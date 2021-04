Rij-impressie | Een nieuw merk betreedt de automarkt: "Lynk & Co". Lynk & Co belooft een nieuwe kijk op auto's, mobilitiet en verkoop. Het eerste model is toepasselijk genaamd "01". Met deze middelgrote SUV met hybride-aandrijving richt Lynk & Co zich op het meest populaire segment van de markt. De vraag is daarom: wat doet Lynk & Co anders?

Het merk "Lynk & Co" is nieuw, het bedrijf erachter niet. Lynk & Co maakt namelijk deel uit van het Chinese "Geely" dat ook eigenaar is van Volvo en Polestar. En dat verklaart meteen de herkomst van het eerste model van Lynk & Co. Onderhuids is de 01 gelijk aan de Volvo XC40 en Polestar 2.

De gelijkenissen beperken zich echter tot de techniek, want de Zweedse vormgevers hebben voor een heel andere stijl gekozen dan Volvo en Polestar. Polestar kiest voor minimalistisch en futuristisch. Volvo kiest voor ingetogen, traditioneel Scandinavisch. Lynk & Co daarentegen kiest voor jong, hip en extravagant!

De hoog opgetrokken neus, contrasterende bumpers en kleurige accenten (tot in de velgen!) geven de 01 een heel eigen karakter. Wie zich niet thuisvoelt bij Volvo of Polestar, kan zich daarom juist wel prettig voelen bij de stijl van Lynk & Co en daarmee is de eerste horde genomen.

Ruimte en uitrusting

Ook binnenin kiest Lynk & Co voor een eigen stijl en alleen wie goed zoekt herkent onderdelen die met de andere Geely-merken worden gedeeld. Hier geen Scandinavische rust, maar juist opvallende vormen, harde contrasten en techniek die nadrukkelijk aanwezig is. Lynk & Co wil ook anders zijn door meer aandacht te schenken aan milieuvriendelijkheid. Waar mogelijk zijn daarom gerecyclede materialen gebruikt. Het meest zichtbare daarvan is de bekleding van de stoelen.

De stoelen lijken op kuipstoelen en hebben een geïntegreerde hoofdsteun. Dankzij de slanke bouw van de voorstoelen biedt de 01 iets meer beenruimte achterin dan de soortgelijke auto's van Volvo en Polestar. De ruimte voor- en achterin is daarom zeer goed.

Waar Lynk & Co opnieuw anders is dan de stalgenoten (en alle andere merken), is de aankleding. De 01 is alleen verkrijgbaar in blauw of zwart. Er is slechts één uitrustingsniveau en er zijn geen opties leverbaar.

Gezien de standaard-uitrusting is er echter weinig reden om te verlangen naar meer. Zo voorziet de 01 in een elektrisch bedienbare achterklep, sleutelvrije toegang, een hoogwaardig audiosysteem, een links-rechts gescheiden klimaatcontrolesysteem, stoelverwarming, digitale klokken, semi-zelfrijdende functies en alle veiligheidsvoorzieningen die redelijkerwijs mogen worden verwacht in dit segment.

Lolbroek

Lynk & Co voorziet ook in een spraakgestuurde digitale assistent en die is op zijn zachtst gezegd "anders dan anders". Het klinkt alsof de assistent genaamd "Frank" meer dan eens op een fiets zonder zadel is gesprongen en tussen de ritten door van de nodige heliumbalonnen heeft genoten. Dat weerklinkt niet alleen in zijn stem, maar ook in de kwaliteit van de antwoorden. Ondanks het feit dat Frank is gebaseerd op de bewezen techniek van Google, verstaat en begrijpt Frank teleurstellend weinig. Regelmatig probeert Frank grappig te zijn met gevatte antwoorden, maar die worden gegeven op vragen die verkeerd zijn verstaan! Ook dialogen op het beeldscherm van de auto gebruiken informele, jolige taal.

In de praktijk wordt dit echter niet als positief of verfrissend ervaren, maar als storend. Een auto waakt over de veiligheid van de inzittenden en gidst de bestuurder naar de bestemming. Een lolbroek die klinkt als Knabbel en/of Babbel kan moeilijk serieus worden genomen en dat vermindert het vertrouwen in de hele auto. Sorry Frank!

Rijeigenschappen

De 01 is in Nederland alleen leverbaar als plug-inhybride (daarbuiten ook als parallel-hybride). De batterij hiervan is iets groter dan die van de Volvo XC40 PHEV, waardoor de 01 zo'n 60 km geheel elektrisch kan afleggen. Dan is de 01 stil, soepel en snel; precies zoals het hoort. Wanneer de batterij leeg is valt de 01 terug op een 1.5 liter driecilinder benzinemotor die een verrassend diep en vol geluid heeft. Het samenspel tussen de beide motoren verloopt soepel en de prestaties zijn in alle gevallen uitstekend.

De rijeigenschappen zijn goed, maar niet opmerkelijk. Lynk & Co kiest voor een iets zachter onderstel dan gemiddeld, waarmee de auto iets grootser voelt dan andere auto's van deze omvang. De wegligging is gemiddeld goed.

Kopen, huren en delen

Tot nu toe is de Lynk & Co een goed uitziende SUV die grofweg even goed rijdt en even goed is uitgerust als andere auto's in dit segment. Het grote verschil zit volgens de fabrikant in de manier waarop de auto kan worden aangeschaft. Lynk & Co heeft geen dealers, maar slechts een website en een "club" in Amsterdam. De titel "club" benadrukt het verschil met een traditionele showroom. In de "club" van Lynk & Co worden drankjes geserveerd, zijn hippe, milieuvriendelijke producten te koop en is welgeteld één auto te bewonderen. Het onderhoud wordt verzorgd door de Volvo-dealer, die de auto ophaalt en retourneert.

De 01 kan worden gehuurd voor een vast bedrag per maand (op het moment van schrijven: 500 euro) of gekocht (39.000 euro). Vervolgens kan de eigenaar de auto dankzij ingebouwde auto-deel-software gaan verhuren. De eigenaar kan zelf een tarief instellen en aangeven hoe lang de auto gebruikt kan worden en waar deze geretourneerd dient te worden. Door te werken met variabele tarieven en periodes kunnen eigenaren met elkaar concurreren en hun auto (deels) terugverdienen.

Conclusie

Wat doet het nieuwe merk "Lynk & Co" anders dan andere merken? Na een korte eerste kennismaking is het antwoord op die vraag: niet veel! Lynk & Co belooft een nieuwe kijk op auto's, maar komt met een heel gewone SUV en niet iets revolutionairs zoals een Renault Twizy (éénzitter) of BYTON (zelfrijdende cabine). Ook de techniek is heel gewoon: plug-inhybride aandrijving, en geen waterstof (Toyota Mirai) of zonne-energie (Lightyear One).

Het belangrijkste verschil zit in de aankleding, waarmee de Zweedse fabrikant klanten wil aanspreken die zich minder thuisvoelen bij Volvo of Polestar. Daarbij is de toon anders: in alle communicatie, van de website tot dialogen van de auto, is gekozen voor een informele en veelal jolige toon.

Lynk & Co stelt dat het anders is door de auto te presenteren in een "club", maar de gevestigde orde doet dit al jaren (o.a. Lexus Intersect, Nissan Crossing, Opel A-Dam Store, MG Popup, Polestar Space). Ook de mogelijkheid om de auto te huren ("private-lease"), kopen en vervolgens onderling te delen dankzij standaard ingebouwde software is niet nieuw (o.a. Smart ForTwo, Aiways U5). En toch is er alle reden om aan te nemen dat Lynk & Co voet aan de grond zal krijgen! Om dat te doen zet deze Zweed de joker in: een zeer scherpe prijs.

plus Prima rijeigenscappen

Veel aandacht voor milieu

Scherpe prijzen voor koop en huur min Onhandige / gevaarlijke locatie laad-aansluiting

Spraakgestuurde assistent verstaat weinig en klinkt belachelijk

