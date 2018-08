Autotest | Op papier is de Hyundai Kona Electric dé logische keuze. De Kona is een compacte SUV en dat is het meest gewilde type auto. De elektrische aandrijving biedt alleen maar voordelen: lage kosten per kilometer, nul uitstoot, verwaarloosbare onderhoudskosten en uitstekende prestaties. Daarbij biedt de Kona volop luxe en veiligheid. Als extra bonus komt de Kona in aanmerking voor diverse belastingvoordelen. Maar... hoe bevalt de Kona Electric in de praktijk?

Helemaal uniek is de Hyundai Kona niet. De genoemde lage kosten per kilometer, nul uitstoot, verwaarloosbare onderhoudskosten en uitstekende prestaties zijn namelijk kenmerkend voor alle elektrische auto's. Wat de Kona bijzonder maakt is het koetswerk: de Kona is een SUV (Sports Utility Vehicle).

Omwille van een gunstige stroomlijn kiest de concurrentie bij voorkeur voor een laag en gestroomlijnd koetswerk, terwijl de Kona hoog en stoer is. Dat is minder gunstig voor de rijeigenschappen en het verbruik, maar SUV's zijn geliefd en dus levert Hyundai een elektrische SUV. Om iets te compenseren voor de matige stroomlijn, is de Kona Electric voorzien van zogenaamde "air curtains", waarmee de rijwind optimaal om de auto heen wordt geleid. Dit is een nieuwe techniek, afkomstig van Hyundai's paradepaardje: de Nexo.

De hoge bouw betekent ook een gemakkelijke instap, hoge zit en goed overzicht over het verkeer. Zoals bij de meeste elektrische auto's, is ook bij de Kona de batterij in de vloer verwerkt. Echter, bij de Kona gaat dit ten koste van de binnenruimte. Er is geen ruimte voor de voeten van de achterpassagiers onder de voorstoelen. Ook de bagageruimte is kleiner dan die van de Kona met verbrandingsmotor. Grappig detail: de motor is zo klein, dat onder de motorkap voldoende ruimte is voor een tweede laadruimte. Hyundai heeft deze kans echter niet benut en legt een enorme kunststof plaat over de motor om te doen lijken alsof de motorruimte toch gevuld is.

Uitrusting

Als het gaat om de uitrusting, biedt de Kona simpelweg alles wat Hyundai in huis heeft op het gebied van luxe en veiligheid. Op het gebied van luxe zijn dat stoelverwarming en -koeling, head-up display, sleutelvrije toegang, een navigatiesysteem en een bovengemiddeld goed klinkend audiosysteem van het topmerk "Krell" (dat qua imago eerder thuishoort bij een fabrikant van dure limousines dan bij het alledaagse Hyundai). De veiligheid komt van diverse semi-zelfrijdende functies. Zo kan de Kona zelf binnen de belijning op het wegdek blijven en houdt de auto zelf afstand tot de voorligger. Deze functies werken zoals het hoort: ze assisteren de bestuurder en maken het rijden makkelijker, maar zijn nooit storend of opdringerig. Een enkele keer zag de testauto een paaltje in de bocht of op een vluchtheuvel onterecht aan voor gevaar, maar dat doen soortgelijke systemen van andere merken ook (nog).

De radar, die wordt gebruikt voor de semi-zelfrijdende functies, wordt ook voor een ander doel inzet. Alle elektrische auto's zetten bewegingsenergie om in elektriciteit wanneer wordt geremd of wanneer het "stroompedaal" wordt losgelaten. Hoe sterker de auto daarbij inhoudt, hoe meer energie wordt teruggewonnen. Daarom kan met hendels achter het stuurwiel worden aangegeven hoe sterk de auto moet inhouden bij "gas" loslaten. Maar... de Kona Electric kan met de bestuurder meedenken! De radar detecteert objecten en bepaalt aan de hand daarvan hoe sterk kan worden afgeremd en hoeveel energie kan worden teruggewonnen. Dit werkt in de praktijk heel prettig en maakt het herwinnen van energie nog makkelijker dan in andere elektrische auto's.

Rijeigenschappen

Het karakter van de Kona Electric wordt bepaald door voor een economische, comfortabele of sportieve modus te kiezen. De verschillen tussen deze modi zijn groot. In de sportieve stand is de Kona Electric ronduit snel. Omdat een elektromotor geen toeren hoeft te maken om te presteren, zijn alle 204 paardenkrachten direct beschikbaar en moet de bestuurder zelfs voorzichtig zijn om wielspin te voorkomen! De sprint van 0 naar 100 km/u wordt geklaard in 7.6 seconden en dat doet doen maar een paar auto's in dit segment nog sneller (Audi Q2 2.0 TFSI, BMW X1 25iA). Omdat de Kona Electric de prestaties in volmaakte stilte levert, geeft dat een groot gevoel van superioriteit boven auto's die dat brullend en briesend doen.

Omdat het gewicht laag en centraal in de auto is geplaatst, is ook het weggedrag sportief te noemen. Toch is de grens snel bereikt. De Kona Electric is weliswaar zeer stabiel, maar het hoge gewicht (1.660 kg) vraagt het uiterste van de banden. Bij hard remmen moet het ABS-remsysteem daarom veel eerder ingrijpen om de auto bestuurbaar te houden dan bij minder zware SUV's (de gemiddelde compacte SUV met verbrandingsmotor weegt 400 kg minder).

In vergelijking met de Kona met verbrandingsmotor is het weggedrag ook anders. Vanwege het hogere gewicht staat de elektrische versie op een aangepast onderstel en andere banden en dat maakt het weggedrag minder levendig en dynamisch. Ook jammer: de banden zorgen op slecht wegdek (en ZOAB) voor zoveel geluiden, dat dit soms net zo goed een auto met verbrandingsmotor had kunnen zijn.

Verbruik en bereik

In de comfortabele stand is de Kona Electric nog steeds levendig en vlot. Wanneer voor de economische modus wordt gekozen, is het alsof de banden leeglopen en tegelijkertijd een helling moet worden beklommen.

„Voor zakelijke rijders draait het om de bijtelling en dan is er maar één logische keuze: de Hyundai Kona Electric“

Maar... dankzij deze economische stand én een grote batterij kan de Kona Electric veel langere afstanden afleggen op een volle accu (64 kWh, lithium-ion polymeer afkomstig van LG) dan de gemiddelde elektrische auto. Volgens de inmiddels verouderde NEDC-norm kan de Kona Electric 546 km afleggen op een volle accu, volgens de nieuwe WLTP-norm is dat 482 km. Tijdens de testperiode kon in de economische modus, en met een maximumsnelheid van 100 km/u, ruim 480 km worden afgelegd op een volle batterij. Reken met een vlottere rijstijl en intensief gebruik van accessoires (airco en verwarming gebruiken veel stroom) op ongeveer 400 km.

Laden

Een grote accu zorgt voor een groot bereik, maar het is minstens zo belangrijk dat die grote batterij snel kan worden opgeladen. Wanneer het gaat om thuisladen en laden op publieke laadpunten scoort de Kona Electric helaas matig. Bij deze laders moet de auto wisselstroom omzetten in gelijkstroom en de Kona kan dat met maximaal 7 kW, 32 ampère over 1 fase (i.p.v. de meer gebruikelijke 3 fasen). Dit vraagt thuis een kostbare aansluiting en zorgt ervoor dat op een publiek laadpunt slechts een deel van het beschikbare vermogen kan worden opgenomen. Zo kostte het laden van een halve accu op een publiek laadpunt 9 uur!

En tijdens het laden heeft de Kona nog een probleem: de laadaansluiting zit in de neus. Dat verplicht de bestuurder vooruit in te parkeren, hetgeen minder exact is bij het manoeuvreren en gevaarlijker bij het wegrijden. Achteruit inparkeren en vervolgens de laadkabel langs de auto leggen lukt helaas niet, want de kabel is korter dan de auto zelf (ongebruikelijk!). Wel heel handig: de Kona geeft tijdens het laden aan hoeveel kW wordt opgenomen en dat geeft waardevol inzicht in het proces. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld worden besloten om een ander laadpunt te proberen.

Bij een snellader schittert de Kona Electric juist. De Kona heeft een actief geconditioneerde accu en dat maakt het mogelijk om de batterij op de ideale temperatuur te houden om maximaal te presteren en om supersnel op te laden. In theorie kan de Kona Electric maximaal 77 kW verwerken. In de praktijk begint het laden van een vrijwel lege accu met 45 kW (al sneller dan de meeste concurrenten), ligt de "topsnelheid" bij een halfvolle accu op 74 kW en zakt dit voor de laatste 30% weer terug naar 45 kW. Zo is een lege accu na 54 minuten weer 80% geladen, goed voor 380 km rijden.

Ook handig om te weten: indien nodig kan de Kona Electric ook als stroombron dienen. In "utility mode" kan de Kona thuis of op de camping huishoudelijke apparaten van elektriciteit voorzien.

Conclusie

De Hyundai Kona Electric is niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk een logische keuze. Dankzij de elektrische aandrijving rijdt de Kona niet alleen beter, maar ook veel voordeliger dan een soortgelijke auto met een traditionele verbrandingsmotor. De prestaties van de Kona Electric zijn vergelijkbaar met die van de allersterkste concurrenten met eenzelfde prijskaartje, terwijl de kilometerkosten van de Hyundai ruim 50% lager liggen. En dan zijn de belastingvoordelen en de voordelen voor het milieu nog niet eens meegeteld.

Het enige echte probleem van de Hyundai Kona Electric is het prijskaartje. De Kona Electric kan zich weliswaar meten met de spannendste SUV's van premium merken, maar dit type auto wordt meestal gekocht om de functionaliteit. Particuliere kopers zullen de Kona Electric daarom alleen kiezen als ze op zoek zijn naar de snelste en meest comfortabele compacte SUV. Voor zakelijke rijders draait het om de bijtelling en dan is er maar één logische keuze: de Hyundai Kona Electric.