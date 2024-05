KGM staat voor "Korean Genuine Mobility" of "thinK Great Mobility", afhankelijk van wie men het vraagt. Binnen het nieuwe merk is iedereen het echter eens over het beoogde imago. KGM wil zichzelf neerzetten als een avontuurlijk Koreaans merk. Daarom is voor de Torres gekozen voor een uitgesproken karakter met grove vormen en rechte lijnen. De grote wielen en de prominente stootranden versterken het avontuurlijke gevoel. De ronding op de achterklep suggereert een reservewiel achterop, maar in feite is het slechts een decoratie. Het Koreaanse element zit in details, want wie het weet kan de vier tekens die in de Koreaanse vlag zitten (lucht, water, vuur, aarde) terugvinden in de vorm van de stootbumpers naast de voorste kentekenplaat en de vorm van het patroon van de achterlichten. KGM noemt de stijl van de Torres "digital toughness" en daar kan de Autozine-redactie zich in vinden, want de auto is tegelijkertijd ruig en modern.

Binnenin is de sfeer anders. Het begint avontuurlijk met een hoge zit en zicht op een enorme motorkap met handgrepen aan weerszijden. Echter, het interieur is veel verfijnder dan het exterieur met twee aaneengesloten beeldschermen met daarop fraaie, fijnmazige "graphics". De middenconsole lijkt te zweven. De subtiele decoraties en slanke lichtbalken stralen een elegantie uit die de rest van de auto vreemd is. De ruimte voor- en achterin is goed. Met het oog op gebruik als taxi kan de bijrijdersstoel vanaf de bestuurdersstoel elektrisch worden verschoven. Ook de bagageruimte is fors. De Torres heeft echter geen bergruimte onder de motorkap.

Uitrusting

Omdat SsangYong de laatste jaren nog nauwelijks actief was, moet KGM de markt opnieuw veroveren. Dat doet het onder andere met de prijs, want ongeacht de gekozen uitvoering biedt de Torres behalve veel auto ook veel uitrusting voor zijn geld. De testauto is de "Titanium"-versie met een elektrisch bediende achterklep, camera's rondom, een elektrisch schuif- / kanteldak (alleen boven de voorstoelen), stoelverwarming, stuurverwarming, draadloze laders voor smartphones, sleutelvrije toegang en LED verlichting. Let op dat een warmtepomp (+/- 10% zuiniger bij koud weer op lage afstanden) pas standaard is vanaf de hogere uitrustingsniveau's.

Tijdens de test functioneerden alle voorzieningen naar behoren. Op één ding na: de bestuurders-assistenten. De Europese Unie schrijft voor dat een camera meekijkt met de bestuurder en waarschuwt indien nodig. KGM heeft deze regels echter te strikt geïnterpreteerd. Andere merken geven enige speelruimte, kiezen voor minder indringende geluiden of zorgen ervoor dat de systemen eenvoudig zijn uit te schakelen. KGM doet dat allemaal niet, waardoor de veiligheidsvoorzieningen van de Torres als de meest irritante tot nu toe zijn ervaren.

„De Torres is zonder enige twijfel de meest extravagante en stoerst ogende auto in zijn soort.“

Bovendien doet KGM meer dan nodig: bij het zien van een verkeersbord met een nieuwe maximumsnelheid klinkt steevast een triomfantelijk geluid alsof de speler van een computerspel een nieuw "level" heeft gehaald. Al na een half uur rijden suggereerde het systeem dat het tijd was voor pauze. Wanneer de bestuurder dit negeert, wordt de boodschap iedere paar minuten op een dwingende toon herhaald. Als een andere auto bij een verkeerslicht te dicht achterop de Torres staat, klinkt een waarschuwing. Wanneer de bestuurder wegloopt van de auto met draaiende motor klinkt niet één alarm, zoals bij alle andere merken, maar blijft de Torres onophoudelijk piepen. KGM is inmiddels op de hoogte gesteld van deze bezwaren en belooft beterschap met de volgende software-update.

Motoren

Afhankelijk van de markt biedt KGM de Torres met verbrandingsmotoren en als elektrische auto aan. Voor Nederland bestaat het aanbod alleen uit de elektrische versie: de EVX (Electric Vehicle eXtreme). Daarvoor werkt KGM samen met de Chinese autobouwer BYD, dat de batterij-techniek verzorgt. BYD-batterijen slaan veel energie op in een kleine behuizing en zijn brandveilig. De Torres EVX heeft een actieradius van 462 km (gemeten met 20 inch velgen). Tijdens de test met lage snelheden op een eenvoudig traject had de auto een bereik van 420 km.

De prestaties en het comfort zijn gemiddeld voor een elektrische auto. De Torres EVX is vlot en daadkrachtig, maar verwacht van de 207 pk / 339 Nm sterke elektromotor geen venijnige sprints. Dankzij hendels achter het stuurwiel kan de bestuurder in stappen kiezen hoe sterk de Torres inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen. En zo hoort het: de bestuurder bepaalt het gedrag van de auto, niet de fabrikant.

Weggedrag

Alleen de Torres met verbrandingsmotor is leverbaar met vierwielaandrijving. Het "bewijs" is daarvan te zien in alle uitvoeringen, want iedere Torres heeft een hobbel in de vloer voor de achterbank waar de aandrijfas doorheen kan lopen. De Torres EVX heeft alleen voorwielaandrijving. Desondanks is altijd merkbaar dat de Torres is ontworpen als terreinwagen. De besturing is indirect en de veerwegen zijn lang, waardoor de auto met een zekere traagheid reageert en vervolgens overhelt in de bocht. Daarom voelt de Torres beduidend groter dan hij eigenlijk is. Ook in de basisversie is deze Koreaan een echte bluf-SUV!

Conclusie

Wat is de "KGM Torres EVX"? Een Koreaanse bluf SUV! De Torres EVX ziet er stoer uit, maar is in feite een brave gezinsauto. Toch is die bluf de reden om voor de Torres te kiezen. Veel elektrische auto's zien er futuristisch uit met vloeiende, gladde lijnen. Wie zich daartoe niet voelt aangetrokken, zal zich heerlijk voelen bij de Torres. De Torres is zonder enige twijfel de meest extravagante en stoerst ogende auto in zijn soort. Afgaande op de maatvoering is de Torres een grote (d-segment) auto, maar de prijs is die van een lager segment.