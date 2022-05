Lexus UX aangepast voor modeljaar 2022

Op zoek naar een Lexus UX 200 Preference Line?

Nederland Mobiel heeft er 2 vanaf € 32.950,-

Met de aanpassing profiteert de UX van de nieuwe multimediasystemen van Lexus, met een snellere reactie, meer intuïtieve bediening en meer functionaliteit. Afhankelijk van de uitrustingsklasse zijn de modellen uitgerust met een beeldscherm van 8 of 12 inch, waarbij touchscreen-technologie de vorige trackpad-bediening vervangt. Beide schermen zijn groter dan voorheen en zijn 143 mm dichter bij de bestuurder geplaatst voor een comfortabele bediening. Ze beloven scherpere beelden gecombineerd met aanzienlijk verhoogde rekenkracht.

Het nieuwe spraakherkenningssysteem maakt het mogelijk om de boordassistent "Hey Lexus" te gebruiken. Dit maakt het gemakkelijker om spraakopdrachten te gebruiken om te bellen, de audio- en klimaatregeling te bedienen en te zoeken op internet. Het haalt informatie uit van internet, waarmee er bijvoorbeeld kan worden gevraagd naar brandstofprijzen in de buurt en andere lokale informatie. Het systeem is geprogrammeerd om meer conversatietermen te begrijpen en om commando's beter te herkennen wanneer er achtergrondgeluid is; de muziek hoeft niet te worden gedempt en de microfoons herkennen of het de bestuurder of voorpassagier is die aan het woord is.

Smartphone-integratie via Apple CarPlay (draadloze verbinding) of Android Auto is standaard op elke Lexus UX en updates van de multimediasysteemsoftware kunnen draadloos worden geleverd met behulp van de DCM (datacommunicatiemodule) van de auto. In de de middenconsole zit een USB-A-poort voor het afspelen van geluidsbronnen van hoge kwaliteit en twee USB-C-poorten voor het opladen van apparaten.

Een nieuwe toevoeging aan het UX-gamma is de F SPORT Design-uitvoering. De uitvoering maakt de krachtige exterieurstyling van de F SPORT toegankelijk voor meer klanten met zijn F SPORT-spilvormige grille, met een Lexus L-motief meshpatroon, afgewerkt in zwart met een chromen rand voor het onderste gedeelte. Hetzelfde patroon is terug te vinden in de behuizing van de mistlampen en bochtverlichting in de F SPORT-voorbumper, met contrasterende chromen L-vormige omlijstingen. De achterbumper heeft ook een F SPORT-specifiek design, met een gitzwarte dakspoiler en sierlijsten rond de lichtunits. De 18-inch lichtmetalen F SPORT-velgen hebben een 10-spaaks design en een donkere metallic afwerking.

Ook biedt de F SPORT Design standaard onder meer kunstlederen stoelbekleding, elektrisch verwarmde voorstoelen, automatische airconditioning met twee zones met Lexus' Nanoe-X-luchtkwaliteitssysteem, achteruitrijcamera, automatische ruitenwissers, LED-koplampen met automatisch grootlicht, chromen dakrails, zwarte wielkastlijsten en Lexus "F"-badges.

De UX F SPORT Line wordt ook uitgebreid. Het voorheen optionele Adaptive Variable Suspension en de performance rods voor en achter behoren voortaan tot de standaarduitrusting van de uitvoering. Alle versies van de UX profiteren bovendien van verbeteringen aan de carrosseriestijfheid.

Voor het eerst is de kleur Sonic Platinum leverbaar op de UX. Deze speciale afwerking maakt gebruik van de sonische laktechnologie van Lexus, waarbij een laag van slechts een paar micron dik de metaalschilfers in de lak dichter en gelijkmatiger verdeelt, waardoor een extra glans en diepere schaduw over de carrosserie van de auto ontstaat. Voor de F SPORT Line- en F SPORT Design-modellen zijn zes kleuren beschikbaar die gecombineerd kunnen worden met een contrasterend zwart dak. In het interieur is er een nieuwe Hazel-kleuroptie beschikbaar.

De aandrijflijnen van de Lexus UX zijn ongewijzigd: hij blijft leverbaar als UX 250h met de 135 kW / 184 pk sterke hybride aandrijflijn en de UX 200 met 2,0 liter benzinemotor met 127 kW / 173 pk. Dit najaar staat de vernieuwde Lexus UX bij de Nederlandse dealers. Prijzen worden binnenkort bekendgemaakt.