Rij-impressie | Wie kiest voor een Kia Rio kiest voor vertrouwen, functionaliteit en waar voor iedere euro. Dat realiseert Kia door zorgvuldig volgens de regels te werken. Bij twijfel wordt steeds gekozen voor bewezen techniek en vaste waarden. Om concurrerend te blijven moet de Rio ook bij de tijd blijven, daarom is de compacte Kia vernieuwd voor modeljaar 2021.

Ook bij de verjongingskuur voor modeljaar 2021 stonden de kernwaarden van de Rio op de eerste plaats. Daarom heeft Kia geen grote investeringen gedaan in de vormgeving. De Rio zag er keurig uit en dat is ook voor modeljaar 2021 voldoende. Alleen het onderste deel van de grille is iets gewijzigd om beter te passen bij de nieuwste modellen van Kia. En daarmee is de "facelift" besproken.

Bij de Rio gaat het immers niet om uiterlijk vertoon, maar om comfort en bruikbaarheid! Daarom is het interieur wel gewijzigd. De toegepaste materialen zijn van een hogere kwaliteit, maar wie dat niet weet zal het niet opvallen. De afwerkingskwaliteit was goed en is nu hoogstens nog beter. De ruimte is als vanouds voldoende, zowel voor- als achterin.

Uitrusting

De grootste vooruitgang zit in de uitrusting. Uiteraard gaat de Rio zich niet te buiten aan enige overdaad of frivoliteiten. De nadruk ligt op veiligheid. Zo kan de Rio automatisch remmen voor auto's, fietsers en voetgangers om ongelukken te voorkomen. Let op dat deze zelfde sensoren alleen in de top-uitvoeringen ook worden gebruikt voor de cruise-control. De testauto is een "DynamicPlusLine" en die kan niet automatisch de snelheid aanpassen aan het overige verkeer.

De testauto kan juist wel verkeersborden lezen en toont de meest recente snelheidsbeperking in een beeldschermpje naast de snelheidsmeter. Ook kan de Rio automatisch subtiele (maar duidelijk voelbare) stuurcorrecties uitvoeren om de bestuurder te helpen om binnen de belijning van het wegdek te blijven. Ook nieuw: de Rio geeft de bestuurder voortaan een seintje als de voorligger wegrijdt, maar zelf blijft staan (bijvoorbeeld bij een verkeerslicht). ?p

UVO II

Kia's nieuwste audio-, communicatie- en navigatiesysteem genaamd "UVO II" is voortaan ook beschikbaar in de Rio. Het grote verschil met de eerste versie is de verbinding met het internet. Daardoor is altijd actuele verkeersinformatie beschikbaar, alsmede informatie over beschikbare parkeerplaatsen en voordelige tankstations in de buurt. Het geluid van het audiosysteem is kraakhelder, waarbij de hoge tonen soms zo sterk aanwezig zijn dat sprekers kunnen gaan slissen.

Middels de "UVO app" kan de eigenaar van de Rio voortaan ook op afstand met de auto communiceren. Dit is vooral zinvol bij elektrische auto's, zodat voor aanvang van de rit het interieur kan worden gekoeld of verwarmd zonder dat dat ten koste van de energie in de batterij gaat. Bij de Rio kan de app worden gebruikt om op afstand de technische staat van de auto uit te lezen, een eenvoudige ritregistratie bij te houden en om vanuit huis een bestemming in het navigatiesysteem te zetten.

Tijdens de test was merkbaar dat de UVO app nog in de kinderschoenen staat. De registratieprocedure is op zijn zachtst gezegd fragiel, want zelfs kleine fouten kunnen worden afgestraft met een onbruikbare "Kia account". Witte letters op een lichtgrijze achtergrond, een lettertype dat het verschil tussen een "1" en een "I" onzichtbaar maakt en een app die half in "light mode" en half in "dark mode" draait geven ook geen goede indruk. Houd er tevens rekening mee dat de app alleen zinvol is als de auto buiten staat geparkeerd. In een goed geïsoleerde garage heeft de auto geen dataverbinding en is de app zinloos.

Rijeigenschappen

Het onderstel is niet aangepast voor modeljaar 2021. De Rio biedt een geslaagd compromis tussen comfort en veiligheid en dat is precies waar het grote publiek om vraagt.

Recent heeft Kia nieuwe motortechniek geïntroduceerd in de middelgrote CEED en die techniek is vanaf modeljaar 2021 ook beschikbaar in de Rio. De 1.0 liter driecilinder motor wordt voortaan bijgestaan door een kleine elektromotor met zogenaamde "48 volt"-techniek. Het betreft hier een "mild hybrid" en geen volwaardige hybride-aandrijving. Opladen gebeurt tijdens het remmen, de Rio hoeft dus nooit met een stekker te worden opgeladen.

„De Kia Rio is een auto die alles keurig volgens de regels doet“

Sterker nog: wie niet weet dat de Rio gebruik maakt van "mild hybrid"-techniek merkt er weinig van. Er wordt namelijk geen enkele inspanning van de bestuurder gevraagd. Wanneer nodig geeft de elektromotor een duwtje in de rug, waardoor de benzinemotor sterker lijkt dan deze eigenlijk is. Het start/stop-systeem werkt voortaan zo snel en trillingsvrij dat ook dit nog nauwelijks opvalt. Alleen bij het loslaten van het gaspedaal op de snelweg verraadt de indicatie "zeilmodus" bij de boordcomputer dat de benzinemotor is uitgeschakeld. Dankzij de sterke accu blijven de rem- en stuurbekrachtiging gewoon werken terwijl veel energie wordt bespaard. Ook nieuw en onmerkbaar: voortaan wordt de koppeling elektrisch bediend. Op die manier kan brandstof worden bespaard en overmatige slijtage worden voorkomen.

Ondanks alle nieuwe techniek kwam het testverbruik uit op 1 op 18.1 en dat is nauwelijks zuiniger dan het testverbruik van soortgelijke auto's zonder deze techniek. Bovendien is luttele dagen voor de test van de Rio gereden met de geheel nieuwe Hyundai i20, die van exact dezelfde aandrijving gebruik maakt. Met de Hyundai werd op een vergelijkbaar traject onder vergelijkbare weersomstandigheden significant zuiniger gereden (1 op 20).

Tenslotte

En nu de belangrijkste concurrent uit eigen stal genoemd is: de Rio is slechts vernieuwd, terwijl Hyundai recent een geheel nieuwe i20 heeft geïntroduceerd. Wanneer beide auto's na elkaar gereden worden vallen er duidelijke verschillen op. Zo verschillen de stoelen en zithouding van elkaar, waarbij het puur persoonlijk is welke van beide de voorkeur geniet.

De i20 produceert duidelijk minder rijgeluiden dan de Rio. In de Rio is het roffelende geluid van de driecilinder hoorbaar (maar niet storend). In de i20 is het nauwelijks aanwezig. Daarbij produceert de Rio meer rijwind rondom de spiegels, terwijl de i20 ook op dit punt duidelijk stiller is.

Op het gebied van rijeigenschappen is de i20 lichter en levendiger dan de Rio, waardoor de i20 een vertrouwenwekkender gevoel geeft. De i20 is daarom meer aanwezig, terwijl de Rio goedmoedig en terughoudend is.

Conclusie

De Kia Rio is een auto die alles keurig volgens de regels doet. De Rio is niet creatief, niet innovatief en niet gedurfd. Dat is geen nadeel, maar voor een grote groep kopers juist het belangrijkste voordeel.

De Rio voor modeljaar 2021 blijft trouw aan die kernwaarden. Het uiterlijk is slechts op details aangescherpt. In plaats daarvan ging alle aandacht uit naar verbeteringen die er voor de Rio toe doen: meer (actieve) veiligheid, een moderner infotainment-systeem en een sterkere, soepelere en zuinigere motor.

plus Nette prijs

Degelijk en functioneel

Verdienstelijke rijeigenschappen min App staat nog in kinderschoenen

