Mazda CX-3 aangepast voor modeljaar 2020

5 juni 2020 | Vanaf volgende maand staat er een vernieuwde versie van de Mazda CX-3 in de Nederlandse showrooms. Als onderdeel van de reeks CX-modellen van Mazda was het nodig om naast de CX-5 ook de CX-3 een update te geven en dat wordt gedaan met een speciale versie, de Sport Selected, die vanaf nu al te bestellen is in een gelimiteerde oplage van 300 stuks.

Vanwege de komst van de geheel nieuwe CX-30 en een update van de CX-5 in april 2020 met onder andere cilinderuitschakeling en rijkere standaarduitrusting wordt nu ook de CX-3 voorzien van een kleine modeljaar update. De belangrijkste wijziging betreft cilinderuitschakeling op de Skyactiv-G motor. Door deze toevoeging is de CO2 emissie verlaagd naar 140 g/km (WLTP), resulterend in een zuiniger energielabel C. De Mazda CX-3 is vanaf juli tijdelijk alleen beschikbaar als handgeschakelde Sport Selected voor een prijs van € 25.990,- rijklaar of € 399,- per maand met Mazda Private Lease (prijsstelling per 1 juli 2020 WLTP) in de kleuren Arctic White, Jet Black, Deep Crystal Blue, Machine Gray en het populaire Soul Red Crystal.

De vernieuwde CX-3 Sport Selected is standaard voorzien van 18-inch lichtmetalen velgen, privacy glass, stoelverwarming vóór, climate control, licht- en regensensor en een 7-inch multimediasyteem. Apple Carplay en/of navigatie zijn als optie verkrijgbaar.

De Skyactiv-G 150 AWD en Skyactiv-D 116 motoren komen niet meer beschikbaar in de CX-3. Luxere uitvoeringen van de CX-3, de kleur Polymetal Gray en de versies met een automatische zestraps versnellingsbak worden eind 2020 verwacht.

Nieuwe vloermatten voor de Mazda CX-3?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Mazda CX-3 2018 nu in de showroom

21 september 2018

Mazda CX-3 ondergaat facelift

29 maart 2018

Mazda CX-3 nu ook als GT-M Line

9 september 2016

Nieuwe SkyLease-edities van Mazda CX-3

8 juli 2016