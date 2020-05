Elektrische Lexus UX beleeft online debuut

7 mei 2020 | Op maandag 18 mei a.s. is online de live publiekspremière van de allereerste volledig elektrische Lexus; de UX 300e Electric. Tijdens het (kosteloze) event, dat georganiseerd wordt door Lexus Nederland, krijgen belangstellende alles te horen én te zien over de nieuwe elektrische UX. Wie de online publiekspremière met vragensessie bij wil wonen kan zich aanmelden op Lexus.nl

De Lexus UX 300e Electric is de eerst volledig elektrische auto van Lexus. Sinds de start van het luxueuze merk in 1989, streeft Lexus ernaar om zijn klanten een bijzondere rijervaring te bieden. Zo speelt elektrificatie bij de aandrijving van vele Lexus-modellen al sinds 2005 een belangrijke rol. Lexus Hybrid Drive staat al jaren voor een verfijnde rijbeleving met lage emissies. Nu zet Lexus de volgende logische stap door een geheel elektrisch aangedreven model aan te bieden.

De nieuwe Lexus UX300e Electric kan via een snellader op één van de honderden snellaadpunten in Nederland worden opgeladen. Thuis opladen kan ook, want Lexus ontzorgt de klant op haar kenmerkende wijze via de Lexus Oplaadservice met een optionele wallbox of laadpaal aan huis of op eigen terrein. Vanwege de stille aandrijflijn is er extra aandacht besteedt aan geluidsisolatie voor weinig afrolgeluiden en windgeruis in het interieur.

De Lexus UX 300e Electric is al te bestellen waardoor men gegarandeerd in 2020 kan rijden en profiteren van vijf jaar 8 procent bijtelling (tot 45.000 euro) en een netto bijtelling vanaf 135 euro per maand (bij 37,35% inkomstenbelasting en tenaamstelling in 2020).

Lexus UX 300e kost 49.990 euro

