Lexus biedt Urban Art proefrit aan

14 juni 2019 | Lexus introduceert voor de nieuwe UX (Urban Explorer) in Nederland een bijzondere proefrit, genaamd Urban Art Tour. Deze unieke audiotour is een eerste interactieve proefrit en voert de rijder langs diverse prikkelende en fantasierijke creaties in Amsterdam. De route leidt langs pakkende streetart, verrassende beelden en bijzondere architectuur. Kortom: uitgesproken design. En laat dat nu net een van de kenmerken van de nieuwe Lexus UX zijn.

Tijdens de Urban Art Tour, die bij Lexus Amsterdam begint en ongeveer een uur duurt, genieten de inzittenden van een speciale audiotour. De route is voorgeprogrammeerd in het GPS-navigatiesysteem. De technologie weet dus precies waar de UX rijdt en begeleidt de bestuurder van creatie naar creatie. Het systeem reageert niet alleen op de creaties die gepasseerd worden, maar ook op handelingen met de auto. Zo registreert het systeem ook het regeneratief remmen van de UX om vervolgens uitleg te geven over de werking van het hybridesysteem dat dit mogelijk maakt.

De audiotour vertelt wie de maker is van het kunstwerk en wat de aanleiding was om het te maken. Ook worden de inzittenden meegenomen in de geheimen achter de creatie en ligt de focus op elementen die gauw over het hoofd worden gezien. De proefrit komt onder meer langs 'King Kong in gevecht met Air Force One', een illegale vorm van streetart die zonder goedkeuring is geplaatst op een bestaand kunstwerk. Het onverwachte kunstwerk is toch omarmd door de buurt en, opvallend genoeg, ook door de erfgenamen van het oorspronkelijke kunstwerk.

De nieuwe Lexus UX 250h rijdt met zijn hybride-aandrijflijn met een systeemvermogen van 135 kW/184 pk tot 50 procent van de tijd elektrisch. Standaard aan boord is het actieve veiligheidspakket Lexus Safety System+. In Nederland start de Lexus UX 250h bij een consumentenprijs van 44.495 euro. Aanmelden voor de Urban Art Tour kan op Lexus.nl/art