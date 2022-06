Hyundai stopt productie Ioniq

Op zoek naar een Hyundai IONIQ Hybrid Comfort?

Tussen eind 2016 en december 2021 verkocht Hyundai in Europa in totaal 135.692 eenheden van de Ioniq. Ook in Nederland genoot de Ioniq grote populariteit. Sinds de verkoopstart in 2016 werden bijna achtduizend exemplaren, verdeeld over de Ioniq Electric, de Ioniq Hybrid en de Ioniq Plug-in Hybrid, van dit model verkocht.

Met de Ioniq leverde Hyundai niet alleen een technisch hoogstandje. Doordat bij de productie ook diverse recyclebare materialen werden gebruikt, het dak is gemaakt van bestanddelen uit suikerriet en diverse andere componenten in het interieur zijn vervaardigd van recyclebaar plastic, zette Hyundai een interne standaard.

In Nederland kreeg de Ioniq ook bekendheid vanwege zijn rol als mobiel uithangbord van het Van Gogh Museum. Al sinds 2016 is Hyundai partner van het Van Gogh Museum. Beide partijen hechten waarde aan duurzaamheid en delen de liefde voor kunst en design. Die gemeenschappelijke passie vormde de basis voor de start van een samenwerking tussen het Van Gogh Museum en Hyundai. Om het partnerschap te onderstrepen, stelt Hyundai al jaren enkele elektrische Hyundai's ter beschikking aan het Van Gogh Museum. Dat begon ooit met de Ioniq Electric, die voor de gelegenheid werd gehuld in de twee meest iconische meesterwerken van Vincent van Gogh: Amandelbloesem en Zonnebloemen.

Van de Ioniq zelf komt geen directe opvolger. Wel zal zijn geest voortleven in een gloednieuwe generatie batterij-elektrische modellen zoals de IONIQ 5 en de nog te verwachten IONIQ 6 en IONIQ 7.