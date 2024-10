Afgaande op de specificaties draagt de C10 weinig bij. Met een lengte van 474 cm valt de C10 in het hart van het D-segment. De vormgeving is strak en modern, maar dat geldt voor veel auto's in dit segment. Omdat de C10 is bedoeld als gezinsauto kiest Leapmotor voor een vriendelijke, benaderbare uitstraling.

De cabine volgt de minimalistische stijl die kenmerkend is voor de laatste generatie SUV's. Het aantal knoppen is minimaal en zelfs luchtroosters zijn niet zichtbaar. De afwerking is keurig en het milieuvriendelijke "leatheret" ziet er chic uit. De ruimte voorin is prima, die achterin zelfs zeer goed. Zowel de voor- als de achterstoelen zijn op te klappen, waardoor deze gezinsauto is om te toveren tot een "huiskamer" op wielen.

Naast een forse bagageruimte heeft de C10 een 32 liter metende bergruimte onder de motorkap ("frunk"). Het dashboardkastje is onhandig klein, maar dat wordt goedgemaakt door de vele andere bergvakken in het interieur.

Uitrusting

De enige knoppen zitten op het stuurwiel en die vervullen meerdere rollen. Daarom moet eerst op het centrale beeldscherm worden gekozen welke functie moet worden bediend, daarna kunnen ze worden gebruikt om de spiegels in te stellen, het volume van de radio aan te passen of om door de informatie van de boordcomputer te bladeren. Dit vraagt aanvankelijk even studie, maar al snel komt het allemaal heel bekend voor: dit is namelijk precies zoals een Tesla Model Y wordt bediend. Sterker nog: de hele opzet en ergonomie is afgekeken van Tesla!

„De C10 is een prima auto, die goed rijdt, slim in elkaar zit en volop comfort biedt“

En net als bij Tesla bedient een centrale computer alle aspecten van de auto: van de aandrijving tot het infotainment-systeem. Het infotainment-systeem is door Leapmotor zelf ontwikkeld en draait op "LeapOS", dat op zijn beurt is gebaseerd op Android. Het navigatiesysteem geeft zijn instructies te vroeg of te laat, maar zelden op tijd. Ook het audiosysteem is in eigen huis ontwikkeld en klinkt, zeker met de juiste instellingen, prima.

Elektrische auto

Leapmotor koopt alleen de batterijcellen in. Het bouwt ze vervolgens zelf in een accupakket en zorgt voor de nodige conditionering (koelen of verwarmen voor betere prestaties en/of sneller opladen). De C10 is voorzien van een 217 pk / 320 Nm sterke elektromotor en zit daarmee iets onder het gemiddelde in dit segment. In de praktijk zijn de prestaties echter prima, vooral in de sportstand.

Daarbij laat de C10 zich desgewenst met één pedaal rijden (vreemd genoeg alleen in te schakelen vanuit stilstand). Dat maakt het rijden makkelijker (rempedaal niet meer nodig) en zorgt voor een laag testverbruik van 15 kWh per 100 km.

Het platform waarop de C10 is gebouwd is geschikt voor 800 volt techniek. Echter, omwille van de lage prijs bedient de C10 zich vooralsnog van 400 volt techniek. Daarmee kan de C10 onder ideale omstandigheden in 30 minuten 210 km bereik winnen bij een snellader. De actieradius met volle batterij bedraagt 420 km en dat kon tijdens de test op een eenvoudig traject en onder gunstige weersomstandigheden gemakkelijk worden gehaald.

Rijeigenschappen

Omdat de batterij deel uitmaakt van de constructie, is de C10 extra stevig. Dat zorgt niet alleen voor veel veiligheid, maar ook voor betere rijeigenschappen. Omdat er nog minder onderdelen zijn die onderling kunnen bewegen is de C10 merkbaar nog stiller dan andere elektrische auto's. Mede daarom valt op dat het verplichte waarschuwingsgeluid voor voetgangers (tot 30 km/u) ook in de auto hoorbaar is en dat is irritant. Terwijl de kleinere T03 een futuristisch zoemend geluid produceert om voetgangers te waarschuwen, klinkt in de C10 iets naargeestigs tussen een zoem en een brom.

Het solide koetswerk zorgt ook voor voor een directere reactie op de besturing. Volgens Leapmotor is het onderstel fijngeregeld door technici van Fiat en Alfa Romeo, maar de C10 heeft absoluut niet de dynamische rijeigenschappen van die merken. De C10 is in de standaard en economische modus uiterst terughoudend met een gevoelloos lichte besturing. In de sportstand heeft de C10 het karakter van de gemiddelde Europese SUV in de standaardmodus.

Conclusie

Wat draagt de Leapmotor C10 bij aan het bestaande aanbod? Helemaal niets! De C10 is een prima auto, die goed rijdt, slim in elkaar zit en volop comfort biedt. De nieuwkomer laat hiermee zien dat het nu al op eenzelfde kwaliteitsniveau zit als de gevestigde orde. Echter, de originaliteitswaarde is nul. Sterker nog: de C10 is een regelrechte kopie van de Tesla Model Y. Alles, van de afmetingen, via de techniek en rijeigenschappen tot de ergonomie is afgekeken van Tesla. De prijs verschilt wel, want de Leapmotor C10 is beduidend voordeliger.

Het belangrijkste verschil zit in het bedrijf achter het product! Nieuwe merken hebben in de regel weinig tot geen showrooms en verkopen daarom noodgedwongen via internet. Reparatie en onderhoud kan vervolgens slechts op een enkele plek in het land worden uitgevoerd. Omdat Leapmotor onderdeel is van Stellantis, heeft het een volwaardig dealernetwerk. Dealers van onder andere Opel, Peugeot, Citroen en Fiat worden binnenkort ook Leapmotor-dealer. Dat betekent dat de C10 in een gewone showroom kan worden gekocht en bij een vertrouwde garage kan worden onderhouden.