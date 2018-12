Lexus maakt prijs UX 250h bekend

4 december 2018 | De nieuwe Lexus UX een crossover in het C-segment. Het model is gebaseerd op een nieuw platform dat sportieve rijeigenschappen zou combineren met een frisse, eigentijdse kijk op luxe. Lexus start met de prijsbekendmaking van de UX 250h die vanaf maart 2019 in de showroom staat voor een prijs vanaf 44.495 euro.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Lexus UX ging extra aandacht uit naar de rijeigenschappen en het design van de auto. Dankzij de origineel vormgegeven achterlichten en vloeiende lijnen heeft de crossover een eigen uitstraling. Het nieuw ontwikkelde Global Architecture C-platform zorgt daarbij voor een hoge stijfheid en een laag zwaartepunt.

Elke UX is voorzien van het Lexus Safety System+, bestaande uit onder meer Adaptive Cruise Control, Lane Tracing Assist, Pre-Crash Safety System en verkeersbordenherkenning. Ook bi-LED-koplampen, LED-achterlichten, 17-inch lichtmetalen wielen, climate control met Nanoe technology en een parkeerhulpcamera zijn standaard.

De Lexus UX 250h is leverbaar vanaf 44.495 euro. De vierde generatie van de beproefde Lexus Hybrid Drive-aandrijflijn is goed voor een vermogen van 131 kW / 178 pk en een benzineverbruik van gemiddeld 1 op 24. Een automatische transmissie is standaard. Optioneel is de Lexus UX 250h leverbaar met E-Four vierwielaandrijving. Ruim voor de showroomintroductie is de Lexus UX 250h te zien op de komende Masters of LXRY (7-10 december 2019), de luxe beurs in de RAI in Amsterdam.