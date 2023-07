Kia Picanto aangepast voor modeljaar 2024

De vernieuwde Picanto is geïnspireerd op Kia's 'Opposites United' designtaal.Vóór is de vernieuwde Picanto direct te herkennen aan het gewijzigde bumperontwerp, de 'tiger nose' en het aangescherpte design voor de voorschermen en motorkap. De optionele LED-koplampen en dagrijverlichting onderstrepen de uitstraling en geven de Picanto een breed postuur. Achter benadrukt het design de verticale link tussen de vernieuwde achterlichten en de nieuw getekende achterbumper.

De basisversie krijgt standaard 14 inch stalen velgen. Optioneel kan gekozen worden uit nieuwe 14, 15 of 16 inch lichtmetalen exemplaren.

De uitstraling van de GT-Line wordt verder versterkt dankzij sportieve accenten in het front. Daar is de 'tiger nose' grille vergroot om extra indruk te maken. Daarbij heeft de GT-Line onder meer nieuwe, speciale 16 inch diamantgeslepen velgen en een sportieve GT-Line achterdiffusor.

Aan de buitenkant is de vernieuwde Picanto verder te herkennen aan een kleurenpallet van tien carrosseriekleuren.

Motor en CO2-emissie

De vernieuwde Picanto is voorzien van een 1,0-liter benzinemotor,. De atmosferische motor heeft verbeterde uitlaatgascirculatiekanalen en een geoptimaliseerde kleptiming aan de inlaatkant. Verder is de koeling van de verbrandingskamers verbeterd.

De motor drijft de voorwielen aan via een handgeschakelde vijfversnellingsbak (5MT) of via de Automated Manual Transmission (AMT). Die laatste is gebaseerd op de manuele vijfversnellingsbak, waarbij het koppelen/ontkoppelen en schakelen automatisch verloopt. Daarmee biedt de AMT het beste van twee werelden: hij combineert de zuinige prestaties van een conventionele handgeschakelde versnellingsbak met het gemak van een automaat, waardoor het rijden in de stad comfortabeler is.

Digitaal instrumentarium

De vernieuwde Picanto wordt nu standaard geleverd met een 'zwevend' 8,0 inch touchscreen navigatiesysteem en een 4,2 inch hoge-resolutie digitaal scherm in het instrumentarium vóór de bestuurder. Het 8,0 inch touchscreen navigatiesysteem beschikt over Bluetooth multiconnectiviteit, wat betekent dat gebruikers twee mobiele apparaten tegelijkertijd kunnen koppelen: één voor een handsfree smartphone en het afspelen van media, en één uitsluitend voor het afspelen van media. Het systeem is standaard uitgerust met Apple CarPlay en Android Auto.

Tot de Kia Connect-functies behoort een aanbod aan diensten, waaronder live verkeersinformatie, weersverwachtingen, interessante locaties (POI's) en details over mogelijke parkeerplekken op straat of in parkeergarages. Afhankelijk per land kunnen gebruikers hun navigatiebestemming vóór vertrek op afstand naar hun auto sturen, de locatie van hun auto checken en voertuig- en diagnosegegevens inzien.

Daarnaast kunnen gebruikers via Online Voice Recognition zoeken naar POI-locaties, adressen, of weerupdates ontvangen. Een nieuwe 'Online Navigatie' routeservice maakt gebruik van actuele en historische verkeersdata uit de cloud om nauwkeuri tijdbesparende routes te voorspellen.

Ook kunnen gebruikers de bijbehorende Kia Connect App gebruiken, met voorzieningen zoals Last Mile Navigatie. Daarmee kunnen ze ook nadat ze hun auto hebben geparkeerd en verlaten, de navigatie blijven gebruiken. Tevens navigeren ze hiermee eenvoudiger door steden, waar parkeergelegenheden vaak op wat grotere afstanden van de winkels, cafés en restaurants gelegen zijn.

Tot slot is de vernieuwde Picanto helemaal voorbereid op nieuwe over-the-air functies. Daarmee weten klanten zich verzekerd van extra comfort en het bespaart ze bovendien tijd, omdat de navigatie- en infotainmentsystemen hiermee automatisch draadloos worden geüpdatet.

Veiligheid

De vernieuwde Picanto vertrouwt op de Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) van Kia, plus een uitgebreid pakket aan actieve-veiligheidsystemen. Afhankelijk van de gekozen uitvoering omvat het ADAS-aanbod voor de Picanto onder andere Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA) inclusief voertuig-, fiets- en voetgangerdetectie.

Verder is de vernieuwde Picanto leverbaar met Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning en Leading Vehicle Departure Warning (DAW+), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) evenals Lane Following Assist (LFA). Die laatste maakt gebruik van een frontcamera die de wegmarkeringen 'ziet', om via de verbeterde besturing de auto in het midden van zijn rijbaan te houden. Een andere optie is Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA). Dit systeem waarschuwt de bestuurder en brengt de auto tot stilstand als het bij het achteruitrijden een andere auto detecteert die vanaf links of rechts nadert.

Verder heeft de vernieuwde Picanto Emergency Stop Signal (ESS), dat automatisch de alarmlichten inschakelt wanneer de bestuurder plotseling hard remt, om zo de achteropkomende auto te waarschuwen. Hill-start Assist Control (HAC) houdt de remmen ingeschakeld, zodat de auto op een helling vanuit stilstand soepel kan wegrijden.

Tot slot wordt de Picanto standaard ook geleverd met de Vehicle Stability Management (VSM), Cornering Brake Control (CBC) en Straight-line Stability (SLS) systemen van Kia. Die helpen de bestuurder de controle te behouden bij het remmen en in bochten.

In het interieur beschikt de Picanto over maximaal zes airbags, evenals ISOFIX bevestigingspunten voor een kinderstoeltje. De auto is uitgerust met een sensor die detecteert of de veiligheidsgordel van de inzittenden achterin is vastgemaakt.