Dat de Sorento een buitenbeentje is, blijkt al uit de vormgeving. De Sorento oogt niet strak en modern als andere Kia's, maar heeft een doorsnee uiterlijk om aan de smaak van de doorsnee burger te voldoen. Voor modeljaar 2024 is de Sorento echter voorzien van de t-vormige koplampen die ook Kia's eigenzinnige EV9 sieren. Daarmee heeft de Sorento in één beweging heel veel aan persoonlijkheid gewonnen!

Daarnaast is de motorkap van vorm gewijzigd, waardoor de Sorento hoger lijkt. De spatborden zijn nadrukkelijker aangezet voor een meer gespierd uiterlijk. De testauto is uitgevoerd in de nieuwe kleur "Volcanic Sand", die afhankelijk van de lichtinval grijs of beige is.

Ruimte

De Sorento behoort tot de grote SUV's en biedt dus veel binnenruimte. Bovendien voelt de Sorento groot dankzij royaal bemeten voorstoelen, een hoge zit en zicht over de forse motorkap. De voorstoelen zijn niet alleen elektrisch verstelbaar, ze zijn ook voorzien van koeling, verwarming en een massagefunctie. De bijrijdersstoel kan vanaf de achterbank worden verschoven. Op die manier kan de Sorento ook als auto met chauffeur worden ingezet.

Toch is de beenruimte achterin standaard al riant. Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft de Sorento een derde zitrij met twee of drie zitplaatsen. Dit zijn volwaardige zitplaatsen en mede daarom zijn achterin bekerhouders (in de achterportieren), USB-aansluitingen en een eigen regeling van het klimaatcontrolesysteem te vinden. De testauto is zelfs uitgevoerd met een intercom, waarmee de bestuurder makkelijker kan spreken met passagiers op de derde zitrij. Wanneer de derde zitrij in gebruik is, past de rolhoes van de hoedenplank in een uitsparing in de bagageruimte en dat is iets wat sommige concurrenten nog wel eens vergeten.

„Vanaf 2024 heeft de Sorento een modern en zelfverzekerd gezicht, waardoor de auto ook overtuigt met de uitstraling“

De achterklep opent en sluit automatisch en Kia neemt dat heel letterlijk. Achter de auto staan is voldoende om de achterklep automatisch te laten openen. Weglopen van de auto is voldoende om de achterklep te laten sluiten. Wie dit niet handig vindt, kan het automatisch openen of sluiten uitschakelen via de boordcomputer. De testredacteur liet beide functies aanstaan, al was het maar omdat de knop voor het ontgrendelen van de achterklep zo laag zit, dat men er vieze handen van krijgt.

Uitrusting

Vanaf modeljaar 2024 is de Sorento voorzien van Kia's nieuwste audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Hierbij zijn de menu's zelf in te delen en dat maakt de bediening een stuk prettiger. Kia's infotainment-systeem is internet gebaseerd. Daarom is het kaartmateriaal van het navigatiesysteem altijd actueel, kunnen updates worden geïnstalleerd zonder de dealer te bezoeken en kunnen zelfs apps uit Kia's eigen online winkel worden toegevoegd. Met gesproken commando's kunnen het navigatiesysteem en de radio worden bediend. En zolang eenvoudig wordt geformuleerd, werkt dit naar behoren.

Het Bose-audiosysteem heeft een spectaculair geluid, dat in de smaak zal vallen bij tieners die ieder liedje als een discohit willen laten klinken. Voor hifi-liefhebbers is het zelfs met een sterk aangepaste toonregeling te bombastisch en daarom alleen acceptabel voor gesproken woord (podcasts / nieuws).

Een innovatie uit de elektrische Kia's komt ook naar de Sorento: hoog op de middentunnel is een laag en slank beeldscherm te vinden waarmee het navigatiesysteem of het audiosysteem snel is te bedienen. De virtuele knoppen op dit beeldscherm worden zo scherp weergegeven, dat het lijkt alsof het fysieke knoppen zijn.

Omdat de Europese Unie dat verplicht, is de Sorento voortaan voorzien van bestuurdersassistenten die iedere fout of slordigheid afstraffen. Zoals bij alle andere nieuwe auto's heeft de bestuurder twee opties: stapelgek worden van de vele (onterechte) waarschuwingen of aan het begin van iedere rit alle systemen uitschakelen. Een aangename goedmaker: de bestaande functies (adaptieve cruise-control, automatische rijstrookwissel) werken dankzij de vele nieuwe sensoren accurater dan voorheen.

Plug-in hybride

Bij de introductie van de Sorento in 2020 was alleen een hybride leverbaar. Daar kwam later een plugin-hybride ("PHEV" voor Plug-in Hybrid Electric Vehicle) bij. Deze heeft op papier een beduidend lagere CO2-uitstoot en daarmee een lagere CO2-belasting en dus een gunstigere aanschafprijs. De plugin-hybride aandrijflijn bestaat uit een 1.6 liter benzinemotor aangevuld met twee elektromotoren. Deze zijn samen goed voor 253 pk / 367 Nm en vierwielaandrijving.

Omdat het hier een plugin-hybride betreft kan ook alleen op de elektromotoren worden gereden. Dan biedt de Sorento niet het sprintvermogen van een elektrische auto, maar wel de rust ervan. Met hendels achter het stuurwiel kan worden ingesteld hoe sterk de Sorento op de motor remt bij het loslasten van het gaspedaal en daarmee hoeveel energie wordt teruggewonnen. Helaas is het elektrische rijplezier van korte duur: na 4 uur laden kan de Sorento PHEV slechts 50 km elektrisch rijden en dat is ver onder het gemiddelde voor een auto in dit segment. Zelfs auto's uit een lager segment, inclusief Kia's eigen Niro, komen inmiddels verder in de elektrische stand.

Ook wanneer alleen op de benzinemotor wordt gereden is de "Sorento 1.6 T-GDi PHEV" bepaald geen snelle auto. Wel weten de elektromotoren het beperkte vermogen van de benzinemotor te maskeren, waardoor de rust en souplesse zijn gewaarborgd. Het verbruik is, net zoals bij iedere andere plugin-hybride, sterk afhankelijk van de frequentie waarmee wordt opgeladen. Reken bij rijden op alleen de benzinemotor op een verbruik tussen de 6 liter per 100 km (kalm met de verkeersstroom meerijden) en 11 liter per 100 km (met 130 km/u over lange afstanden razen over de snelweg).

Weggedrag

Recent heeft Hyundai, het zustermerk van Kia, de geheel nieuwe Santa Fe geïntroduceerd. Dat lijkt slecht nieuws voor Kia, want beide auto's vallen in hetzelfde segment en de vernieuwde Kia moet het nu opnemen tegen een geheel nieuwe Hyundai. Toch is dat anders ervaren. De Santa Fe zet sterk in op ruimte en comfort, waardoor de Sorento nu de meer dynamische auto van de twee is. De Santa Fe heeft een indirect en kunstmatig gevoel in het stuurwiel om tot een groots karakter te komen. De Sorento is, zeker na de facelift, als een eerlijkere en meer solide auto ervaren.

Ten opzichte van grote SUV's van andere merken heeft de Sorento een goedmoedig en gemiddeld goed weggedrag. Eigenaren van een "oude" Sorento melden desgevraagd dat de rechtuitstabiliteit en het gevoel in het stuurwiel zijn verbeterd in de vernieuwde Sorento.

Conclusie

De Kia Sorento was aanvankelijk een auto die vooral vanwege de prijs werd gekozen. Door de Sorento wereldwijd aan te bieden kon Kia de vaste kosten over veel meer auto's verdelen dan bij exemplaren die alleen voor Europa zijn ontworpen. En om wereldwijd in de smaak te vallen, had de Sorento tot nu toe een minder uitgesproken karakter. Vanaf 2024 heeft de Sorento een modern en zelfverzekerd gezicht, waardoor de auto ook overtuigt met de uitstraling. Daarbij zijn het infotainment-systeem en de veiligheidsvoorzieningen weer bij de tijd.

De testauto is voorzien van plugin-hybride aandrijving omdat de prijs op die manier laag kan worden gehouden. Echter, de prestaties, de elektrische actieradius en het trekvermogen daarvan scoren slechts een magere voldoende. De plugin-hybride weet juist wel te overtuigen met rust en comfort. Kortom: vele kleine wijzigingen die samen een groot verschil maken.