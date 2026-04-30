Kia Picanto nu ook als ComfortLine

De ComfortLine is de nieuwe instapper van het Picanto-gamma en de meest betaalbare Kia van dit moment. Deze basisversie heeft een standaarduitrusting die onder meer bestaat uit de autonome rijstrookvolgassistentie, autonome noodremassistentie met voetganger- en fietserdetectie, een grootlichtassistent, airconditioning, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, cruise control en 8 inch full map navigatie inclusief Kia Connect en Live Services. Hij is eveneens voorbereid voor Apple CarPlay & Android Auto.

De Kia Picanto ComfortLine is voorzien van de bekende, 50 kW / 68 pk sterke 1.0 GDi-benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De 4-zitsversie heeft een vanafprijs van € 20.995, en voor de 5-zitsuitvoering geldt een meerprijs van € 800.

De nieuwe Kia Picanto is - dankzij een inruilpremie van € 2.000 - tijdelijk leverbaar vanaf € 18.995. Private leasen kan nu tijdelijk vanaf € 249 per maand. Net als alle andere Kia-modellen heeft ook de Picanto tot 10 jaar of 150.000 km garantie.