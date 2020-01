Lexus UX 300e kost 49.990 euro

14 januari 2020 | Lexus maakt de prijzen bekend van de Lexus UX 300e Electric. De eerste volledig elektrische Urban SUV van Lexus is in Nederland leverbaar vanaf 49.990 euro. Na de zomer staat hij bij de dealer, maar bestellen kan vanaf nu.

De nieuwe Lexus UX300e Electric kan via een snellader op één van de honderden snellaadpunten in Nederland worden opgeladen. Thuis opladen kan ook, want Lexus ontzorgt de klant met een optionele wallbox of laadpaal aan huis of op eigen terrein. Uiteraard is de afwerking van het exterieur en het interieur op niveau, is er extra aandacht besteedt aan geluidsisolatie voor weinig afrolgeluiden en windgeruis in het interieur én kan elke Lexus rijder rekenen op de luxe van het Red Carpet Treatment.

Voor de aandrijving zorgt een 150 kW/204 pk sterke elektromotor. Het volledig onder de vloer geplaatste lithium-ion accupakket en het GA-C platform zorgen voor een laag zwaartepunt en goede rijeigenschappen. Het accupakket heeft een capaciteit van 54,3 kWh, goed voor een actieradius van meer dan 300 kilometer volgens de WLTP-norm. De actieradius is gebaseerd op de meeste complete Executive uitvoering met 18 inch wielen. WLTP cijfers voor de andere uitvoeringen met 17 inch wielen zijn nog niet bekend.

In Europa komt de volledig elektrische Lexus UX 300e Electric als eerste naar Nederland en Noorwegen. Dit jaar zal er een beperkt aantal auto's beschikbaar zijn. De Lexus UX 300e Electric is vanaf nu te bestellen waardoor men gegarandeerd in 2020 kan rijden en profiteren van vijf jaar 8 procent bijtelling (tot 45.000 euro) en een netto bijtelling vanaf 137 euro per maand (o.b.v. 37,35% inkomstenbelasting en tenaamstelling in 2020. Berekend over de fiscale waarde van 48.590 euro).