Autotest | De eerste Land Rover Defender was niet minder dan 68 jaar op de markt. Dat was aanvankelijk te danken aan de kwaliteiten in het terrein. Gaandeweg groeide de Defender  dankzij het uiterlijk en het puristische karakter uit tot een onvervangbaar icoon op wielen. Toch is het nu tijd voor de tweede generatie van de Defender. Is dit een waardige opvolger van de eerste generatie?

Het kon echt niet meer! Als het ging om de kwaliteiten in het terrein en de aantrekkingskracht als cult-auto, dan had de Defender nog jaren op de markt kunnen blijven. Echter, wettelijke eisen op het gebied van veiligheid en uitstoot zorgden ervoor dat de Defender in steeds minder landen verkocht mocht worden. Daarom besloot Land Rover dat het na 68 jaar tijd was voor een nieuwe Defender.

Daarbij heeft Land Rover eerst bepaald wat een Defender tot een Defender maakt. Het doel was om het karakter te behouden, maar hier een moderne invulling aan te geven. Zo is het koetswerk als vanouds hoekig en simpel, zoals een kind het zou tekenen. De details zijn dit keer echter verfijnd, zodat de Defender modern oogt en aan alle eisen op het gebied van (voetganger)veiligheid voldoet. Elementen zoals de ronde koplampen en kleine gesegmenteerde achterlichten zorgen voor de nodige herkenbaarheid.

Eén ding is heel anders: de Defender is enorm gegroeid! De hier gereden vijfdeurs ("110") is 38 cm langer en 22 cm breder dan de vorige. Daarmee is dit niet langer het handzame terreinwagentje van weleer, maar een gigant die alleen de Range Rover met lange wielbasis voor zich moet dulden!

Ruimte en uitrusting

Bij de eerste Defender was alleen al het plaatsnemen achter het stuurwiel een avontuur. De voorruit stond kaarsrecht, het dashboard was het resultaat van jarenlange improvisatie om ruimte te bieden aan nieuwe knoppen, de stoelen waren klein en het zicht rondom matig. De nieuwe Defender daarentegen zit zoals iedere andere Land Rover. Alleen valt op dat de pedalen dichtbij zitten, waardoor de bestuurder verplicht is meer rechtop te zitten. De ruimte voor- en achterin is overvloedig, waarbij er ook nog eens heel veel beweegruimte rondom de stoelen is. De ruimte is zo groot, dat optioneel een "jump seat" leverbaar is: een kleine extra stoel voorin zoals ook op de oer-Defender leverbaar was.

Bij de opzet van het interieur en de keuze van materialen is rekening gehouden met intensief en zwaar gebruik in het terrein. Daarbij is steeds een geslaagd compromis gevonden tussen vormgeving, uiterlijk en functionaliteit. De materialen zijn bijvoorbeeld zacht, afwasbaar en toch heel sterk. De vormen van het dashboard geven zowel ruimte voor spullen als houvast voor passagiers in extreme situaties. In verband met de voetgangersveiligheid zijn de kenmerkende klinknagels aan de buitenzijde van de auto niet langer toegestaan, daarom zijn die nu aan de binnenzijde van de deurpanelen gebruikt als stijlelement. Zowel aan de buiten- als aan de binnenkant slaagt de Defender er in om mee te gaan met de tijd en het origineel in ere te houden.

De uitrusting is rijk en modern, waarbij een speciale vermelding uitgaat naar het nieuwe infotainment-systeem. De Defender is het eerste model dat is voorzien van het nieuwe audio-, communicatie- en navigatiesysteem van Jaguar Land Rover en daarbij is duidelijk geluisterd naar kritiek uit het verleden. Dit keer reageert het systeem vlot en is de bediening logisch. Alhoewel de nieuwe Defender niet langer midden in de jungle kan worden gerepareerd met een hamer en een schroevendraaier, kunnen wel overal ter wereld software-updates worden ontvangen. In plaats van de standaard data-verbidning kan de Defender namelijk worden voorzien van een satelliettelefoon. Bijzonder is de enorme hoeveelheid USB-aansluitingen: niet alleen in de middentunnel, maar ook bovenop het dashboard, in de rugleuning van de stoelen en zelfs in de bagageruimte zijn ze te vinden!

Weggedrag

De eerste Defender was ontworpen voor gebruik in het terrein. De kwaliteiten op de openbare weg waren slechts een bijzaak. Daar kwam bij dat de eerste Defender hoog en smal was, waardoor een gangetje van 100 km/u op de snelweg al als spannend werd ervaren. Het oorverdovende geluid nodigde ook niet uit tot harder rijden. De nieuwe Defender is even hoog als de oude (197 cm), maar is breder en staat op veel grotere wielen. Dat geeft de stabiliteit die voorheen ver te zoeken was. Bovendien is het onderstel geavanceerder, waardoor Land Rover een betere balans heeft weten te vinden tussen gebruik op en buiten de openbare weg. De nieuwe Defender is daarom een prettige auto waarmee het geen straf is om langere afstanden op de snelweg af te leggen. Niet onbelangrijk: dankzij nieuwe rem-technologie laat de Defender zich opmerkelijk eenvoudig en binnen een wonderlijk korte afstand tot stilstand brengen.

Door de groeistuipen is rijden in de stad een echte uitdaging geworden. Vanwege de breedte moet de Defender op smalle wegen bij tegenliggers steevast een wiel in de berm zetten. Parkeren kan wel, maar of er nog ruimte resteert om de portieren te openen is twijfelachtig. Wel is afgerekend met een probleem uit het verleden: de eerste Defender had een bijna komisch grote draaicirkel, de nieuwe Defender heeft met 12.3 meter zelfs een gemiddelde draaicirkel voor een auto van deze omvang.

„Het karakter is behouden, maar doorontwikkeld naar de moderne tijd“

Vanwege de toegenomen afmetingen en de zeer sterke bouw (er kan o.a. 300 kg rusten op het dak (168 kg rijdende)) is de Defender een stuk zwaarder geworden (2,3 ton) en dat vereist een sterkere motor. De testauto is voorzien van de sterkste dieselmotor op het programma. Met zijn 240 pk / 430 Nm is de "Defender D240" vlot, maar niet levendig of machtig. Bovendien: ondanks de nodige brandstofbesparende technieken is de Defender verre van zuinig. Het verbruik bedraagt volgens fabrieksopgave 1 op 11 met een uitstoot van 234 gram CO2 per kilometer en dat zijn waarden uit een ander tijdperk. Zelfs een Range Rover met achtcilinder diesel is sneller en zuiniger!

Terreinrijden

Binnen Land Rover neemt de Defender een overduidelijke positie in: dit is het meest capabele model in het terrein. Dat gold voor de eerste en ook voor deze nieuwe Defender. Die capaciteiten zijn onder andere te danken aan de wielen op de uiterste hoeken en de hoog opgetrokken bumpers. Zo kunnen extreem steile hellingen worden genomen zonder aan de grond vast te lopen. Daarbij is de Defender voorzien van mechaniek dat terreinrijden mogelijk maakt en geen elektronische equivalenten zoals moderne SUV's hebben.

Bij de eerste Defender moesten zware hendels worden overgehaald op exact het juiste moment (zo niet, dan konden tandwielen onherstelbaar beschadigen) of moest de bestuurder zelfs uitstappen om diff-locks op slot te zetten. Bij de nieuwe Defender wordt dit alles elektronisch bediend. Het benutten van de ware capaciteiten blijft lastig, want in Nederland zijn weinig jungles, woestijnen of ijsvlakten beschikbaar om te testen. Zelfs een landgoed waar de auto het terrein in mocht was lastig te vinden, maar daar deed de Defender uiteindelijk alles wat gevraagd was. En met gemak!

Ondanks het feit dat de testauto is voorzien van luchtvering (waarmee de bodemvrijheid flink kan worden vergroot in het terrein), is het onderstel stevig. Op onverharde wegen zijn de klappen die het onderstel moet opvangen ook binnenin goed voelbaar. Camera's rondom maken het makkelijk om te zien waar de auto exact is, zodat objecten kunnen worden ontweken. Met name bij achteruitrijden is dat welkom, want vanwege het reservewiel op de achterklep is het zicht naar achteren matig.

De lage gearing is gevoelsmatig minder laag dan voorheen, maar nog steeds is het gaspedaal perfect doseerbaar om de balans tussen grip en slip te behouden. Daarbij valt op dat de nieuwe Defender zo groot en zwaar is, dat veel obstakels simpelweg werden verpletterd in plaats dat er op en af werd gereden. Zoals het hoort bij een moderne terreinauto kan de computer voortaan met de bestuurder meedenken. Nog steeds zijn alle systemen met de hand in te schakelen. Als alternatief kan de bestuurder nu aangeven welk type terrein moet worden overwonnen, waarna de computer de optimale instellingen kiest. Waar de eerste Defender de ultieme terreinwagen was voor de ultieme terreinrijder, kan met deze nieuwe generatie iedereen terreinrijden.

Conclusie

Is de nieuwe Land Rover Defender een waardige opvolger van de eerste? Ja, grotendeels wel. Alleen de toegenomen afmetingen zorgen voor twijfel. Omdat lengte en breedte voortaan beter in verhouding staan tot de hoogte, zijn de rijeigenschappen sterk verbeterd. Echter, de Defender is nu ronduit onhandig in de stad en eist logischerwijs veel ruimte op in het terrein. Vanwege de groeistuip is de Defender ook zwaarder geworden en dat vereist een grotere motor, waardoor de Defender (veel) kostbaarder is in aanschaf en gebruik.

Als het gaat om de vormgeving en de beleving, dan is Land Rover in de opzet geslaagd. Het karakter is behouden, maar doorontwikkeld naar de moderne tijd. De uitrusting is modern en compleet, waarbij het nieuwe infotainment-systeem een stap vooruit betekent voor alle modellen van Jaguar Land Rover. Dankzij het verbeterde weggedrag is de Defender veelzijdiger geworden. Tegelijkertijd zijn de capaciteiten in het terrein nog beter. Alhoewel de bestuurder nog steeds volledige controle heeft, is het nu ook mogelijk om de keuze aan de computer over te laten, waardoor terreinrijden ook nog eens makkelijker is geworden. De nieuwe Defender heeft zijn titel daarom met verve verdedigd!

plus (zeer) ruim en praktisch

Ook thuis op de verharde weg

Uiterst capabel in het terrein min Onhandig groot

Hoog verbruik, zelfs met dieselmotor

Matig zicht naar achteren vanwege reservewiel op achterklep

