Lexus prijst vernieuwde UX 300h

Met de nieuwe hybride-elektrische aandrijflijn neemt het systeemvermogen toe tot 146 kW / 199 pk, een toename van 8% ten opzichte van de 135 kW / 184 pk van de UX 250h. De sprint naar 100 km/h gaat sneller, maar belangrijker is dat het verbruik daalt. Zo haalt de voorwielaangedreven UX 300h een theoretisch verbruik tussen de 4,7 en 5,0 l/100 km in de gecombineerde WLTP-cyclus en de vierwielaangedreven versie een verbruik tussen de 5,0 tot 5,4 l/100 km. Een verbetering van 12% ten opzichte van het vorige model.

Lexus heeft ook aandacht besteed aan het comfort aan boord van de UX. Niet alleen is de UX 300h stiller door extra isolatie, ook is de carrosseriestijfheid verder verbeterd. Met nieuwe displays, tot 12,3 inch, voor het instrumentarium en het infotainmentsysteem is de Lexus UX meer bij de tijd. Dat geldt ook voor de assistentie- en veiligheidssystemen van de auto, want standaard is elke Lexus UX voorzien van de nieuwste generatie van het Lexus Safety System+. Dit bestaat onder meer uit Full Range Adaptive Cruise Control, Lane Tracing Assist (LTA), Lane Departure Alert (LDA), Proactive Driving Assist (PDA), Pre-Collision System (PCS) en Traffic Sign Recognition (TSR).

Lexus UX 300h

De prijslijst begint met de Lexus UX 300h. Deze beschikt over Bi-LED koplampen, LED-achterlichten en LED-dagrijverlichting, dual-zone Climate Control met nanoe™ X luchtzuivering, 17 inch lichtmetalen velgen, een 8 inch groot Lexus Media Display met Apple CarPlay en Android Auto en zes speakers. De Lexus UX 300h is er vanaf 44.995 euro.

Urban Line

Een trede hoger op de prijslijst staat de UX 300h Urban Line. Bij deze uitvoering wordt de veiligheidsuitrusting uitgebreid met Blind Spot Monitor met Rear Cross Traffic Alert met Automatic Braking. De dodehoeksensoren worden ook gebruikt voor Safe Exit Assist, dat waarschuwt voor verkeer als de bestuurder of passagiers willen uitstappen. Een draadloze telefoonlader, regensensor, Smart Entry & Start en een automatisch dimmende binnenspiegel verhogen het comfort, terwijl Dark Grey 17 inch lichtmetalen velgen, LED-mistlampen voor, aluminium dakrails en Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit de UX 300h stoerder voor de dag laten komen. De UX 300h Urban Line is te bestellen vanaf 46.995 euro.

F SPORT Design

Naast de F SPORT Line-uitvoering, keert ook de F SPORT Design terug in de prijslijst van de Lexus UX. Ten opzichte van de Urban Line wordt de uitrusting uitgebreid met 18 inch F SPORT lichtmetalen velgen, F SPORT bumpers voor en achter en een F SPORT grille. In het interieur krijgt de auto F SPORT synthetisch lederen bekleding, stoelverwarming voor de voorstoelen en stuurwielverwarming. Ook het 12,3 inch grote Lexus Premium navigatiesysteem met touchscreen zit standaard in de UX 300h F SPORT Design. Deze uitvoering is te bestellen vanaf 52.995 euro.

Luxury Line

Ook de Luxury Line bouwt voort op de uitrusting van de Urban Line. Met achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met stoelverwarming, stuurwielverwarming, smooth lederen bekleding, een elektrisch verstelbare stuurkolom en het 12,3 inch grote touchscreen voor het Lexus Premium navigatiesysteem biedt het interieur van de Lexus UX 300h Luxury Line meer luxe. Het comfort wordt bovendien verhoogd door verlichte handgrepen met ingebouwde instapverlichting en LED-mistlampen met bochtverlichting. De Lexus UX 300h Luxury Line is leverbaar vanaf 54.495 euro.

Executive Line

Als Executive Line is de Lexus UX 300h luxueuzer dan voorheen. Ten opzichte van de Luxury Line krijgt de auto de nieuwe 12,3 inch grote digitale cockpit, het Mark Levinson Premium Surround System audiosysteem met 13 speakers, geluidswerend glas voor, stoelverwarming en -koeling op beide voorstoelen, een elektrisch bedienbare achterklep en automatisch dimmende buitenspiegels. Parkeren wordt gemakkelijker dankzij de Panoramic View Monitor. Van buiten is de UX 300h Executive Line te herkennen aan de 18 inch lichtmetalen velgen, de wielkasten die meegespoten zijn in de carrosseriekleur en de Triple LED koplampen. De UX 300h Executive Line is er vanaf 62.995 euro. De Lexus UX 300h Executive Line is ook leverbaar met e-Four vierwielaandrijving.

F SPORT Line

Als sportief topmodel krijgt de UX 300h F SPORT Line alles van de Executive Line, maar dan met een aantal aanpassingen. Zo beschikt de auto als F SPORT Line over F SPORT bumpers, F SPORT 18 inch lichtmetalen velgen, F SPORT Tahara lederen bekleding, Active Sound Control en Adaptive Variable Suspension. De UX 300h F SPORT Line is er vanaf 63.995 euro. Optioneel is de F SPORT Line ook leverbaar met e-Four vierwielaandrijving.

Zakelijk aanbod: Business Line

Speciaal gericht op de zakelijke markt biedt Lexus de UX 300h ook als Business Line aan. Deze krijgt boven op de standaarduitrusting onder meer een Blind Spot Monitor (BSM) met Rear Cross Traffic Alert en Automatic Braking en Safe Exit Assist. Ook beschikt de auto over aluminium roofrails, een automatisch dimmende binnenspiegel en parkeersensoren voor en achter. Privacy Glass, LED-mistlampen voor, een draadloze lader voor mobiele telefoons en 18 inch lichtmetalen velgen maken de uitrusting compleet.