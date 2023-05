Verstandshuwelijk

De voorgaande Grand Cherokee's moesten hun naam waarmaken. Dus moest het topmodel macht en Amerikaanse traditie uitstralen. Bij deze nieuwe generatie heeft grootsheid ruimte gemaakt voor een vleugje elegantie. De Amerikaanse uitstraling is verruild voor moderne lijnen. Daarbij is het belangrijk om te weten dat de verschillende uitvoeringen ook een verschillende aankleding hebben. De luxe versies zijn echte SUV's (Sports Utility Vehciles) en ogen relatief beschaafd. De "Trailhawk" is een echte terreinwagen waarbij alles draait om functionaliteit in het terrein.

Jeep is trots op zijn historie en daarom wordt altijd verwezen naar klassieke modellen. Zo zijn de basislijnen van het dashboard nog steeds die van de eerste Jeeps, maar dan aangekleed met moderne luxe. De vormgevers wilden strakke lijnen gebruiken en tegelijkertijd weelde uitstralen. Dat zorgt voor een geforceerde mengvorm van Amerikaanse en Europese stijl. De nieuwe tijd voegt daar een veelheid van beeldscherm aan toe, want zelfs de binnenspiegel is een beeldscherm (maar biedt ook traditioneel glas).

De ruimte voorin is goed. De zeer hoge zit, de kijk op de enorme motorkap en de forse ruimte tussen de stoelen maken de term "Grand" in "Grand Cherokee" helemaal waar. Toch is de testauto in feite de "kleine" versie, want in Amerika is een "Grand Cherokee L" met een verlengde wielbasis te koop. Die extra lengte komt vooral de beenruimte achterin ten goede en die is in de standaard Grand Cherokee matig. Met een lange bestuurder voorin resteert slechts voldoende ruimte achterin voor een lange passagier. Bij een auto van dit formaat zou dat veel meer dan "voldoende" moeten zijn. De bagageruimte is enorm en is toegankelijk via een elektrisch bediende achterklep.

„Dit is een echte terreinauto, met techniek om echt op avontuur te gaan“

De vele beeldschermen geven een moderne indruk en de Grand Cherokee biedt alles wat van een moderne auto mag worden verwacht. Echter, deze Jeep is nauwelijks vernieuwend. De enige uitzondering is de samenwerking met het zeer gerenommeerde merk McIntosh voor het audiosysteem. Het resultaat van deze samenwerking is opmerkelijk. Wanneer typische hifi nummers (Diana Krall, Rebecca Pidgeon) worden gedraaid, is de klank onberispelijk doch niet opmerkelijk. Bij klassieke rock'n'roll (Rolling Stones) komt het audiosysteem als geen ander los, lijkt de ruimte groter te worden en swingt de hele auto!

Voor deze test zijn twee auto's gebruikt, een Summit voor de foto's en een Trailhawk voor terreinrijden. In beide auto's viel op dat de airconditioning duidelijk hoorbaar is er nooit stopt. In één van auto's stopte het navigatiesysteem spontaan met aanwijzingen, om op een schijnbaar willekeurig moment opeens weer tot leven te komen (met compleet andere instellingen).

Motoren: plug-in hybride

In Amerika is de Grand Cherokee leverbaar met een 3.6 liter V6 en 5.7 liter V8 benzinemotor. Voor de Europese markt is dat een 2.0 liter viercilinder in combinatie met een elektromotor. Het betreft hier een plug-inhybride die na opladen zo'n 50 km geheel elektrisch kan afleggen. In de puur elektrische stand biedt de Grand Cherokee de rust en souplesse van een elektrische auto, maar niet de prestaties of de mogelijkheid om te rijden met één pedaal.

Wanneer de accu (bijna) leeg is, assisteert de elektromotor de benzinemotor. Dan is merkbaar dat de relatief kleine benzinemotor hard moet werken in deze grote SUV. Iedere vorm van overmacht of reserve ontbreekt, terwijl het motorgeluid bijna zielig is voor zo'n grote auto. Bovendien: omdat de benzinemotor zo hard moet werken, is het verbruik erg hoog. Reken op een verbruik van 1 op 8 wanneer de batterij niet tijdens iedere stop wordt geladen.

Alleen wanneer de beide motoren hun krachten bundelen en alles geven wat ze in huis hebben, levert de "Grand Cherokee 4xe" de prestaties die mogen worden verwacht van een auto als deze. En daarin zit het grote probleem: de meeste plug-inhybrides presteren al goed op één motor en nog veel beter wanneer beide motoren samenwerken. De Grand Cherokee presteert alleen goed wanneer beide motoren hun krachten bundelen.

In de praktijk is er een groot verschil tussen de Trailhawk en de andere uitvoeringen. In de Trailhawk is de motor duidelijker hoorbaar. Bovendien heeft het rempedaal in de Trailhawk weinig gevoel, terwijl daar bij de andere versies niets op is aan te merken.

Weggedrag

Ook in het weggedrag is er een groot verschil tussen de Trailhawk en de andere varianten. De Trailhawk voelt groter en machtiger en is minder comfortabel op de snelweg. De Summit geeft juist een gevoel van comfort en geborgenheid. Alle varianten hebben ondanks de hoge bouw een prima wegligging en zijn ook in snelle of korte bochten zeer stabiel. De verfijning van een Europese of Aziatische SUV ontbreekt echter.

Dat wordt grotendeels verklaard door het feit dat Grand Cherokee veel meer is dan een SUV. Dit is een echte terreinauto, met techniek om echt op avontuur te gaan. Jeep kiest voor een mix van mechanische, elektronische en pneumatische voorzieningen. Dankzij luchtvering kan de bodemvrijheid flink worden vergroot (en is het comfort een stuk beter op onverharde wegen!). Dankzij mechanische vierwielaandrijving en diff-locks leent de Grand Cherokee zich voor langdurig en intensief off-road rijden. De elektronica maakt dat bovendien makkelijk. In het terrein communiceert de Grand Cherokee goed met de bestuurder, die de techniek daarom optimaal kan inzetten. Desgewenst kan de computer al het werk overnemen en rijdt de Grand Cherokee met net zoveel gemak door het terrein als over de snelweg.

Conclusie

Combineert de half Amerikaanse half Europese Jeep Grand Cherokee het beste van twee werelden of is het een compromis? Afgaande op het uiterlijk en de uitrusting is dit Amerikaanse icoon meer dan voorheen gericht op de rest van de wereld.

De rijeigenschappen zijn altijd een compromis geweest, want de Grand Cherokee is veel meer dan een SUV. Dit is een echte terreinwagen die zich leent voor serieus terreinrijden en daartoe moeten aanpassingen aan het onderstel worden gemaakt.

Om de Grand Cherokee betaalbaar te houden is in Europa gekozen voor plug-inhybride aandrijving. Die aandrijflijn is echter een maatje te klein voor deze grote terreinwagen. Daarom zijn de prestaties alleen goed wanneer de Grand Cherokee echt geprovoceerd wordt en is het verbruik zeer hoog.

Concluderend is de Jeep Grand Cherokee daarom een verstandshuwelijk. Op papier vullen de twee partijen elkaar perfect aan, maar de liefde ontbreekt.