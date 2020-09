Vernieuwde Kia Picanto nu te bestellen

3 september 2020 | De recent onthulde, vernieuwde Kia Picanto is per direct te bestellen. Kia levert de compacte stadsauto, die vanaf eind september 2020 bij de dealers staat, in vijf uitvoeringen. De prijzen van de vernieuwde Kia Picanto beginnen bij 14.695 euro.

Uiterlijk is het aangescherpte design het meest prominent op de sportieve GT-Line- en robuuste X-Line-uitvoeringen. Herkenbare elementen op deze modellen zijn onder meer een gerestylde Tiger nose-grille, nieuwe koplampen met 4-pits LED-dagrijverlichting en een nieuw design voor de voor- en achterbumper en de LED-achterlichten.

Ook het interieur van de Picanto heeft een update gekregen. Voorbeelden zijn de nieuwe, hoogwaardige materialen, een 8-inch breedbeeldscherm voor het touchscreen navigatiesysteem en een 4,2-inch digitaal display voor het nieuwe supervision instrumentencluster. Bovendien is de Picanto naar wens als 4- of 5-zits te bestellen is. En hij is helemaal connected met het nieuwe 'Phase II' UVO Connect. Dit systeem biedt toegang tot een groot aantal diensten, zoals live verkeersinformatie, weersvoorspellingen en parkeerinformatie inclusief prijzen en beschikbaarheid. Voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto is standaard inbegrepen op uitvoeringen met een 8 inch Audio Display of navigatiesysteem.

Voor de aandrijving biedt de Picanto nu keuze uit twee "Smartstream" benzinemotoren: een 74 kW / 100 pk sterke 1.0 T-GDi of de 49 kW /67 pk sterke 1.0 DPi. Een primeur is de innovatieve (optionele) AMT-transmissie voor de 1.0 DPi-motor, die het gemak van een automaat combineert met het lage brandstofverbruik van een handbak.

De vernieuwde Kia Picanto biedt keuze uit vijf uitrustingsniveaus: ComfortLine, DynamicLine, DynamicPlusLine, GT-Line en X-Line. Standaard is de compacte stadsauto als ComfortLine voorzien van Bluetooth-connectiviteit en stuurwielbediening, DAB+ digitale radio-ontvangst, het 4,2-inch supervision cluster, airconditioning, cruise control en snelheidsbegrenzer, elektrisch bedienbare ramen vóór en een lichtsensor.

De Kia Picanto voor modeljaar 2020 is per direct te bestellen en staat vanaf eind september bij de Nederlandse Kia-dealers. De prijzen beginnen bij € 14.695,- voor de Picanto 1.0 DPI ComfortLine 4-zits. Voorzien van de AMT-automaat is deze Picanto er vanaf € 15.695,-. De 74 kW / 100 pk sterke 1.0 T-GDI motor is exclusief voorbehouden aan de Picanto GT-Line 5-zits en X-Line 5-zits, die beide in de prijslijst staan vanaf € 20.995,-.

