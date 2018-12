Lexus maakt prijzen UX 250h bekend

22 december 2018 | Lexus heeft alle prijzen en uitrustingsdetails bekendgemaakt van zijn nieuwe compacte crossover, de UX 250h. De onderscheidend gelijnde Lexus is leverbaar met de keuze uit twee modellijnen: Luxe en Sportief. De UX 250h staat vanaf maart 2019 bij de Lexus dealer voor prijzen die beginnen bij 44.495 euro. Lexus levert de UX 250h bovendien tijdelijk als extra compleet uitgeruste First Edition. Het voordeel hiervan loopt op tot 2.700 euro.

Iedere UX 250h is uitgerust met de vierde generatie van de Lexus Hybrid Drive-aandrijflijn. Die is goed voor een gecombineerd vermogen van 135 kW/184 pk. Dankzij de efficiënte aandrijflijn realiseert de UX 250h een CO2-uitstoot van 94 gram per kilometer. De UX 250h Executive Line en F Sport Premium zijn optioneel leverbaar met Lexus' E-Four vierwielaandrijving.

Standaard is de UX 250h voorzien van onder andere het Lexus Safety System+, bi-LED-koplampen, LED-achterlichten, 17-inch lichtmetalen wielen, climate control met geavanceerde Nano-e technologyTM en een parkeerhulpcamera. Als F SPORT Line krijgt de premium crossover een extra sportieve uitstraling met 18-inch F SPORT lichtmetalen wielen, sportstoelen, een sportstuur met paddle shifts en exclusieve F SPORT exterieuraccenten.

Onder de modellijn Luxe vallen de uitvoeringen Basis, Business Line, Luxury Line, Executive Line en Executive Line AWD. Tot de modellijn Sportief behoren de versies F SPORT Line, F SPORT Premium en F SPORT Premium AWD. De First Edition is gebaseerd op de Business Line en F SPORT Line.

De UX 250h First Edition bied onder andere navigatie, digitale radio (DAB+) en parkeersensoren voor en achter, rust Lexus de First Edition uit met een elektrisch bedienbare achterklep, instapverlichting bij de deurgrepen, privacy glass, een Smart Entry & Start System en Triple LED koplampen. Deze uitvoering is er vanaf 46.995 euro.

De UX 250h First Edition op basis van de F SPORT Line is standaard voorzien van extra's zoals een draadloze oplader voor de nieuwste smartphones, een Safety Pack met onder meer een Blind Spot Monitor, stuurwiel-verwarming en Triple LED koplampen. Het design is extra sportief met onder meer 18-inch lichtmetalen velgen en speciale F SPORT grille en bumpers.