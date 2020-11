Rij-impressie | De Hyundai Kona was vanaf het begin een overweldigend succes. Deze "crossover" met elektrische aandrijving was de juiste auto op het juiste moment. Daarom was het model al uitverkocht voordat het daadwerkelijk op de markt verscheen! Hyundai bevond zich in de luxe positie om slechts de meer lucratieve versie met een grote accu en extra sterke elektromotor aan te bieden. Nu, bijna drie jaar later, is de Kona ook beschikbaar in de beloofde basisversie.

Wat Hyundai bij de introductie van de Kona in 2017 niet zeker wist, is welke aandrijving het meest populair zou worden. Daarom werd de Kona als hybride, plug-inhybride en als geheel elektrische auto uitgebracht. Alle varianten delen dezelfde basis, maar kennen afhankelijk van de aandrijving kleine verschillen.

Iedere Kona is hoger dan een gewone personenauto, maar lager dan een SUV (Sports Utility Vehicle). Daarmee weet de Kona het beste van beide te combineren: wel de eenvoudige instap en hoge zit, maar niet het hoge zwaartepunt en het grote frontale oppervlak. De hier gereden elektrische Kona is herkenbaar aan een gesloten grille, want een elektrische auto heeft minder koeling nodig en door de grille te sluiten verbetert de stroomlijn.

Ook binnenin zijn er kleine verschillen afhankelijk van de techniek. De bagageruimte van de elektrische Kona is iets minder groot dan die van de uitvoeringen met verbrandingsmotor. Bovendien is de ruimte voor de voeten van de achterpassagiers minder. Dankzij de hoge bouw nodigt de Kona echter uit om rechtop te zitten en daarom is de binnenruimte alsnog prima.

Uitrusting

Voor de uitrusting heeft Hyundai steeds een balans tussen prijs en prestatie, innovatie en bruikbaarheid gezocht. Een mooi voorbeeld zijn de klokken achter het stuurwiel: het hart daarvan wordt gevormd door een beeldscherm, terwijl de elementen daar omheen bestaan uit traditionele meters en lampjes.

De uitrusting is rijk en modern. Daarbij probeert Hyundai de techniek niet te verhullen. Zo wordt op het beeldscherm getoond hoeveel energie (in kW) wordt opgenomen tijdens het laden of regenereren. Ook heeft de bestuurder veel controle over de werking van de elektrische aandrijving. Zo kan in stappen worden bepaald hoeveel energie wordt teruggewonnen wanneer het stroompedaal wordt losgelaten (van subtiel tot "neus tegen de voorruit").

„In vergelijking met andere elektrische auto's valt op dat Hyundai de moderne techniek omarmt, etaleert en maximaal benut“

Ook de diverse semi-zelfrijdende functies zijn onmiskenbaar aanwezig. Of dit een voor- of nadeel is, is persoonlijk. De testrijder heeft dit als positief ervaren omdat hiermee duidelijk is wanneer de elektronica assisteert en wanneer de bestuurder juist niet wordt bijgestaan.

39 kWh

Toen de Hyundai Kona Electric op de markt verscheen, was deze alleen leverbaar met 64 kWh sterke batterij en een 204 pk sterke elektromotor. Op de prijslijst stond al een 39 kWh en 136 pk sterke variant, maar omdat op de eerstgenoemde meer winst kon worden gemaakt werd deze eerst aangeboden (een praktijk waar Hyundai zich zeker niet als enige aan schuldig maakt).

Het verschil tussen beide uitvoeringen lijkt enorm, maar in de praktijk is de 136 pk sterke variant verrassend kwiek en levendig. De Kona kan soepel en comfortabel worden gereden, alsof het een limousine is. Daarbij valt op dat de elektromotor duidelijk hoorbaar is, vooral wanneer energie wordt teruggewonnen (stroompedaal loslaten of remmen).

Net zo makkelijk laat de Kona 39 kWh zich van een hele andere kant zien. Indien gevraagd wordt het vermogen als een lawine op de voorwiel losgelaten en is zelfs dit instapmodel ronduit spectaculair! In vergelijking met andere elektrische auto's met 136 pk (en dat zijn er verrassend veel!) is de Kona zelfs wild en gretig te noemen. Andere merken willen met hun elektrische auto's namelijk het karakter van een benzinemotor benaderen om zich op die manier niet te vervreemden van bestaande klanten. Hyundai bewijst met de Kona echter dat die concurrenten met hun opzet een deel van de kwaliteiten van een elektromotor onbenut laten.

Actieradius

De 39 kWh sterke accu is in theorie voldoende voor een actieradius van 305 km (WLTP). Tijdens de test bij fris weer (10 graden) en lichte regen kwam dit steeds uit op een kleine 300 km. En dat is te danken aan de uitzonderlijke efficiency van de Kona. Ondanks een baldadige rijstijl (de verleiding is nauwelijks te weerstaan!) kwam het verbruik uit op 13.3 kWh per 100 km en dat is bijzonder zuinig voor een auto van deze omvang! Misschien wel het belangrijkste: 300 km is voldoende om vrijwel alle ritten te maken en de nodige reserve voor de gemoedsrust over te houden.

De enkele keer dat het bereik niet volstaat, moet de snellader worden bezocht. En helaas laat Hyundai hier een serieuze steek vallen. Met een vrijwel lege accu kon met een snelheid van niet meer dan 33 kW worden opgeladen en dat is echt te weinig. Laden van 10 tot 80% duurde een klein uur en dat is een erg lange "tankstop" op een lange rit. Alleen tijdens die enkele rit per jaar dat 300 km zonder tussenstop niet volstaat, is de Kona 64 kWh nog altijd superieur aan dit basismodel. In alle andere gevallen geldt: mag het een ietsje minder zijn?

Conclusie

Al jaren staat de Kona Electric 39 kWh op de prijslijst en nu is deze basisversie daadwerkelijk leverbaar. Het bereik van 300 km is in de praktijk ruimschoots voldoende en zal slechts een enkele keer per jaar ontoereikend zijn. Helaas blijkt de Kona dan geen ster aan de snellader en moet een lange rit verplicht lang worden onderbroken.

De prestaties van de 204 pk sterke Kona zijn uiteraard superieur aan die van de hier gereden 136 pk sterke versie. Echter, ook met 136 pk is de Kona een ronduit snelle, levendige en gretige auto die nooit doet verlangen naar meer vermogen. Ongebruikelijk voor een elektrische auto: de motor is duidelijk hoorbaar en dit is vooral storend tijdens afremmen op diezelfde motor.

In vergelijking met andere elektrische auto's valt op dat Hyundai de moderne techniek omarmt, etaleert en maximaal benut. Veel elektrische auto's die na de Kona op de markt zijn verschenen, proberen de afstand tussen techniek en bestuurder zo groot mogelijk te maken. Ze willen het verschil met een conventionele auto met verbrandingsmotor zo klein mogelijk houden, om de overstap naar elektrisch rijden te verkleinen. De Kona bewijst echter dat die merken daarmee veel van de mogelijkheden en de kwaliteiten van een elektrische auto onbenut laten.

plus Ruim en praktisch

Vlot, levendig en extreem zuinig min Laadt traag op bij snellader

Elektromotor duidelijk hoorbaar

