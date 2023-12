Lexus UX 300h aangepast voor modeljaar 2024

De belangrijkste ontwikkeling is dat de hybride-elektrische UX 250h wordt vervangen door de nieuwe UX 300h. Net als de UX 250h wordt de UX 300h aangedreven door een 2,0-liter viercilinder. De nieuwe UX 300h beschikt over een hoger totaalvermogen van 146 kW (199 pk), een toename van 8% ten opzichte van de 135 kW (184 pk) van de UX 250h. Deze toename wordt mogelijk gemaakt door een hybride systeem van de vijfde generatie dat de vorige nikkel-metaalhydridebatterij van 180 cellen van 216 volt vervangt door een efficiëntere lithium-ion batterij van 60 cellen van 222 volt. Hierdoor is de acceleratie van 0-100 km/u in het model met voorwielaandrijving teruggebracht van 8,5 naar 8,1 seconden en in het model met vierwielaandrijving van 8,7 naar 7,9 seconden.

Het brandstofverbruik is ook verbeterd, dankzij een efficiëntere aandrijflijn en gewichtsvermindering, tot 4,7 tot 5,0 l/100 km in de gecombineerde WLTP-cyclus voor het model met voorwielaandrijving en tot 5,0 tot 5,4 l/100 km voor het model met vierwielaandrijving. Dit is een verbetering van 12% ten opzichte van het vorige model.

Krachtigere elektromotor

Net als voorheen wordt de Lexus UX geleverd met e-Four vierwielaandrijving. Dit systeem is ook ingrijpend onder handen genomen door de engineers van Lexus. De achterste elektromotor voor het e-Four vierwielaandrijvingssysteem van het nieuwe model is 5,6 keer krachtiger dan zijn voorganger. In plaats van de 5,3 kW (7 pk) inductiemotor van de UX 250h is er nu een permanente magneetmotor van 30 kW (41 pk).

De snellere acceleratie wordt in de UX 300h met vierwielaandrijving aangevuld door een rustigere rijdynamiek. Het overhellen van de carrosserie wordt beter gedempt tijdens het nemen van scherpe bochten, de houding van de auto is stabieler bij hard remmen en wanneer het wegdek aan de ene kant van de auto gladder is dan aan de andere kant, kan de auto krachtiger accelereren en met meer beheersbaarheid hard remmen en scherpe bochten nemen.

Deze verbeteringen zijn bereikt door een precieze afstemming van de gewichtsverdeling per as van het e-Four vierwielaandrijvingssysteem, dat continu de rijomstandigheden controleert om de koppelverdeling voor en achter te optimaliseren. De rijdynamiek profiteert ook van de grotere stijfheid van de carrosserie, met dank aan een stabiliteitsbeugel voor de radiatorsteun en een versteviging van de achterklep.

Uitrusting

In de cockpit is nu optioneel een nieuw 12,3-inch volledig digitaal instrumentarium verkrijgbaar. Het uiterlijk verandert afhankelijk van de geselecteerde rijmodus en de lay-out kan worden aangepast aan de persoonlijke voorkeuren van de bestuurder. Ook het standaard 8-inch multimediatouchscreen is vernieuwd.

UX-kopers kunnen nu ook kiezen voor een nieuwe interieurkleur: Ammonite Sand. Daarnaast kunnen kopers nu kiezen voor een ledervrij interieurpakket met stoffen of vegan lederen stoelen en met kunstleder voor het verwarmde stuurwiel en de versnellingspookknop. In het stuurwiel is een Driver Monitor-camera geïntegreerd. Deze controleert voortdurend de alertheid van de bestuurder en herkent of de bestuurder zijn concentratie heeft verloren door vermoeidheid of onwel zijn. Als de bestuurder niet reageert op waarschuwingen, start de monitor een noodstop, waardoor de auto gecontroleerd tot stilstand komt en de alarmlichten worden geactiveerd.

Er zijn nog twee functies toegevoegd aan de nieuwste versie van Lexus Safety System +. Proactive Driving Assist maakt gebruik van de frontcamera van de auto om gevaren bij lagere snelheden in de stad te herkennen. Zo herkent de auto nu voetgangers die op het punt staan over te steken of langs de rand van de weg lopen, geparkeerde auto's en fietsers. De automatische waarschuwingsknipperlichten werken op hoge snelheid als er een aanrijdingsrisico is door een achteropkomend voertuig. Safe Exit Assist, helpt botsingen te voorkomen tussen voertuigen die van achteren naderen wanneer een portier wordt geopend of inzittenden uitstappen.

Nieuwe kleurstellingen

Voor het exterieur van de UX is een nieuwe kleur, Sonic Copper, beschikbaar voor alle modeluitvoeringen. Voor de F SPORT Design- en F SPORT Line-modellen is er een extra variatie op het bi-tone kleurenschema: Bi-tone+. Daarbij loopt het contrasterende dak nu door van de A-stijl tot de C-stijl en wordt het uiteinde van de achterruit nu optisch verbonden met de achterportierlijn.

Digitale sleutel

De UX wordt nu ook aangeboden met de optie voor een digitale sleutel. Hierdoor hebben bestuurders geen fysieke sleutel meer nodig en kunnen ze de auto ontgrendelen en starten met een smartphone. Het volstaat om de smartphone bij de hand te hebben en maximaal vijf personen kunnen worden geautoriseerd op de app, waardoor het delen van een auto eenvoudiger en veiliger wordt.