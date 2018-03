Mazda CX-3 ondergaat facelift

Mazda CX-3

29 maart 2018 | De Mazda CX-3 ondergaat een facelift voor modeljaar 2018. De vernieuwde CX-3 is te zien op de komende New York International Auto Show 2018. Met een meer uitgewerkt Kodo design, aanzienlijk gemodificeerde SKYACTIV-motoren en een breder scala aan i-ACTIVSENSE veiligheidstechnologie├źn is de vernieuwde Mazda CX-3 klaar voor modeljaar 2018. Het aangepaste model komt deze zomer in Europa op de markt.