Autotest | Een sports utility vehicle (SUV) maken is een uitdaging. Zoals de naam al zegt, moet zo'n auto sportief en tegelijkertijd praktisch zijn. Als geld geen rol speelt, dan is zoiets eenvoudig te realiseren. Maar het bouwen van een compacte en voordelige SUV is veel lastiger. Hyundai stelt dat het het antwoord heeft gevonden met de "Kona by Hyundai".

De naam is veelzeggend: "Kona by Hyundai" en niet simpelweg "Hyundai Kona". Met de Kona slaat Hyundai namelijk een geheel nieuwe weg in. Terwijl de meeste Hyundai's degelijk, verstandig en doordacht zijn, wil de Kona ook nog eens inspelen op de emotie. De Kona moet begeerlijk en uitdagend zijn!

Afgaande op het uiterlijk slaagt de Kona zeker in die opzet. De Kona haalt zijn aantrekkingskracht niet uit een wilde aankleding, maar uit welgekozen lijnen. Het front wordt gekenmerkt door een dubbele grille en venijnig kijkende, slanke koplampen. Daar komen voor een testauto een zwart dak en 18 inch (!) velgen bij. Dit mag dan een compacte SUV zijn, het is een verschijning die indruk maakt!

Het interieur is een stuk braver, maar dankzij accenten in de lakkleur zeker niet saai. Het is echter het solide gevoel dat echt indruk maakt. Alles voelt degelijk, de stoelen zijn lekker groot, de zitpositie is precies goed en het dikke stuurwiel ligt prettig in de hand. Het zijn allemaal kleine dingen, maar samen geven ze een bijzonder goed gevoel over de auto nog voordat de eerste meter is gereden.

De ruimte voor- en achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Ook de bagageruimte is met 361 liter ruim, maar niet bijzonder.

Uitrusting

Voor deze test is gereden met de meest luxueuze "Premium"-uitvoering en dan beschikt de Kona over vrijwel alle veiligheids- en assistentiesystemen die op dit moment gangbaar zijn. Wat ontbreekt is een camera die verkeersborden leest. Een bijzondere extra is head-up display. Op een transparant paneel bovenop het dashboard worden belangrijke gegevens voor de bestuurder in zijn blikveld geprojecteerd. Dit maakt het rijden minder inspannend en dus veiliger.

Uiteraard biedt Hyundai een audio-, communicatie- en navigatiesysteem aan, met integratie voor de mobiele telefoon (Android Auto, Apple CarPlay). Bijzonder is, dat dit is ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse merk Krell. Krell heeft een buitengewoon goede reputatie bij audio-liefhebbers en zou gevoelsmatig eerder samenwerken met Rolls Royce dan met Hyundai. Ondanks de geringe meerprijs van dit audiosysteem is de klank verbluffend goed en oorstrelend mooi. Dankzij de samenwerking met Krell beschikt de Kona zonder twijfel over het beste audiosysteem in zijn soort.

1.6 T-GDI

Op het moment van schrijven is de Kona leverbaar met twee benzinemotoren: een 1.0 en een 1.6 liter motor. Een versie met dieselmotor en zelfs een geheel elektrische versie zijn inmiddels officieel aangekondigd.

De "1.6 T-GDI" wordt altijd geleverd in combinatie met vierwielaandrijving en een automatische versnellingsbak. Het vermogen van 177 pk / 265 Nm is op z'n zachtst gezegd fors voor een compacte auto zoals deze. Echter, in de praktijk is van al dat vermogen weinig merkbaar. Het extra gewicht van de vierwielaandrijving en het karakter van de automaat zorgen ervoor dat de reactie op het gaspedaal lang niet zo gretig is als zou mogen worden verwacht.

De automaat met dubbele koppeling schakelt in de meeste gevallen onmerkbaar. Echter, nadat het gaspedaal diep is ingetrapt en vervolgens weer wordt losgelaten, blijft de automaat storend lang in een lagere versnelling "hangen".

Vanwege het hoge gewicht en het inmiddels achterhaalde concept is het verbruik van de 1.6 T-GDI hoog. Reken bij gehaaste rijstijl op 1 op 10 of bij kalm rijden op 1 op 13. Daarbij is de aanschafprijs in Nederland vanwege de CO2-belasting zo hoog, dat voor hetzelfde geld SUVs uit een hoger segment te koop zijn.