Hyundai volgt Vincent van Gogh

14 november 2018 | Hyundai is sinds 2016 partner van het Van Gogh Museum. Behalve duurzaamheid vormt het koppelen van kunst en design de kern van die samenwerking. De gemeenschappelijke passie voor de werken en het leven van Nederlands beroemdste kunstenaar heeft Hyundai ertoe aangezet om deze kunst ook beschikbaar te maken 'on the road'. Hyundai heeft daarom de nieuwe Hyundai KONA Electric bestickerd met het wereldberoemde schilderij Irissen en gebruikt om volledig elektrisch van Amsterdam naar Parijs te rijden in de voetsporen van Vincent van Gogh.

Tijdens de rit passeerden diverse interessante fases uit het leven van Vincent van Gogh in Nederland, België en Frankrijk de revue. Het boeiende beeldverhaal van de rit, getiteld 'Van Gogh On the Road', wordt tijdens de viering van de Nationale Dag van Korea in het van Gogh Museum voor het eerst getoond.

In het beeldverslag zijn iconische plaatsen in Nederland, België en Frankrijk te zien waar Vincent van Gogh woonde, leefde en schilderde én de Hyundai KONA Electric die volledig emissievrij van Amsterdam naar Parijs reed. Vanaf vandaag is het beeldverslag op de diverse social-mediakanalen van het Van Gogh Museum en van Hyundai te zien.

Directeur Axel Rüger van het Van Gogh Museum over de samenwerking met Hyundai: "We delen een gemeenschappelijke passie voor de werken en het leven van 's werelds beroemdste Nederlandse kunstenaar Van Gogh. Dat vormt een heel stevige basis. Daarbij hecht onze partner Hyundai net als wij groot belang aan duurzaamheid. En dat wordt in het beeldverslag nog eens duidelijk benadrukt".

Hyundai grijpt het partnerschap met het Van Gogh Museum aan om op een inspirerende wijze aandacht te vragen voor de elektrisch aangedreven modellen KONA Electric en IONIQ Electric. Algemeen directeur Ronald Dubbelman van Hyundai Motor Nederland: "Mobiliteit verandert en Hyundai beweegt mee. Duurzaamheid en transport hebben gelukkig steeds meer raakvlakken. Hyundai toont met zijn complete serie elektrische modellen aan dat comfortabel emissievrij vervoer nu al reeds goed mogelijk is, zonder zorgen over de actieradius. En wat spreekt nu meer tot de verbeelding dan een innovatieve elektrische auto die naar de geest van de werken van Vincent van Gogh is bestickerd én ook nog de plaatsen verbindt waar een van Nederlands beroemdste kunstenaars heeft gewoond, geleefd en gewerkt?"

Van de 'Van Gogh On the Road'-trip is bovendien een serie van vier afleveringen gemaakt. Deze zullen de komende tijd een voor een op de YouTube-kanalen van Hyundai en het Van Gogh Museum verschijnen.