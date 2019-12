Hyundai biedt IONIQ als taxi aan

2 december 2019 | De taxibranche verandert. De druk om over te stappen op duurzame auto's met een zeer lage of zelfs géén CO2-emissie groeit, maar dat brengt ook extra kosten met zich mee voor taxichauffeurs en -ondernemingen. Hyundai introduceert daarom twee zeer voordelige Taxi Pakketten, exclusief verkrijgbaar (vanaf 1 januari 2020) op de onlangs vernieuwde Hyundai IONIQ Electric met 38,3 kWh batterijcapaciteit.

Om de taxibranche te stimuleren over te stappen naar ecovriendelijke voertuigen, stemde de Eerste Kamer een jaar geleden in met het afschaffen van de BPM-teruggave op taxi's per 1 januari 2020. De regering zet in op een BPM-systeem op basis van vergroening: hoe lager de CO2-uitstoot van de taxi of het taxibusje, hoe lager de BPM. Alleen volledig elektrische auto's, zoals de Hyundai IONIQ Electric, zijn vrijgesteld van BPM.

Taxibedrijven die vanaf 1 januari 2020 een nieuwe taxi willen aanschaffen en besluiten over te stappen op een volledig elektrisch aangedreven voertuig, worden door Hyundai op hun wenken bediend. Specifiek voor de taxibranche introduceert Hyundai het Taxi Pakket, dat exclusief verkrijgbaar is op de onlangs vernieuwde Hyundai IONIQ Electric 38,3 kWh. Er is keuze uit twee pakketten:

Taxi Pakket 1 kost € 750,- en bestaat uit verlengde Garantie (van 100.000 km/3 jaar naar 200.000 km/4 jaar) plus taxi Voorbereiding (alle aansluitingen worden ingebouwd). Taxi Pakket 2 kost € 495,- en bestaat uit verlengde Garantie (van 100.000 km/3 jaar naar 200.000 km/4 jaar). Deze prijzen zijn inclusief assurantiebelasting, maar exclusief BTW op de Taxi Voorbereiding en excluief voorrijkosten op de Taxi Voorbereiding.

Veel taxibedrijven hebben voor het elektrificeren van hun vloot al gekozen voor de uitstootvrije Hyundai IONIQ Electric. Het Taxi Pakket maakt het aantrekkelijker over te stappen op deze volledig elektrische middenklasser. In totaal stelt Hyundai 300 exemplaren van de nieuwe IONIQ Electric 38,3 kWh beschikbaar voor de taxibranche.

Onlangs is de Hyundai IONIQ Electric vernieuwd. De batterijcapaciteit bedraagt nu 38,3 kWh en de actieradius is gegroeid naar 311 km (volgens WLTP-cyclus). Het vermogen bedraagt 100 kW (136 pk) en het koppel 295 Nm. De IONIQ Electric is standaard uitgerust met een 7,2 kW-boordlader (voorheen 6,6 kW) voor Type 2-laden met wisselstroom. Aan een snellader van 100 kW (DC, gelijkstroom) kan de batterij in minder dan een uur worden opgeladen tot 80 procent van zijn maximumcapaciteit. De batterij is ook via de zogenoemde ICCB-kabel (met In-cable Control Box) via een gewoon thuisstopcontact op te laden.