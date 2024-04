Kia maakt prijzen vernieuwde Picanto bekend

De vernieuwde Picanto maakt ook van binnen het verschil met nieuwe, duurzame interieurmaterialen, een digitaal instrumentenpaneel, een 8 inch touchscreen met navigatie en bluetooth multiconnectiviteit waarmee tegelijkertijd twee mobiele apparaten kunnen worden gekoppeld. Het multimediasysteem is standaard uitgerust met Apple CarPlay en Android Auto en de Picanto biedt via Kia Connect toegang tot een aanbod aan diensten, waaronder live verkeersinformatie, weersverwachtingen, POI's en details over beschikbare parkeerplaatsen. Ook de vernieuwde Kia Connect App biedt Picanto-rijders extra functies waaronder Last Mile Navigation, waarmee ze, nadat ze hun auto hebben geparkeerd de navigatie kunnen blijven gebruiken om op hun eindbestemming te komen. En met de nieuwe OTA-functionaliteit wordt het navigatie- en infotainmentsysteem doorlopend voorzien van updates.

1.0 DPI motor

De vernieuwde Picanto is in Nederland te bestellen in een aantal uitvoeringen die allemaal zijn uitgerust met een 1.0 DPI benzinemotor. De vernieuwde versie van deze atmosferische motor heeft verbeterde uitlaatgascirculatiekanalen en een geoptimaliseerde kleptiming aan de inlaatkant. Ook de koeling van de verbrandingskamers is verbeterd. De motor drijft de voorwielen aan via een handgeschakelde vijfversnellingsbak (5MT) of de Automated Manual Transmission (AMT). Die laatste is gebaseerd op de manuele vijfversnellingsbak, waarbij het koppelen/ontkoppelen en schakelen automatisch verloopt.

Veiligheid

De vernieuwde Picanto is uitgerust met de nieuwste Advanced Driver Assistance Systems en een pakket aan actieve veiligheidssystemen. Standaard op elke Picanto is onder andere Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning en Leading Vehicle Departure Warning, Intelligent Speed Limit Assist, Lane Following Assist (LFA) en Forward Collision Assist (FCA) met voertuig-, fiets- en voetgangerdetectie. De GT-Line beschikt altijd over Forward Collision-Avoidance Assist (FCA 1.5) met Junction Turning, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) en Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist.

Uitvoeringen

Kia Nederland biedt de vernieuwde Kia Picanto aan in vier uitvoeringen. Het basismodel, de DynamicLine, is standaard voorzien van onder meer airconditioning, 8 inch full map navigatie, Kia Connect en Live services, parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera. Hij is ook uitgerust met de autonome rijstrookvolgassistentie en de autonome noodremassistentie met voetganger- en fietserdetectie.

De DynamicPlusLine vult de standaarduitrusting aan met full LED-koplampen met LED-richtingaanwijzers, privacy glass, lichtmetalen velgen, een USB-C aansluiting achter en elektrisch inklapbare buitenspiegels met LED-richtingaanwijzers.

De nieuwe ExecutiveLine biedt daarboven voorzieningen zoals verwarmde voorstoelen, stuurwielverwarming, climate control, een smart key met start/stopknop en een draadloos oplaadstation voor smartphones.

De GT-Line combineert de luxe van de ExecutiveLine met unieke stylingdetails waaronder de GT-Line 'Light Guide' LED-strip voor en 16 inch lichtmetalen velgen. Van binnen valt hij op met zijn GT-Line stuurwiel en zwarte GT-Line bekleding in lederlook. Hij is nóg rijker uitgerust en biedt onder meer de dodehoekassistentie, kruisend verkeerassistentie achter en een schuif/kantel zonnedak.

Prijzen

De eerste exemplaren van de vernieuwde Kia Picanto arriveren eind juni 2024 in Nederland. Kia rekent de rijkere standaarduitrusting niet door en het prijsniveau is daarmee vergelijkbaar met het uitlopende model. Als DynamicLine is de Picanto verkrijgbaar vanaf € 18.995,-. De DynamicPlusLine en ExecutiveLine hebben een vanafprijs van respectievelijk € 20.195,- en € 21.195,-. Het sportieve topmodel, de GT-Line is er vanaf € 22.895,-. De AMT-transmissie heeft een meerprijs van € 2.000,- en voor de 5-zits versie (in combinatie met de handgeschakelde transmissie) geldt een meerprijs van € 800,-.

Net als de andere modellen van Kia, wordt ook de Picanto standaard geleverd met de garantie van 7 jaar of 150.000 kilometer.