Autotest | De Lexus RX onderscheidt zich van de concurrentie dankzij typisch Japanse vormgeving en hybride-aandrijving. In de vijf jaar dat de RX nu op de markt is heeft de concurrentie steeds meer werk gemaakt van de vormgeving en is de RX niet langer uniek met hybride-aandrijving. Hoe houdt Lexus deze grote SUV concurrerend in 2020?

Met een facelift natuurlijk! Het is gebruikelijk dat auto's zo'n vijf a zes jaar na de introductie een verjongingskuur ondergaan en de Lexus RX is geen uitzondering op die regel. Voor modeljaar 2020 heeft Lexus het uiterlijk aangepast met een compleet nieuwe grille. In plaats van de gebruikelijke rechte lijnen, ontwikkelt het patroon zich van boven naar beneden en dat geeft een unieke uitstraling.

De achterlichten hebben nu een nadrukkelijke "L"-vorm. Daarbij staan de reflectoren in de achterbumper niet meer, maar liggen ze. Op die manier lijkt de RX breder.

Interieur

Het interieur van de RX is nog altijd een unieke mengvorm van traditioneel Japanse ambachtelijkheid en moderne techniek. De sfeer houdt het midden tussen Scandinavische eenvoud en Italiaans chic. De vele kleuren, stoffen en panelen maken duidelijk dat de vormgevers graag indruk wilden maken. Tegelijkertijd straalt de RX rust uit. De grote stoelen, zachte materialen en het koele metaal nodigen bijna uit tot het maken van lange ritten.

De ruimte voorin is riant, de ruimte achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. De laadvloer van de testauto is voorzien van een handige mat met vakken in de vloer, maar dit is een optie. De achterklep is elektrisch bedienbaar, zoals inmiddels gebruikelijk in dit segment.

Uitrusting

Om die ritten zo comfortabel mogelijk te maken biedt de RX alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die Lexus in huis heeft. Daarbij is Lexus soms ronduit conservatief, want dit is een van de weinige merken die nog steeds CD-spelers monteren. Tegelijkertijd heeft Lexus naar de wens van vele klanten geluisterd en worden Apple Carplay en Android Auto nu eindelijk ondersteund. Lexus doet dat meteen goed, want bij het gebruik van Apple Carplay wordt het nieuwe 12.3 inch beeldscherm over de gehele breedte benut. Erg fraai!

„De RX kiest nadrukkelijk voor rust en comfort, niet voor verpletterende prestaties of onoverwinnelijkheid in het terrein“

Lexus houdt al jaren vast aan bediening via een "touchpad". Net als bij een laptop kan hiermee een (denkbeeldige) muispijl worden verplaatst om dingen aan te klikken op het beeldscherm. Dit is in een rijdende auto echter heel lastig te bedienen en daarom is het nieuwe beeldscherm een touch screen; mede daarom staat het dichterbij de bestuurder dan voorheen. Voortaan volstaat het om zaken simpelweg met de vinger op het beeldscherm aan te wijzen en dus kan de touchpad onaangeroerd blijven.

De RX kan zelf afstand houden tot het overige verkeer en in beperkte mate automatisch meesturen. In de praktijk valt op dat de RX hierbij zulke enorme veiligheidsmarges aanhoudt, dat er zelfs in rustig verkeer nauwelijks mee is te rijden (ook na het instellen van de gewenste afstand tot de voorligger). Een nieuwe veiligheidsvoorziening is "Bladescan Adaptive High Beam", ofwel slim grootlicht dat zo vaak en lang mogelijk actief is zonder tegenliggers te verblinden.

Hybride

Toen de Lexus RX 450h in 2015 op de markt verscheen was hybride-aandrijving minder gangbaar, maar inmiddels leveren vrijwel alle concurrenten ook grote SUV's met een benzine- en een elektromotor onder de kap. Er is echter een groot verschil: de meeste merken kiezen voor zogenaamde "plug-inhybrids", terwijl Lexus kiest voor een hybride die niet aan de stekker hoeft.

In beide gevallen is het uitgangspunt hetzelfde. Een benzinemotor is efficiënt op de lange afstand bij een relatief hoge (90 km/u) en constante snelheid. Een elektromotor is juist efficiënt op lage snelheid en heeft minder moeite met snelheidswisselingen. Door beide te combineren wordt een auto zuiniger, sneller en stiller.

Bij iedere hybride wordt bewegingsenergie tijdens het remmen en uitrollen omgezet in elektriciteit. Die elektriciteit wordt later gebruikt om de auto aan te drijven of om de benzinemotor te assisteren. In het geval van een plug-inhybride kan de batterij ook worden geladen met een stekker. Op die manier is meer elektriciteit beschikbaar, is het aandeel van de elektromotor groter en is de auto per saldo zuiniger. Echter: dit vereist dat regelmatig wordt geladen. Bovendien: wanneer de elektriciteit is verbruikt, gedraagt ook een plug-inhybride zich als een standaard hybride terwijl de veel grotere accu slechts "ballast" is (dit kan worden voorkomen door een slim navigatiesysteem dat de energie over de gehele route verdeelt). Vanwege de grotere accu is een plug-in duurder dan een standaard hybride.

Nog een verschil: de Lexus RX 450h is voorzien van een combinatie van een zescilinder benzinemotor en een elektromotor. Dat zorgt voor nog meer souplesse en bovendien een veel spannender geluid dan bij de meer gebruikelijke viercilinder. Traditioneel kiest Lexus voor een continu variabele transmissie in plaats van een versnellingsbak met vaste verhoudingen. Het voordeel hiervan is nog meer rust en een lager verbruik, omdat in iedere situatie de ideale versnellingsbakverhouding beschikbaar is. Het nadeel is een "rubberachtig" gevoel in het gaspedaal.

Door te kiezen voor de standaard, sportieve of economische modus kan de bestuurder invloed uitoefenen op het karakter van de aandrijflijn. In de sportieve stand is het geluid veruit het spannendst en reageert de motor het meest alert op het gaspedaal. In de economische modus is de RX niet alleen het zuinigst, maar zorgt het lagere toerental ook voor maximale rust. Vanwege die rust zijn de meeste testkilometers in de eco-stand afgelegd.

Het daadwerkelijke verbruik is sterk afhankelijk van het gebruik van de auto. Wanneer vooral lange afstanden worden afgelegd, is de invloed van de elektromotor gering. De winst wordt gemaakt in de stad, waar het verbruik van traditionele motoren omhoog schiet en de RX 450h nauwelijks meer verbruikt. Het testverbruik over een route met 80% snelweg en 20% stadsverkeer kwam uit op 7.8 liter per 100 km.

Weggedrag

Voor modeljaar 2020 is de hybride-aandrijving niet gewijzigd. Toch rijdt de RX wel degelijk anders omdat het onderstel en de besturing wel zijn aangepast. Lexus heeft gezorgd voor een meer "lineair"-stuurgevoel, hetgeen inhoudt dat de auto ongeacht de situatie op dezelfde manier reageert. Schokdempers met zogenaamde "Friction Control Device" (FCD) filteren ook de kleinste oneffenheden uit het wegdek voor net dat beetje extra rust in het interieur.

In de praktijk zit het grootste verschil in de stabiliteit. Ten opzichte van andere merken heeft Lexus altijd gestreefd naar meer rust en comfort, maar dat zorgt ook voor meer overhellen in de bocht. De vernieuwde RX heeft nog steeds een zachter onderstel en een minder directe reactie op het stuurwiel dan andere grote SUV's. Tegelijkertijd is het gevoel tussen mechaniek en bestuurder groter geworden en dat zorgt voor een meer vertrouwenwekkend gevoel.

Conclusie

De Lexus RX is aangepast voor modeljaar 2020. Mede daarom weet deze grote SUV van Lexus zich nog steeds goed te onderscheiden van de concurrentie. Dat is te danken aan de unieke Japanse vormgeving en de rijke uitrusting en daarom zijn die beide aangescherpt voor het nieuwe modeljaar.

De RX kiest nadrukkelijk voor rust en comfort, niet voor verpletterende prestaties of onoverwinnelijkheid in het terrein. Terwijl het comfort is behouden, is het weggedrag iets scherper en daarmee vertrouwenwekkender geworden.

Toch maakt het enige onderdeel dat niet is aangepast nog steeds het verschil: de hybride-aandrijving. Weliswaar biedt de concurrentie inmiddels volop modellen met benzine- en elektromotor aan, maar dat zijn vrijwel altijd plug-in hybrides. De "standaard" hybride van Lexus is in theorie minder efficiënt, maar is in de praktijk eenvoudiger in gebruik en voordeliger in aanschaf.

plus Relatief zuinig

Uiterst comfortabel

Unieke combinatie van Japanse traditie en moderne techniek min Achterklep opent niet hoog genoeg

Semi-zelfrijdende functies te voorzichtig

Beloofde lage vebruik moeilijk te realiseren

Volvo XC90

"Heimelijke genoegens"

Audi Q7

"Hoogwaardig"

Jeep Grand Cherokee

"Amerikaanse weelde"

Tesla Model X

"Het kan dus wél"