeschakelde zesversnellingsbak of de zestraps automaat. De uitrusting is gebaseerd op de Comfort uitvoering met 18-inch lichtmetalen velgen plus LED signature verlichting vóór en achter en adaptieve LED-koplampen, privacy glass achter, grille en B/C stijl in zwarte pianolak, luxe afwerking van het interieur en exterieur, een elektrische achterklep en het Bose audiosysteem. Met de handgeschakelde zesversnellingsbak kost de CX-30 Sportive € 35.490,- inclusief kosten rijklaar maken, voor de automaat is dat € 37.990,-.

