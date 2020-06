Kia introduceert vernieuwde Picanto

4 juni 2020 | De Kia Picanto is vernieuwd voor modeljaar 2020. Het compacte model krijgt niet alleen een opgefrist in- en exterieurdesign, maar ook nieuwe motoren en een geavanceerde transmissie. Hij maakt daarnaast ruimte voor een aantal nieuwe technologie├źn uit hogere segmenten. De vernieuwde Kia Picanto komt in het vierde kwartaal van dit jaar naar Nederland.

Het exterieur van de Picanto krijgt een flinke aanpassing, en dat geldt met name voor de GT-Line en X-Line. Het 'gezicht' van deze twee uitvoeringen is opnieuw ontworpen om ze een meer doelgerichte uitstraling te geven. De vernieuwde Tiger nose grille heeft nu een 'open-link-look' en de designers van Kia hebben nieuwe afwerkingsmaterialen toegepast. De grille-omlijsting met chroomeffect loopt vloeiend door in het onderste deel van de opnieuw ontworpen koplampen en geeft de auto een bredere look. De Tiger nose is aan weerszijden afgewerkt met designelementen die lijken op luchtinlaten en zijn rood of zilver op de GT-Line en 'technical black' op de X-Line.

Beide versies zijn voorzien van nieuwe koplampen en vier-pits LED-dagrijverlichting. De LED-achterlichten en ook de mistlamp daaronder hebben een nieuwe signatuur. Tevens krijgen beide uitvoeringen nieuwe voor- en achterbumpers met een scherpere lijnvoering voor een meer eigentijdse uitstraling. De X-Line krijgt hierdoor een robuustere uitstraling en die van de GT-Line wordt dynamischer. De grotere, bredere luchtinlaat in de voorbumper wordt bij de GT-Line geaccentueerd met glanzend zwarte accenten en juweelachtige mistlampen. De voorzijde van de X-Line is geïnspireerd op een SUV en is afgewerkt met metaaleffect afwerkingsdetails en een glanzend zwarte omlijsting die zich uitstrekt van de grille tot in de wielkasten.

De vernieuwde Picanto biedt nóg meer personaliseringsmogelijkheden. Er is keuze uit 10 carrosseriekleuren en Kia biedt nieuwe lichtmetalen wielen in twee designs: 14-inch, 16-spaaks of 16-inch two tone diamantgeslepen.

Ook het interieur van de Picanto is opgewaardeerd. De materialen zijn nu hoogwaardiger, het dashboard is voorzien van een 8-inch breedbeeldscherm en het nieuwe instrumentencluster krijgt een 4.2-inch digitaal display. De interieurdesigners van Kia hebben voor elke uitvoering nieuwe bekledingsstoffen en afwerkingsdetails ontworpen.

De vernieuwde versie van de compacte Kia krijgt een zwevend 8,0-inch touchscreen-navigatiesysteem, dat het eerdere 7,0-inch systeem vervangt. Hij is daarnaast voorzien van het gloednieuwe 'Phase II' UVO Connect dat toegang biedt tot een aantal diensten zoals actuele verkeersinformatie, weersvoorspellingen, en parkeerinformatie inclusief prijzen en beschikbaarheid. Het infotainmentsysteem kan tot twee telefoons tegelijkertijd via Bluetooth aansluiten voor multimedia en is standaard voorzien van Apple CarPlay en Android Auto. De nieuwe UVO-app voor Android en Apple smartphones bevat een groot aantal extra functies, waaronder het verzenden van navigatie-informatie van de telefoon naar de auto, het checken van de locatie van de auto of het inzien van voertuigdiagnostiek.

De Picanto modeljaar 2020 komt naar Nederland met twee nieuwe 'Smartstream' benzinemotoren. Er is keuze uit de nieuwe, 100 pk sterke 1.0 T-GDi (turbocharged gasoline direct injection) of de 67 pk sterke 1.0 DPI (dual port injection). Naast een reeks andere verbeteringen, maakt de nieuwe 1,0-liter T-GDi Smartstream-motor gebruik van Continuously Variable Valve Duration van Kia. Met CVVD kan de motor naadloos schakelen tussen verschillende verbrandingscycli, afhankelijk van de belasting, waardoor de efficiëntie in alle rijsituaties wordt verbeterd.

De atmosferische 1.0 DPI benzinemotor is nu voorzien van dual-port injectie in plaats van multi-point, met als resultaat een geoptimaliseerde injectietiming voor maximale brandstofefficiëntie. Andere innovaties zijn onder meer een effectievere koeling van de verbrandingskamer, met een intelligent thermomanagementsysteem dat de koeleigenschappen individueel afstemt op de omstandigheden. Beide motoren beschikken ook over een efficiënter hogedrukbrandstofinjectiesysteem (350 bar), een verbeterde uitlaatgasrecirculatie en een geoptimaliseerde inlaatkleptiming voor een maximale brandstofefficiëntie.

De vernieuwde Picanto is de eerste Kia met de nieuwe AMT-transmissie, een geautomatiseerde handbak. De AMT-transmissie is gebaseerd op een handgeschakelde vijfversnellingsbak, heeft een enkele droge koppeling en is een financieel aantrekkelijk alternatief voor Picanto-rijders die het gemak van een automaat met het brandstofverbruik van een handbak zoeken.

De vernieuwde Picanto wordt leverbaar met nieuwe veiligheids- en assistentiesystemen. Zo is er Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met voetgangers-, fietser- en voertuigdetectie. Hij is ook verkrijgbaar met Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW) en Lane Following Assist (LFA). Het LFA kan zelfstandig accelereren, remmen en sturen terwijl het rekening houdt met voorliggers en wegmarkeringen. Het systeem maakt gebruik van een camera en radarsensoren en zorgt ervoor dat er een veilige afstand tot voorliggers wordt aangehouden en binnen de lijnen wordt gereden.

De Picanto is ook uitgerust met een Emergency Stop Signal (ESS), dat automatisch de waarschuwingslichten laat knipperen om achterliggers te waarschuwen als de bestuurder plotseling moet remmen. Hill-start Assist Control (HAC) helpt bij het soepel wegrijden op een helling of heuvel. Voor een optimale controle tijdens het maken van bochten of bij het remmen is elke vernieuwde Picanto uitgerust met Vehicle Stability Management (VSM), Torque Vectoring By Braking, Cornering Brake Control (CBC) en Straight-line Stability (SLS).

De vernieuwde Kia Picanto arriveert in het vierde kwartaal van dit jaar in Nederland. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt. Ook deze Kia komt standaard met de unieke garantie van 7 jaar of 150.000 km.

